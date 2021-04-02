Kur paniği, otoda rekor getirdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Mart ayında hafif ticari araç ve otomobil satışları yüzde 92.8 artışla artarak 96 bin 428 oldu. Böylece bugüne kadarki en yüksek mart ayı satışlarına ulaşıldı.

ODD yetkilileri, en yüksek ilk çeyrek rakamlarına ulaşıldığını söyledi. Ocak-mart döneminde yüzde 59.7 artışla, 198 bin 660 bine ulaştı.

ODD yetkilileri, faiz ve kur artışının talebi öne çektiğini, bu nedenle mart satışlarının beklentilerin üzerinde olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki aylarda ise faizin yüksek olması ve kurdaki artışa bağlı olarak fiyatların yükselmesi, dolayısıyla satışların hız kesmesi bekleniyor.

Otomobil satışları yüzde 91,4 arttı

2021 yılı mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 artarak 76.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 98,3 artarak 20.071 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,8 arttı.

Toplam pazarda yüzde 59,7'lik artış

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 artarak 198.660 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 57 oranında artarak 156.464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 artarak 42.196 adede ulaştı.