Kur paniği, otoda tarihi rekor getirdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Mart ayında hafif ticari araç satışları yüzde 92.8 artışla artarak 96 bin 428 oldu. Böylece bugüne kadarki en yüksek mart ayı satışlarına ulaşıldı.

ODD yetkilileri, en yüksek ilk çeyrek rakamlarına ulaşıldığını söyledi. Ocak-mart döneminde yüzde 59.7 artışla, 198 bin 660 bine ulaştı.

ODD yetkilileri, faiz ve kur artışının talebi öne çektiğini, bu nedenle mart satışlarının beklentilerin üzerinde olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki aylarda ise faizin yüksek olması ve kurdaki artışa bağlı olarak fiyatların yükselmesi, dolaysıyla satışların hız kesmesi bekleniyor.

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