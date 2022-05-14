KTM ile yılık 12,3 milyon dolarlık kaybın önüne geçilecek

Yüksek teknolojili ve katma değerli yerli ürün geliştirme vizyonu ile Türkiye’de bir ilk olacak ‘Kimya Teknoloji Merkezi’ projesini başlatan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), bu merkezle yeni nesil bir kimya ekosistemini kurmaya hazırlanıyor. Gelişmiş bir Ar-Ge merkezi görevi üstlenecek Kimya Teknoloji Merkezi, Bilişim Vadisi’nde 4 katlı bir binada, bin 700 metrekaresi girişimcilere özel alt yapı ile hazırlanmış bir girişimcilik ve kuluçka merkezi olmak üzere yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda, test ve analiz laboratuvarları, dijital kütüphanesi ile kimya ve bağlantılı sektörlerdeki tüm start-up ekosisteminin faydalanacağı bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

İKMİB tarafından hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi’nin bünyesinde toplam 209 farklı test uygulanacak ve 100 testten akredite olunacak. Halihazırda yurtdışında yapılan 39 test KTM sayesinde milli imkanlar ile yapılacak. Merkezin tam randımanda faaliyete geçmesi ile yıllık 1 milyon 201 bin 883 test toplam kapasite ile hizmet vermesi planlanıyor. Ayrıca test ve analiz hizmeti kapsamında optimum kapasitede KTM’nin cari açığa yıllık 12,3 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Bursa, Kocaeli ve İstanbul gibi yüksek teknoloji ile üretim yapan 3 önemli sanayi şehrinin tam kalbinde, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde bu yıl faaliyetlerine başlaması planlanan Kimya Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Merkezi A.Ş (KATİM) ile Bilişim Vadisi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Varank: KTM, sektöre büyük katkı sunacak yatırımlardan biri

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İKMİB’in öncülüğünde başlayan ve çok kapsamlı bir ihtiyaç analizi neticesinde bugünlere ulaşan Kimya Teknoloji Merkezi’ni Bilişim Vadisinde kurmak üzere imzaları atacağız. Bu merkez sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçlerini hızlandırma ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma noktasında önemli bir boşluğu dolduracak. İhracatçılarımız şu anda, 50’ye yakın test ve analiz için yurtdışından hizmet almak zorunda kalıyor. İnşallah bu merkez faaliyete geçtiğinde, sektörde ihtiyaç duyulan 209 test, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde burada yapılacak. Üreticilerimiz zamandan tasarruf ederken maliyetlerini de düşürebilecekler. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla, sektördeki teknik ve beşerî kapasitenin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak. Merkezin bir diğer kritik özelliği de bünyesinde bir kuluçka merkezi kurulacak olması. Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden bir olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-uplar filizlenecek. En kısa zamanda bu merkezi hayata geçirmemiz çok önemli. Bilişim Vadisi ile biz bu işi hızlandırmak için elimizden gelen desteği veriyoruz. Biz 1 sene kira almayacağız hayırlı uğurlu olsun. Kimya Teknoloji Merkezinin sektöre büyük katkı sunacak yatırımlardan biri olduğunun altını çizmek istiyorum.” dedi.

Pelister: Türkiye kimya ile büyüyor

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise, “Kimya Teknoloji Merkezimizin işleticisi olan Kimya Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (KATİM) A.Ş ile Bilişim Vadisi yönetimi arasında imzalayacağımız kira anlaşması ile biz de ülkemizin bu en önemli teknoloji geliştirme ve uygulama bölgesinde yerimizi alıyoruz. Temel amacımız kendi 16 alt sektörüyle beraber diğer 27 sektöre hammadde, yarı mamul ve mamul kaynağı olan kimya sektörümüzü bütün gelişmiş ülkelerdeki gibi en üst seviyelere çıkarmak. Gıdadan tekstile, otomotivden haberleşmeye, savunma sanayinden uzay teknolojilerine, tarım, ilaç ve medikal alanlarına kadar kimya sektörünün katkısını görüyoruz. İşte bizim kendimize motto olarak belirlediğimiz ‘Türkiye Kimya ile Büyüyor’ cümlesi inanın ki hiç abartılı değil. Kimya sektörünü büyüttüğümüz ve teknolojilerini geliştirdiğimiz ölçüde diğer bütün sektörlerimizin de büyüme trendini hızlandıracağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

İbrahimcioğlu: Kuluçka merkezi de bu iş birliği ile hayata geçiyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ise yaptığı konuşmada, "Aslında bugün sadece bir iş birliği protokolü imzalamıyor, bölgenin iki temel gücü olan otomotiv ve kimyayı ortak bir merkezde, dijitalleşmenin durağı dediğimiz Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji üssünde buluşturuyoruz. Bu vesile ile kimya sektörünü, bizim 6 dikey sektörümüzden biri olan mobilite alanı ile de bir araya getirmiş oluyoruz. Kimya sektörünün güçlü alanlardan bir olduğunu bilmekle beraber, Bilişim Vadisi’nde şu anda sayıları 300’e varan yazılım şirketleri ile de bunu destekleyebileceğimiz bir iş birliğini de gerçekleştiriyoruz. Bu merkez sadece kimya teknolojilerini çalışacak bir merkez değil aynı zamanda Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirebilecek, kimya alanındaki girişimcilere de Türkiye’de daha iyi işler yapabileceği bir altyapı sunacak. Aslında kimya girişimcilerine hizmet verecek ortak bir kuluçka işletme modelini de bir araya getirmiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.