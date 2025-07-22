Küçük işletmenin üretim maliyeti 1,68 TL daha fazla

Mehmet Hanifi GÜLEL

Çiğ süt fiyatları süt ineklerin kesime git­me tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Yüksek ma­liyetler üreticiyi zorlarken, diğer yandan çiğ süt fiyatının düşük seyretmesi büyük bir sorun olarak öne çıkıyor.

Süt işletmelerinin üretim mali­yetlerini bağımsız olarak öl­çen Frankfurt School Of Fi­nance Management, Saha Araştırmaları 2025 Temmuz ayı verisine göre küçük ai­le süt işletmelerinin bir lit­re maliyetini 22,38 lira, bü­yük işletmelerin ise 20,70 lira olarak duyurdu. Araştırma­da küçük işletmelerin üret­me maliyetinin 1,68 lira da­ha fazla olduğu ortaya çıktı. Ulusal Süt Konseyi (USK) ise prim hariç çiğ süt üretim ma­liyetini haziranda 16,38 lira olarak ölçtü.

Tüketim azaldı süt alım fiyatı düştü

Rekabet Kurumu’nun ma­yısta çiğ süt alımı yapan 56 şirketin yanı sıra bir derne­ğe de soruşturma başlattığı­nı hatırlatan Uluslararası Ta­rım ve Finansman Uzmanı İbrahim Oğuz, yine Ticaret Bakanlığı’nın çiğ süt alımı ya­pan 4 şirkete haksız ticaretten dolayı 58,3 milyon lira para cezası kestiğini aktardı.

Bun­lara USK’nın yeni referans çiğ inek süt fiyatını 17,15 liradan 18,35 liraya yükseltmesi ka­rarının da eklenmesiyle inek sütü sektöründe ciddi prob­lemler yaşandığını kaydeden Oğuz, “USK, ocakta çiğ süt re­ferans fiyatını 17,15 lira açık­lamıştı. Bu süreçten sonra arz artıp, tüketim daralınca sana­yici süt alım fiyatını 13 liraya kadar düşürdü. Bazı bölgeler­de ödeme vadelerinin ise 15 günden 60 güne kadar çıktığı görüldü. USK’nın üç aylık pe­riyotlarla yeniden değerlen­dirileceğini beyan etmesine rağmen, 8 ay sonra %7’lik ar­tışa gitmesi çiğ süt üreticile­rinde çok büyük hayal kırıklı­ğı yarattı” dedi.

Fiyat artışı sadece yemle sınırlı tutuluyor

Süt fiyatlarını en basit şe­kilde belirleme aracının süt/ yem paritesi oranı olduğuna vurgu yapan Oğuz, ocak ayın­da 21 protein sanayi yemin ki­logram fiyatının 13,7 lira iken, bugün 14,5 liraya yükseldiği belirtti. Oğuz, çiğ süte yapı­lan zam ile yeme yapılan zam­mın paralel olduğuna dikkat çekti.

“Oysa süt işletmesinde maliyetin sadece sanayi ye­mi olmadığının herkesin bi­liyor” diyen Oğuz, “Maliyetler kaba yem, yonca, kuru otların maliyeleri ile işletme serma­yesi faizi, enerji, aşı, ilaç, vi­tamin, veteriner hizmetleri, işçilik, ahir amortismanları gibi onlarca kalemleri kapsı­yor. Temmuz ayında açıkla­nan Tarım ÜFE’nin canlı sı­ğır fiyat artışı yıllık %14,9 ol­du. Tarımsal ÜFE yıllık bazda %28,9 arttı. Üretici açısından diğer kalemlerde olan maliyet artışlarının dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkıyor” di­ye konuştu.

Tarım sektöründe maliyet belirleme işletmeden işlet­meye değiştiği için net bir ra­kamın ortaya konulmadığına dikkat çeken Oğuz, “Herke­sin kendi menfaatlerine uy­gun maliyet açıklıyor. Aşağı­daki tabloda görüleceği üzere bağımsız bir şekilde yaptığı­mız süt üretim maliyetleri 20 ile 22 lira arası değişiyor. Türkiye’de süt işetmelerinin yaklaşık %85’i küçük aile iş­letmelerinden oluşuyor.

Ai­le işletmelerinin modernize olamamalarından dolayı ve­rimsizler. Yıllık süt sağım sü­releri 250 ile 260 gün olarak yer alıyor. Konsantre yem te­darikinde dışa bağımlılıkları gereği birim süt maliyetleri de yüksek çıkıyor. Yine süt ka­litesinde ciddi sorunlar yaşa­nıyor. Tüm bu olumsuz veri­ler, süt sanayicisinin fiyatla­ra baskılayıcı müdahalesi ile karşı karşıya bırakıyor” dedi.

“İflaslar sektörün tamamına büyük zarar verebilir”

Sanayici ve üretici açısın­dan bakıldığında herkesin kendi cephesini haklı gördü­ğüne değinen Oğuz, bu süre­ce nasıl gelindiğini ise şöy­le aktardı: “Faizlerin yüksek, enflasyonun azaltılmasının hedeflendiği ekonomik me­kanizmanın işlediği dönem­lerde sistemin düzelmesi için birileri bedel ödemek zorun­da kalıyor. Yaşanan sürecin bedelini üretici de sanayici de ödemek istemiyor.

Peki bu süreç nereye evirilecek? Fi­yat baskılanması devam etti­ği sürece küçük ölçekli üretici doğurgan özellikteki ineğini kesime gönderecek. Verimsiz çalışan işletmeler kapanmak zorunda kalacak. Süt işleyi­cileri süte yapılan zammı da bahane ederek fiyat artışları­nı zorlayacaklar. Bugün geldi­ğimiz nokta itibari ile üretici, tüketici, sanayiciyi koruyan hakkaniyetli bir çiğ süt fiyatı belirlemek neredeyse imkan­sız gibi duruyor.”

"İşletmeler zarar etmemek için çiğ süt fiyatını baskılıyor”

Büyük ölçekli süt hayvancılığı işletmelerin kârlılıklarını realize etmek için bir dizi önlemler alabildiğini ifade eden İbrahim Oğuz, yılık süt sağım sürelerini 300 ile 305 güne çıkartabildiklerini söyledi. Sanayiciden yüksek tonaj ve kaliteli süt arzı ile USK’nın fiyatından daha yüksek bir fiyat alabilme güçlerinin olduğunu bildiren Oğuz, “Yem gibi toplu alımlarda süt maliyetini düşürebiliyorlar. Ancak büyük çiftlikler; faizlerin yüksek olduğu dönemlerde işletme sermayesi faizi yükü altında ezilebiliyor. Zarar etmeme baskısı ile çiğ sütün alım fiyatlarını baskılamaktan başka bir çare bulamıyor” dedi.