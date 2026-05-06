Küçük ölçekli firmalar ortaklıkla ayakta kalır

Recep ERÇİN

İstanbul Tekstil ve Ham­maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öksüz, Türkiye İhracatçılar Mecli­si (TİM) başkanlık yarışında Mustafa Gültepe’ye desteğini açıkladı.

Haziran ayında yapı­lacak TİM Başkanlık seçim­leri için Gültepe ile birlikte en güçlü aday olarak gösteri­len, İTHİB’in önceki dönem başkanı Öksüz, “İhracat ai­lesinin birlik beraberliğe ih­tiyacı olan bu dönemde, bir­likte hareket etmek gerektiği­ni düşündüm” diyerek, TİM Başkanlığı yarışında olmadı­ğını açıkladı. Önceki akşam sohbet için bir araya geldiği­miz Ahmet Öksüz, önümüz­deki süreçte Tekstil ve Ham­maddeleri Sektör Kurulu ve Sektör Konsey Başkanlığı için aday olduğunu belirtti.

Hazi­randaki seçimlerin ardından TİM Yönetim Kurulu’nda yer alması durumunda; tekstil­de teknik, hazır giyimde mar­kalaşma konusunda çalışma­lar yapacağını anlatan Öksüz, tekstil ve hazır giyimin rakip değil tamamlayıcı sektörler olduğunu vurguladı. Öksüz, zor durumda olan küçük öl­çekli firmaların ortaklık mo­deliyle düzlüğe çıkarılabilece­ğini ifade etti.

“Gültepe Başkanı destekliyorum”

Yaklaşık 27 yıldır TİM bün­yesinde sektörü temsilen yer aldığını anlatan Ahmet Ök­süz, bugüne kadar TİM Baş­kan adaylığı konusunda net bir mesaj vermemesini ise şöyle açıkladı: “Hazır giyim sektör seçimlerinin bitmesi­ni bekledim.

Oradaki duruma göre tutumumuzu netleştire­cektik. Nitekim Mustafa Gül­tepe’nin yer aldığı, Mustafa Paşahan başkanlığındaki lis­te kazandı. Bu durumda mev­cut TİM Başkanı’nın bir dö­nem daha görev yapma hakkı var. Mustafa Gültepe başkanı destekliyoruz, yolu açık olsun. Bu dönemde sektörde bölün­me istemiyoruz. Birlik bera­berliğin bozulmasını istemi­yoruz” ifadelerini kullandı. Sektör Kurulu ve Konsey seçi­mine ilişkin ise, “Sektörümüz eğer bizimle devam etmek is­terse, bize güvenirse, bir son­raki aşamada gelen konular sektörümüz karar verecek” diyen Öksüz, “Her toplantı­da söyledim: Tekstil ve hazır giyim, biri birinden daha kıy­metli değil.

İki sektör arasın­daki çekişme, tartışma, kavga bunlar zarar veriyor. Tekstil altyapısından dolayı konfek­siyon sektörünün gücünü gö­rüyoruz. Konfeksiyon sektö­rünün büyümesinden dola­yı da tekstil alanında talebin oluştuğunu görüyoruz. Bugün dünyada 5. büyük üretici ko­numundayız. Bu, milyarlar­ca dolar harcayıp elde edilmiş büyük bir değer. Keza ben hem tekstil hem konfeksiyon sek­töründe faaliyet gösteren bir iş insanıyım” mesajları verdi.

TİM Yönetim Kurulu’nda görev alması durumunda ön­celiklerini sıralayan Ahmet Öksüz, katma değer artışı, markalaşma ve teknik teksti­li ön plana aldığını ifade etti. Öksüz, şunları söyledi: “Av­rupa’da bu sektörde hâlâ yüz milyar dolarlık bir üretim var. Türkiye bu pastadan ne kadar pay alabilir? Hangi ürünler Türkiye’de üretilmiyor? Hem ithalatı azaltmak hem de yeni ihracat kalemleri oluşturmak için bu alanlara ağırlık vere­ceğiz.”

Avrupa zor durumdaki markaların satın alınması ko­nusunda da öneride bulunan Öksüz, “Batmış, bitmiş değil; fakat artık devam etmek iste­meyen markalar var. Çok iyi fiyatlarla alabileceğimiz mar­kalar var. Varlık Fonu ile ha­reket edilebilir, birkaç firma bir araya getirilebilir” diye ko­nuştu. Öksüz, Çin ve Hindis­tan’ın bu fırsatları kaçırma­dığına dikkat çekerek, Tür­kiye’nin de bu alanda daha atılgan davranması gerektiği­ni söyledi.

İstihdam desteği 5 bin TL yapılabilir

Küçük ölçekli firmaların yaşadığı sıkıntılara değinen Ahmet Öksüz “Küçük ölçekte­ki firmalarımız çok daha has­sas noktalar. Kendi satış eki­bi yok, gelen iş gelirse ancak üretebiliyorlar” dedi. Enflas­yonun dövizin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle rekabet gücünün düştüğünü belir­ten Öksüz, “Birçok firmamız, atölyemiz rekabet edemediği için kapanmak zorunda kaldı. Türkiye’de ortaklık modelle­ri de çok çalışmıyor” diye ko­nuştu.

Çözüm önerisi olarak üretimin Anadolu’ya kaydırıl­masını gündeme taşıyan Ök­süz, küçük firmaların ortaklık modeliyle ayakta kalabilece­ğini dile getirdi ve bu ortaklık modelinin geliştirilmesi ko­nusunda çalışmalar yapılabi­leceğini anlattı. Bununla bir­likte 3 bin 500 TL’lik istihdam desteğinin kamu bütçesini de zorlamayacak şekilde 5 bin TL’ye çıkarılmasını öneren Öksüz, döviz dönüşüm deste­ğinde de yerli katma değerli yüksek sektörlere yüzde 3 ye­rine yüzde 6-8’lik bir oranın uygulanmasının makul olaca­ğını söyledi.

Diğer yandan İs­tanbul’da üretimin süreceği­ni ancak bunun maliyetler ve konumlanma sebebiyle yük­sek katma değerli ve lüks seg­mentte olacağını kaydeden Öksüz, “İstanbul’da hâlâ üre­tim yapabilirsiniz, ama artık bunlar piramidin en üst tepe­si olmalı” ifadelerini kullandı. Texhibition ve IFCO fuarları­nın sektör için taşıdığı öneme işaret eden Öksüz, bu fuarla­rın büyüyerek ve güçlenerek devam etmesi için çaba gös­terileceğini kaydetti. Eğitim alanındaki mevcut çalışma­ların daha da iyileştirileceği­ni söyleyen Öksüz, “Sektörün desteği olmasa biz bunların hiçbirini başaramazdık. Fuar da bunun en somut örneği” di­ye konuştu.

Gültepe adaylığını bugün açıklayacak

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu bugün bir toplantı ile açıklayacak. Yapılan duyuruda 60’a yakın birlik başkanı ve ihracat ailesinin önde gelen isimleriyle beraber düzenlenecek toplantıda Mustafa Gültepe’nin yeni dönem projeleri ve güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Kimya “yarışta ben de varım” dedi

Öte yandan TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Konseyi Başkanı Adil Pelister dün başkanlık için adaylığını yazılı bir açıklama ile duyurdu. İki dönem İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanlığı görevini yürüten Pelister’in, TİM Başkanlığı’na resmen aday olabilmesi sektör kurulu seçimlerini geçmesi gerekiyor. Kimya sektör kurulu seçimleri 12 Mayıs 2026 Salı günü öğleden sonra yapılacak.