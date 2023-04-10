Kritik tesisleri koruyan İHTAR’ın ihracatına başlandı
Türkiye'nin kritik altyapı tesislerini mini/mikro in¬sansız hava aracı (İHA) tehdi¬dine karşı koruyan ASELSAN çözümü, yeni yetenekler kaza¬nıp ihracatta da başarılı oldu.
Kerim ÜLKER
Sayı ve çeşitleri son dönemde hızla artar mini/mikro İHA'lar, kötü niyetli kullanıcıların elinde sivil ve askeri stratejik tesisler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla çeşitli karşı tedbir sistemleri geliştiriliyor. ASELSAN, bu ihtiyaçtan yola çıkarak İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Hava Savunma Sistemi'ni (İHTAR) geliştirdi. İHTAR, kamuya ait alanlar ile ticari bölgelerin mikro ve mini boyutlardaki İHA'ların yasal olmayan faaliyetlerine karşı korunmasına olanak sağlıyor.
Bombaatar ve lazerle silahları çeşitlendi
ASELSAN, etkinliğini artırmak için sisteme sinyal karıştırma ve aldatma çözümleri yanında fiziki imha yöntemleri de ekledi. 40 milimetre bombaatar entegre edilen İHTAR, gelişmiş elektro-optik kameralarla otomatik hedef tespiti sonrasında yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerin etkisiz hale getirmesine imkan veriyor. İHTAR'ın bir diğer fiziksel imha yöntemi de lazer silah sistemi oldu. Lazer silah sistemiyle hedef üzerinde oluşturulan ısı sayesinde İHA'ların dış yüzeyinde, elektronik parçalarında, batarya kısmında erime, yanma oluşuyor. Hedef üzerinde patlayıcı madde bulunması durumunda ise patlayıcı maddenin imha edilmesiyle daha hızlı etkinlik sağlanabiliyor.
İHTAR, sahip olduğu bu yeteneklerle şehir ve kırsal ortamda kritik tesislerin emniyeti, yasa dışı sızmalara karşı sınır güvenliği ve kalabalık organizasyonların korunmasında kullanılıyor.
Stratejik öneme sahip TÜPRAŞ ve TPAO rafinerileri ile Akkuyu Nükleer Santrali'ni mini/mikro İHA tehditlerine karşı korumaya yönelik de 3 sözleşme imzalandı. Enerji sektöründe hizmet veren şirketlere teslimatlar bu yıl tamamlanacak. Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda TÜBİTAK BİLGEM ile geliştirilen JARMOL Yüksek Güçlü Lazer Silah Sistemi de göreve hazır hale getirildi. İHTAR Sistemi ile entegre çalışabilen ŞAHİN 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerken, ilk ihracat sözleşmesi de 2022 yılı ikinci yarısında imzalandı. Yurt dışında da ilgi gören İHTAR için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kırgızistan, Nijer ve Angola gibi ülkelerle sözleşme yapıldı.