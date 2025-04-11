Küçük ev aletleri pazarı akıllı pişiricilerle büyüyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Küçük ev aletleri pazarı akıllı pişiricilerle büyümesini sürdürüyor. Türkiye’de küçük ev aletleri pazarı büyüklüğünün 2024 yılında 115 milyar liraya ulaştığını kaydeden Vorwerk Türkiye Genel Müdürü Ömer Barış Turan, sektörde özellikle kompakt çok işlevli ürünlere ve sağlıklı akıllı pişiriciler kategorilerinde büyümenin devam ettiğini belirtti.

Yine doğrudan satış pazarının da Türkiye’de ciro bazlı büyümenin bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 2024’te 20 milyar lira seviyesine çıktığını aktaran Turan, “2025 yılında doğrudan satış pazarında bir önceki yıla göre yüzde 20’lik, küçük ev aletleri pazarında ise yüzde 10’luk bir büyüme bekleniyor. Akıllı ev aletlerinin gelişmiş teknolojik çözümler sunması ve enerji tasarrufu sağlaması da pazardaki talep artırıyor” dedi.

Küçük ev aletleri pazarının globalde 2024 yılında yaklaşık 50 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını bildiren Turan, Türkiye’de küçük ev aletleri sektörü, pandemi sonrası dönemde güçlü bir büyüme kaydettiğini söyledi. 2020-2023 yılları arasında, sektörün yıllık cirosal büyüme oranının yaklaşık yüzde 35’in üzerinde olduğunu ifade eden Turan, “Yine aynı dönemde yüzde 26 adetsel bir büyüme gösterdi. 2024 yılına ise büyüme oranları tek haneli rakamlara geriledi. Bu düşüşte uygulanan sıkı para politikasının önemli bir rolü oldu” diye konuştu.

“6 ayda yaklaşık 15 bin adet satış yapmayı hedefliyoruz”

Doğrudan satış pazarında satılan ürünlerin de küçük ev aletleri pazarının büyümesine katkı sağladığını belirten Turan, Türkiye’de doğrudan satış sektörünün 40 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğini, sektörün tam anlamıyla regüle olmaya ve rayına oturmaya yeni başladığını ifade etti.

Vorwerk’in 1883 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ve 1930 yılından beri doğrudan satışla ürünlerini pazarlayan bir küçük ev aletleri üreticisi olduğuna dikkat çeken Turan, “Vorwerk Türkiye olarak 2017’de kurulduk ve piyasaya Thermomix’in TM5 modeli ile giriş yaptık.

2021 yılında ise Thermomix TM6 modelini Türkiye pazarına sunduk. Bugün Thermomix’in geniş bir hedef kitlesi bulunuyor. Bu yılın şubat ayında ise Thermomix TM7’nin global lansmanı yapıldı. Haziran ayında Türkiye’ye gelecek ürünler için ön siparişleri almaya başladık, oldukça yoğun bir ilgi var. Bugün Thermomix’in dünyada 20 milyona yakın kullanıcısı var.

En son satışa sunulan TM6 modelinin ise dünyada 8,5 milyon kullanıcısı bulunuyor. Vorwerk Türkiye olarak pazara girdiğimiz 2017’den bu yana toplam 50 bin haneye ulaştık. Her geçen Thermomix’e olan ilgi artarak devam ediyor. Türkiye’de tüketicilerin özellikle teknolojik ürün ve çözümlere yakın bir ilgisi var. Son teknoloji ürünümüz Thermomix TM7 ile 2025 yılı sonuna kadar, 6 ayda yaklaşık 15 bin adet satış yapmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Doğrudan satış yapanların yüzde 75’i kadın

Öte yandan doğrudan satış sektörünün kadın girişimciliğini teşvik ederek pek çok kadına kendi işini yönetme fırsatı sunduğuna vurgu yapan Turan, doğrudan satış sektörü kadınların ekonomiye katkısı açısından gizli bir kahramandır çünkü sektördeki yaklaşık 2 milyon doğrudan satışçının yüzde 75’i kadınlardan oluştuğuna dikkat çekti.

Türkiye’de 50 bin kullanıcıya ulaştı

Buharda pişirme, haşlama, karıştırma, koyulaştırma, vakumda pişirme, fermantasyon gibi 20’den fazla modu bulunan Thermomix TM7’nin 20’den fazla dilde 100 binden fazla tarifin bulunduğunu ileten Turan, “Thermomix Türkiye olarak 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 80’in üzerinde bir büyüme ile toplam 50 bin kullanıcıya ulaştık.

2025’te de büyüme trendimiz devam ediyor. Aynı zamanda 2024’te, bin 300 yeni danışmana ulaştık ve şu an yaklaşık 2 bin 800 satış danışmanımız var. 2024’te toplam 22 bin adet Thermomix satışı gerçekleşti. 2025 yılında ise 4 bin danışmana ve toplam 75 bin kullanıcıya; 2030 yılı sonunda da toplam 250 bin kullanıcıya ve 10 bin danışmana ulaşmayı hedefliyoruz. Thermomix Türkiye’deki satış danışmanlarımızın da yüzde 90’ı kadınlardan oluşuyor” dedi.