Küçük ölçekli firmalar ortaklıkla ayakta kalır
İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öksüz, sektör başkanlığı için adaylığını açıklarken, TİM seçimlerinde Mustafa Gültepe’yi desteklediklerini söyledi. Küçük ölçekli firmaların yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Öksüz, bunun için ortaklık modelinin geliştirilmesini önerdi.
Recep ERÇİN
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öksüz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık yarışında Mustafa Gültepe’ye desteğini açıkladı.
Haziran ayında yapılacak TİM Başkanlık seçimleri için Gültepe ile birlikte en güçlü aday olarak gösterilen, İTHİB’in önceki dönem başkanı Öksüz, “İhracat ailesinin birlik beraberliğe ihtiyacı olan bu dönemde, birlikte hareket etmek gerektiğini düşündüm” diyerek, TİM Başkanlığı yarışında olmadığını açıkladı. Önceki akşam sohbet için bir araya geldiğimiz Ahmet Öksüz, önümüzdeki süreçte Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu ve Sektör Konsey Başkanlığı için aday olduğunu belirtti.
Hazirandaki seçimlerin ardından TİM Yönetim Kurulu’nda yer alması durumunda; tekstilde teknik, hazır giyimde markalaşma konusunda çalışmalar yapacağını anlatan Öksüz, tekstil ve hazır giyimin rakip değil tamamlayıcı sektörler olduğunu vurguladı. Öksüz, zor durumda olan küçük ölçekli firmaların ortaklık modeliyle düzlüğe çıkarılabileceğini ifade etti.
“Gültepe Başkanı destekliyorum”
Yaklaşık 27 yıldır TİM bünyesinde sektörü temsilen yer aldığını anlatan Ahmet Öksüz, bugüne kadar TİM Başkan adaylığı konusunda net bir mesaj vermemesini ise şöyle açıkladı: “Hazır giyim sektör seçimlerinin bitmesini bekledim.
Oradaki duruma göre tutumumuzu netleştirecektik. Nitekim Mustafa Gültepe’nin yer aldığı, Mustafa Paşahan başkanlığındaki liste kazandı. Bu durumda mevcut TİM Başkanı’nın bir dönem daha görev yapma hakkı var. Mustafa Gültepe başkanı destekliyoruz, yolu açık olsun. Bu dönemde sektörde bölünme istemiyoruz. Birlik beraberliğin bozulmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Sektör Kurulu ve Konsey seçimine ilişkin ise, “Sektörümüz eğer bizimle devam etmek isterse, bize güvenirse, bir sonraki aşamada gelen konular sektörümüz karar verecek” diyen Öksüz, “Her toplantıda söyledim: Tekstil ve hazır giyim, biri birinden daha kıymetli değil.
İki sektör arasındaki çekişme, tartışma, kavga bunlar zarar veriyor. Tekstil altyapısından dolayı konfeksiyon sektörünün gücünü görüyoruz. Konfeksiyon sektörünün büyümesinden dolayı da tekstil alanında talebin oluştuğunu görüyoruz. Bugün dünyada 5. büyük üretici konumundayız. Bu, milyarlarca dolar harcayıp elde edilmiş büyük bir değer. Keza ben hem tekstil hem konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıyım” mesajları verdi.
TİM Yönetim Kurulu’nda görev alması durumunda önceliklerini sıralayan Ahmet Öksüz, katma değer artışı, markalaşma ve teknik tekstili ön plana aldığını ifade etti. Öksüz, şunları söyledi: “Avrupa’da bu sektörde hâlâ yüz milyar dolarlık bir üretim var. Türkiye bu pastadan ne kadar pay alabilir? Hangi ürünler Türkiye’de üretilmiyor? Hem ithalatı azaltmak hem de yeni ihracat kalemleri oluşturmak için bu alanlara ağırlık vereceğiz.”
Avrupa zor durumdaki markaların satın alınması konusunda da öneride bulunan Öksüz, “Batmış, bitmiş değil; fakat artık devam etmek istemeyen markalar var. Çok iyi fiyatlarla alabileceğimiz markalar var. Varlık Fonu ile hareket edilebilir, birkaç firma bir araya getirilebilir” diye konuştu. Öksüz, Çin ve Hindistan’ın bu fırsatları kaçırmadığına dikkat çekerek, Türkiye’nin de bu alanda daha atılgan davranması gerektiğini söyledi.
İstihdam desteği 5 bin TL yapılabilir
Küçük ölçekli firmaların yaşadığı sıkıntılara değinen Ahmet Öksüz “Küçük ölçekteki firmalarımız çok daha hassas noktalar. Kendi satış ekibi yok, gelen iş gelirse ancak üretebiliyorlar” dedi. Enflasyonun dövizin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle rekabet gücünün düştüğünü belirten Öksüz, “Birçok firmamız, atölyemiz rekabet edemediği için kapanmak zorunda kaldı. Türkiye’de ortaklık modelleri de çok çalışmıyor” diye konuştu.
Çözüm önerisi olarak üretimin Anadolu’ya kaydırılmasını gündeme taşıyan Öksüz, küçük firmaların ortaklık modeliyle ayakta kalabileceğini dile getirdi ve bu ortaklık modelinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılabileceğini anlattı. Bununla birlikte 3 bin 500 TL’lik istihdam desteğinin kamu bütçesini de zorlamayacak şekilde 5 bin TL’ye çıkarılmasını öneren Öksüz, döviz dönüşüm desteğinde de yerli katma değerli yüksek sektörlere yüzde 3 yerine yüzde 6-8’lik bir oranın uygulanmasının makul olacağını söyledi.
Diğer yandan İstanbul’da üretimin süreceğini ancak bunun maliyetler ve konumlanma sebebiyle yüksek katma değerli ve lüks segmentte olacağını kaydeden Öksüz, “İstanbul’da hâlâ üretim yapabilirsiniz, ama artık bunlar piramidin en üst tepesi olmalı” ifadelerini kullandı. Texhibition ve IFCO fuarlarının sektör için taşıdığı öneme işaret eden Öksüz, bu fuarların büyüyerek ve güçlenerek devam etmesi için çaba gösterileceğini kaydetti. Eğitim alanındaki mevcut çalışmaların daha da iyileştirileceğini söyleyen Öksüz, “Sektörün desteği olmasa biz bunların hiçbirini başaramazdık. Fuar da bunun en somut örneği” diye konuştu.
Gültepe adaylığını bugün açıklayacak
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu bugün bir toplantı ile açıklayacak. Yapılan duyuruda 60’a yakın birlik başkanı ve ihracat ailesinin önde gelen isimleriyle beraber düzenlenecek toplantıda Mustafa Gültepe’nin yeni dönem projeleri ve güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Kimya “yarışta ben de varım” dedi
Öte yandan TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Konseyi Başkanı Adil Pelister dün başkanlık için adaylığını yazılı bir açıklama ile duyurdu. İki dönem İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanlığı görevini yürüten Pelister’in, TİM Başkanlığı’na resmen aday olabilmesi sektör kurulu seçimlerini geçmesi gerekiyor. Kimya sektör kurulu seçimleri 12 Mayıs 2026 Salı günü öğleden sonra yapılacak.