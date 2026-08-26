Kuraklık ve El Nino şoku mısır fiyatlarını vurdu

Dünya genelinde sür­dürülebilir gıda sis­temleri aşırı iklim olayları ve siyasi istikrar­sızlıkların kıskacında ivme kaybediyor. Chicago Ticaret Borsası’nda (CBOT) işlem gören mısırın kile fiyatı, El Nino hava olayının yarattı­ğı kuraklık baskısı, ABD’deki rekolte düşüşleri ve Ukray­na merkezli lojistik aksama­ların etkisiyle 5,2425 dolara kadar tırmanarak son 3 yı­lın en yüksek seviyesini kay­detti. Temmuz sonuna göre yüzde 11’in, 2025 sonuna gö­re ise yüzde 17’nin üzerinde gerçekleşen bu artış, küresel tarım emtiasında arz endişe­lerinin ulaştığı kritik boyutu gözler önüne seriyor.

Talepteki azalma piyasayı pozitif etkiliyor

Haziran ayı itibarıyla etki alanını genişleten El Nino, Brezilya, ABD, Güneydoğu Asya ve Batı Afrika hattında rekolte beklentilerini doğru­dan aşağı çekti. ABD’nin Orta Batı bölgesinde gerçekleşen mısır hasadının öngörülen tahminlerin altında kalması ve Avrupa’daki olumsuz hava koşulları küresel arzı daral­tırken, Rusya ve Ukrayna’nın nakliye rotalarına yönelik hamleleri mahsulün son tü­keticiye ulaşmasını imkansız hale getiriyor. Yüksek ener­ji ve gübre maliyetleri de ek­lendiğinde, piyasaların yeni arz şoklarını telafi etme mar­jı giderek daralıyor.

Gıda ve enerji politikaları­nın kesişim noktası olan biyo­yakıt sektörü, tarımsal fiyat­lar üzerinde ek bir yük oluş­turuyor. Dünya genelinde üretilen mısırın yaklaşık yüz­de 60’ının endüstriyel alanda kullanılması, yüksek petrol fi­yatlarıyla birleştiğinde biyo­dizel hammaddesi olarak mı­sıra olan talebi patlatıyor. Öte yandan ABD Merkez Banka­sı’nın (Fed) faiz artıracağına yönelik öngörülerin gücünü kaybetmesi ve dolara talebin azalması da emtia piyasasını pozitif etkiliyor.

Mısırda El Nino etkisi görülüyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vadeli İşlem ve Em­tia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, haziran ayıyla birlik­te El Nino’nun etkisine giril­diğini belirtti.

Bunun özellikle Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Avustralya’da görüldü­ğünü, kısmen de olsa ABD ve Avrupa tarafında da bu etki­lerin hissedildiğini ifade eden Ergezen, “Batı Af­rika’da yi­ne bunun ciddi etki­lerini görü­yoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımız za­man özellikle Brezilya, ABD, Güneydoğu As­ya tarafında mı­sır rekoltesinin azalacağı endişesi vardı. El Nino etki­sinden dolayı Bre­zilya kaynaklı mısır üretiminde ve ABD kaynaklı mısır rekol­tesinde düşüşler olabi­leceğini düşünüyorduk. Üretim ve rekoltedeki bu düşüş tahminleri gerçek­leşmeye başladı” dedi.

Petrol fiyatları yüksek olunca biyodizel üretimin­de kullanılan mısıra tale­bin arttığını dile getiren Er­gezen, dünyada üretilen mı­sırın yaklaşık yüzde 60’ının endüstriyel alanda kullanıl­dığını vurguladı.

El Nino etkisi devam edecek

El Nino ve petrol fiyatlarındaki etkiler birleşince mısır fiyatında ciddi bir yukarı yönlü hareketlenme görüldüğünü ifade eden Zefer Ergezen, “El Nino etkisi önümüzdeki senenin başına kadar devam edecek.Petrol fiyatları da bu seviyelerde kalmaya devam ederse, bütün bunlar bize mısırda yukarı yönlü fiyatlamalar görülebileceğini gösteriyor" diye konuştu.