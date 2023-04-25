“Kümelenmeyi başardığımızda ihracat ekosistemine katkı sağlarız”

Belma A.ÖZGEN

Kümelenme konusunda Türkiye’nin çok başarısız olduğunu söyleyen Ahmet Balkaya, bu noktadan hareketle 2 yıllık bir hazırlık dönemi sonrasında İVME41 Kümelenme Danışmanlık şirketini faaliyete geçirdiklerini anlattı.

Ahmet Balkaya, kümesel ortaklık kültürünü geliştirmek üzere kendilerinin de bir küme olarak, 12 ortak ile danışmanlık şirketi kurduklarından söz etti. Mal ve hizmet üreten kuruluşlarla verimliliklerini, rekabet güçlerini ve ihracat öncelikli vizyoner dönüşümlerini hızlandırarak potansiyellerini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Ahmet Balkaya, işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetlerini de yürüttüklerini söyledi.

Çözüm ortakları ile tecrübelerini birleştirerek firmaların rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını belirten Ahmet Balkaya, İVME41’in paydaşları ile kümesel ortaklık ve ulusal dayanışma kültürünü de artıracaklarına inandıklarını söyledi.

Cevat Balcıgil: İhracat açığı her ay makas olarak büyüyor

İhracat kapasitesi ve verimliliği açısından yükselen değer Kocaeli’de kümelenme çalışmalarına başladıklarını anlatan İVME41 Koordinatörü ve Kurucu Ortağı Cevat Balcıgil ise kümelenmeye inandıklarını ve iş ortakları ile beraber başaracaklarını söyledi. Türkiye’nin ihracat açığının çok büyük olduğunu vurgulayan Cevat Balcıgil, çözüm ortaklarının anahtar işlerde yol gösterici olduğuna dikkat çekti.

Önceliklerinin ihracata yönelik firmalara hizmet olduğunun altını çizen Cevat Balcıgil; “Niye ihracata yönelik diyoruz? Çünkü Türkiye’nin ihracat açığı çok büyük. Bu açık her ay makas olarak büyümeye devam ediyor.” dedi. Birlikte iş yapma kültürü bizlere çok şey katacaktır diyen Cevat Balcıgil, ihracatı geliştirmek için danışmanlık hizmeti verdikleri alanları şu şekilde sıraladı: "Proje yönetim ve fizibilite hazırlama, dış ticaret, insan kaynakları, kurumsal yönetim danışmanlığı, Ar-Ge, dijital dönüşüm, bilişim ve yazılım, sistem ve ürün belgelendirme, finans ve mali işler, hibe ve fon, gayrimenkul, entelektüel mülkiyet, pazar araştırması, tanıtım ve reklam danışmanlığı, lojistik ve eğitim danışmanlığı.”