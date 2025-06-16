Kültepe Zirvesi’nden ekonomiye güçlü mesaj

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri şubesi ev sahipliğin­de bu yıl 5’incisi düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi yo­ğun bir katılımla gerçekleş­tirildi. Zirvede konuşan AS­KON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin üretim gü­cü, ihracat başarıları ve küre­sel düzlemdeki adalet arayışı üzerine önemli değerlendir­melerde bulunurken, Tica­ret Bakanı Ömer Bolat, ‘’Gay­ri safi yurtiçi hasılamız 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 371 milyar dolara yük­selerek tüm zamanların milli gelir rekorunu yenilemiştir” dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hu­lusi Akar ise İsrail’in vahşet yaptığına değinerek, etnik te­mizliği de geçtik, soykırım ya­pıyor diye konuştu.

“Türkiye küresel markalar üreten ülke olma yolunda”

ASKON Genel Başkanı Or­han Aydın, pandemi sonra­sı dönemde yaşanan küresel gerilimlere rağmen Türki­ye’nin ekonomik büyümesi­ni sürdürdüğünü vurguladı. 2025’in ilk çeyreğinde Türki­ye ekonomisinin yüzde 2 bü­yüdüğünü hatırlatan Aydın, Mayıs ayı ihracatının 24,8 milyar doları aştığını belirt­ti. Bu başarının arkasında Ti­caret Bakanlığı’nın sunduğu desteklerin ve ihracatçıların kararlı çalışmalarının oldu­ğunu ifade etti. “Kültepe’nin taş tabletlerinden bugünün blok zincir teknolojisine uza­nan süreçte, ticaretin teme­linde her zaman şeffaflık ve güven yatmıştır. Bugün dün­ya ne yazık ki büyük güçlerin çatışma sahasına dönmüş du­rumda” diyerek bölgedeki sa­vaşlara dikkat çeken Aydın, “Gerçek rekabet; kan ve göz­yaşıyla değil, alın teri ve üre­timle olur” dedi.

Zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat başta olmak üze­re, AK Parti Genel Başkanve­kili Mustafa Elitaş, Milli Sa­vunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, milletvekilleri, Kayseri Valisi, Kayseri Bü­yükşehir Belediye Başkanı, büyükelçiler, iş dünyası tem­silcileri ve çok sayıda bürok­rat katıldı.

Programda ayrıca ‘İhracat Destekleri ve Finansman İm­kânları’, ‘İş Dünyası ve İhra­cat’, ‘Faizsiz Finansal Çözüm­ler ve İş Dünyası’ ve ‘Kıtala­rarası Ekonomi ve Ticaret’ başlıklı paneller düzenlendi.

Bakan Bolat: Tüm zamanların milli gelir rekoru kırılmıştır

Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Gayri safi yurtiçi hasılamız 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 371 milyar dolara yükselerek tüm zamanların milli gelir rekorunu yenilemiştir” dedi. Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer taraftan kişi başı gelirimizi 3 bin 600 dolar seviyesinden 15 bin 463 dolara yükselttik.

2025’in ilk çeyreğinde ise kişi başına gelirimiz 15 bin 971 dolara ulaştı. Öte yandan 2025 yılı birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi 19 çeyrektir üst üste büyümeye devam etmiştir. 2025 yılının ilk çeyreğinde GSYH geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 2,0 artmıştır. Son 22 yıllık dönemde ise yıllık ortalama büyüme oranımız yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Diğer yandan 2025 yılı ilk çeyreğinde GSYH, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,0 artmıştır. Burada da net mal ve hizmet ihracatının katkısı 1,1 yüzde puan olmuştur.”

Bakan Bolat, ayrıca “Kayseri’ye mal ihracatı kapsamında, 2024’te 292,6 milyon TL, 2025’te ise halihazırda 50 milyon TL destek sağladıklarını belirterek, “Kayseri’de bilişim, eğitim, lojistik ve sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılara 6,3 milyon TL destek ödenmiştir. 2024’te Kayseri’nin ihracatına Eximbank tarafından toplamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında finansman desteği sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.