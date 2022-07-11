Kurban Bayramı’ndan deri sektörüne 5 milyar liralık katkı

Türk deri sektörü, Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanlardan doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle elde edilecek derilerin sektöre kazandırılmasını amaçlıyor.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, sektör olarak Kurban Bayramı’nda doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle bir yan ürün olan ham derilerin sektöre kazandırılmasının öncelikli hedefleri olduklarını vurguladı.

Yılda 7-8 milyon deriye ihtiyaç duyuluyor

Sektörün deri ihtiyacı hakkında açıklamalarına devam eden Uyguner, “Bu sene 7-8 milyon büyükbaş derisine ihtiyaç duyuyoruz. Her sene ihtiyacımız yüzde 20 ile 30 arasında artış gösteriyor. Alt sektörlerimizin de büyümesiyle ihtiyaçlarımız daha da artıyor. Kurban Bayramı’nda yapılan kesimlerin yaklaşık 500 milyon TL ekonomiye katkısı var. Bu ürünler nihai ürün haline geldiğinde, ayakkabı, çanta, ceket haline getirildiğinde ise 5 milyar TL’lik bir katkı sağlıyor. Ham deriden bitmiş ürüne yaklaşık 10 katı kadar bir değer katıyor.” dedi.

Kurban Bayramı’nın sektör için çok önemli olduğunu aktaran Uyguner şunları söyledi: “Bayram, sektörün hammadde ihtiyacı anlamında çok önemli bir yere sahip. Türkiye’de yaklaşık 55 milyon küçükbaş hayvan, 18-19 milyon civarında da büyükbaş hayvan var. Türkiye’de her yıl hayvan kesiminin yaklaşık yüzde 30'u Kurban Bayramı'nda gerçekleşiyor.”