Kurban Bayramı öncesi mutfak ürünlerine yoğun ilgi: Satışlar arttı

Kurban Bayramı yaklaşırken küçük ev aletleri sektöründe satış hareketliliği hız kazandı. Özellikle kıyma makineleri, doğrayıcılar, blender setleri ve mutfak robotları tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı.

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bayram öncesinde mutfakta hazırlık sürecini kolaylaştıran ürün gruplarında dikkat çekici bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Biçer, "Kıyma makineleri, doğrayıcılar, mutfak robotları, blender setleri ve derin dondurucu destekli hazırlık ürünleri bu dönemin en çok talep gören kategorileri arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin bayram hazırlıklarını daha hızlı, hijyenik ve pratik şekilde yapmak istemesinin fonksiyonel ürünlere ilgiyi artırdığını belirten Biçer, hem mağazalarda hem de e-ticaret platformlarında söz konusu ürünlere yönelik arama ve satış hacminde yükseliş görüldüğünü aktardı.

Bayram dönemlerinde özellikle mutfakta iş yükünü azaltan ürünlerin öne çıktığını dile getiren Biçer, "Kurban Bayramı döneminde kıyma makineleri, doğrayıcılar, mutfak şefleri, blender setleri ve saklama süreçlerini destekleyen ürünler öne çıkıyor. Bayram ziyaretleri ve kalabalık sofralar nedeniyle çay makineleri, Türk kahvesi makineleri ve servis kolaylığı sağlayan ürün gruplarında da ciddi bir talep oluşuyor." dedi.

Tüketici artık ihtiyaç odaklı alışveriş yapıyor

Bu yıl tüketici eğilimlerinde daha hibrit bir yapı görüldüğünü kaydeden Biçer, alışveriş tercihlerinde “gerçek ihtiyaç” yaklaşımının ön plana çıktığını ifade etti.

Genç tüketici grubunda teknoloji ve kullanıcı deneyiminin belirleyici unsur olduğunu söyleyen Biçer, fiyat-performans dengesinin ise tüm kategorilerde önemini koruduğunu vurguladı.

Biçer, özellikle kampanya dönemleri ve e-ticaret destekli satışlarla birlikte daha kontrollü bir büyüme gözlemlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüketici artık daha seçici davranıyor. Plansız tüketim yerine ihtiyaca yönelik alışveriş öne çıkıyor. Buna rağmen Kurban Bayramı gibi dönemsel ihtiyaçların yoğunlaştığı süreçlerde küçük ev aletleri kategorisi pozitif ayrışıyor. Özellikle kıyma makineleri ve mutfak hazırlık ürünlerinde geçen yıla göre adet bazında artış eğilimi devam ediyor. E-ticaretin yaygınlaşması da satışları destekleyen önemli bir unsur haline geldi."

2026’nın ikinci yarısında sektörde kontrollü ancak olumlu bir büyüme beklediklerini belirten Biçer, okula dönüş dönemi, kasım kampanyaları ve yıl sonu alışveriş hareketliliğinin sektöre ivme kazandıracağını söyledi.

Enerji verimliliği, dayanıklılık, çok amaçlı kullanım ve satış sonrası hizmetlerin tüketicilerin satın alma kararlarında daha etkili hale geldiğini aktaran Biçer, akıllı ev teknolojilerine yönelik ilginin de katma değerli ürünlere yönelimi hızlandırdığını ifade etti.

Robot süpürgelere ilgi sürüyor

Yılın ikinci yarısında teknoloji destekli mutfak ürünleri, kahve makineleri ve temizlik ürünlerinde büyümenin devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Biçer, bayram temizliği döneminin süpürge grubundaki talebi artırdığını belirtti.

Biçer, "Bu da süpürge grubuna yönelik talebi artırıyor. Dikey süpürgeler ve buharlı temizlik ürünleri tüketicinin radarında daha fazla yer almaya başladı. Özellikle robot süpürgeler ve şarjlı süpürgelerde artış gözlemliyoruz. Kovid-19 salgını döneminde hayatımıza giren robot süpürgeler tüketiciler tarafından çok sevildi. Şarjlı süpürgeler de kullanım kolaylığı sağlaması ve kablo bağımlılığını ortadan kaldırması sayesinde çok tercih edilmeye başladı." diye konuştu.

Islak-kuru kullanım özelliği sunan süpürgelerin de dikkat çektiğini ifade eden Biçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"O anki ihtiyaca cevap veren bu ürünler her gruptan tüketicinin tercihi oluyor. Yılın ikinci yarısında inovasyonu güçlü, enerji verimliliği sağlayan ürünleri piyasada daha fazla görmeye başlayacağız. Yeni ürünlerin yanı sıra mevcut ürünlerde iyileştirmeler AR-GE açısından önemli olduğu için markaların hem yurt içi hem yurt dışı satışlarında etkili olacaktır diye düşünüyorum. Tüm bu ürünlerin yanı sıra sektörümüzün parlayan ürün grubunun hava temizleme cihazları olduğunu vurgulayabilirim. Yaşam kalitesinin artmasına yönelik eğilim bu ürün grubunun daha fazla tercih edilmesini sağlıyor."