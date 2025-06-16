Kültepe Zirvesi’nden ekonomiye güçlü mesaj
ASKON’un Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Bakan Bolat, “GSYH’miz ilk çeyrek itibarıyla 1 trilyon 371 milyar dolara yükselerek tüm zamanların milli gelir rekorunu yenilemiştir” dedi. ASKON Başkanı Aydın ise Türkiye’nin üretim gücü ve ihracat başarılarına dikkat çekti.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri şubesi ev sahipliğinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Zirvede konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin üretim gücü, ihracat başarıları ve küresel düzlemdeki adalet arayışı üzerine önemli değerlendirmelerde bulunurken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘’Gayri safi yurtiçi hasılamız 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 371 milyar dolara yükselerek tüm zamanların milli gelir rekorunu yenilemiştir” dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise İsrail’in vahşet yaptığına değinerek, etnik temizliği de geçtik, soykırım yapıyor diye konuştu.
“Türkiye küresel markalar üreten ülke olma yolunda”
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, pandemi sonrası dönemde yaşanan küresel gerilimlere rağmen Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü vurguladı. 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2 büyüdüğünü hatırlatan Aydın, Mayıs ayı ihracatının 24,8 milyar doları aştığını belirtti. Bu başarının arkasında Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu desteklerin ve ihracatçıların kararlı çalışmalarının olduğunu ifade etti. “Kültepe’nin taş tabletlerinden bugünün blok zincir teknolojisine uzanan süreçte, ticaretin temelinde her zaman şeffaflık ve güven yatmıştır. Bugün dünya ne yazık ki büyük güçlerin çatışma sahasına dönmüş durumda” diyerek bölgedeki savaşlara dikkat çeken Aydın, “Gerçek rekabet; kan ve gözyaşıyla değil, alın teri ve üretimle olur” dedi.
Zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat başta olmak üzere, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, milletvekilleri, Kayseri Valisi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, büyükelçiler, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda bürokrat katıldı.
Programda ayrıca ‘İhracat Destekleri ve Finansman İmkânları’, ‘İş Dünyası ve İhracat’, ‘Faizsiz Finansal Çözümler ve İş Dünyası’ ve ‘Kıtalararası Ekonomi ve Ticaret’ başlıklı paneller düzenlendi.
Bakan Bolat: Tüm zamanların milli gelir rekoru kırılmıştır
Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Gayri safi yurtiçi hasılamız 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 371 milyar dolara yükselerek tüm zamanların milli gelir rekorunu yenilemiştir” dedi. Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer taraftan kişi başı gelirimizi 3 bin 600 dolar seviyesinden 15 bin 463 dolara yükselttik.
2025’in ilk çeyreğinde ise kişi başına gelirimiz 15 bin 971 dolara ulaştı. Öte yandan 2025 yılı birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi 19 çeyrektir üst üste büyümeye devam etmiştir. 2025 yılının ilk çeyreğinde GSYH geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 2,0 artmıştır. Son 22 yıllık dönemde ise yıllık ortalama büyüme oranımız yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Diğer yandan 2025 yılı ilk çeyreğinde GSYH, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,0 artmıştır. Burada da net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1,1 yüzde puan olmuştur.”
Bakan Bolat, ayrıca “Kayseri’ye mal ihracatı kapsamında, 2024’te 292,6 milyon TL, 2025’te ise halihazırda 50 milyon TL destek sağladıklarını belirterek, “Kayseri’de bilişim, eğitim, lojistik ve sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılara 6,3 milyon TL destek ödenmiştir. 2024’te Kayseri’nin ihracatına Eximbank tarafından toplamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında finansman desteği sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.