Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurbanlık fiyatlarında gerilemeye yaşanıyor. Sektör temsilcileri, 15 gün önce 300 TL olan büyükbaş kurbanlık canlı kilogram fiyatının 40 lira birden gerileyerek, 260 liraya kadar düştüğü belirtiyor. Temsilciler, bu yıl İstanbul’a getirilen kurbanlık hayvan sayısında da yüzde 30 düşüş gözlediklerini aktardı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalmasına rağmen, kurbanlık fiyatları tam bir dengeye oturmadı. Fiyatların yüksek olmasından dolayı talebin az olduğu ve fiyatların gerilediğine vurgu yapılıyor.
Ayrıca, fiyatlardan dolayı vatandaşların vakıflar aracılığıyla yurt dışında kesime yöneldiği de aktarılıyor. 15 gün önce büyükbaş kurbanlık canlı kilogram fiyat için 300 lira talep edildiğin aktaran sektör temsilcileri, bayrama 4 gün kala rakamın 40 lira birden gerileyerek, 260 liraya kadar düştüğü belirtiyor. Temsilciler, bu yıl İstanbul’da getirilen kurbanlık hayvan sayısında da yüzde 30 düşüş gözlediklerini aktardır.
İnsanlar yurt dışına yöneliyor
Kurbanlık fiyatlarının yüksek seyretmesi ve ilk açıklandığında canlı kilosuna 300 lira fiyat talep edildiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, canlı kurbanlık fiyatının 40 lira gerileyerek 300 liradan 260 liraya kadar gerilediğini söyledi. Fiyatların yüksek olması nedeniyle insanların yurt dışına yöneldiğine vurgu yapan Tüfekçi, “İnsanlar vakıflara ve bağış yapıyorlar. İstanbul’da fiyatlar 255 ile 265 lira bandında gidiyor. Hayvan sayısında ise bizim gözlemlediğimiz kadarıyla geçen yıla göre hemen hemen yüzde 30’a yakın bir düşüş yaşanıyor’’ dedi.
Vekaletle kurban kesimine dikkat!
Diğer yandan vekaletle kesen bazı yerlerin olduğuna dikkat çeken Tüfekçi, “Bunlar arife gününden kesmeye başlıyor. Vatandaşımızın özellikle vekaletle kestirdiği kurbanlıkları mutlak takip etsinler. Çünkü arife gününden kesilen kurban geçerli değildir. Kurban olarak yerine geçmez, ancak et almış olurlar. Bayramın birinci gününde sabah saat 11.00 gibi soğuk et geliyor. Ne zaman kesildi, ne zaman soğudu ve ne zaman servis yapıldı? Ayrıca, vakıflar için devlet tarafından yurt dışından getirilen 40 bin büyükbaş hayvan verildi. Vakıflara hisse başı 12 bin liraya kesilme kaydı şartıyla hayvan verildi. Vakıflar da belli bir miktar eti alıyor” diye konuştu.
Şu anda kurban alımlarının durgun geçtiğini ve Türkiye genelinde edindikleri bilgilere göre kurban satışlarının düşük olduğunu ifade eden Tüfekçi, “İnsanlar kurban alımını ikinci ve üçüncü güne de bırakma yolu da izleyebilir. Bir taraftan da üreticiler İstanbul’a Anadolu’dan hayvan getirdi. Şimdi bunlar satılmasa geri götürülmesi için bir de nakliyesi olacak. Üretici bunu göze almayacak ve fiyatını düşürerek ona göre satacak. Ancak insanların ikinci, üçüncü ve dördüncü güne kurbanını bırakıp keseceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
“Yüksek fiyat söylemeleri ile insanlar kurbandan uzaklaştı”
Ankara’da kurbanlık fiyatlarının gerilediğine dikkat çeken Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, bazı insanların canlı hayvana 300 lira ve üzerinde gününden önce fiyat konuştuklarını ifade etti. Yüksek fiyat söylemelerinden dolayı insanların kurban kesiminden uzaklaştırdığını ifade eden Yalçındağ, “Bunu yapanlar birtakım birlik ve birtakım kuruluşların başkanları. Bu işte belirleyici olan kurbanın satıcısıyla kurbanın alıcısı. Burada insanlar pazarlık yapıp fiyatı belirler. Alıcıyla satıcının buluştuğu noktada. 30 bin lira 40 bin lira hisse söyleniyordu. ‘Vatandaş da kesmiyorum’ diyerek tepki koyuyor” Burada kim zarar gördü? Tabii ki üretici. Şimdi üreticiler kurbanlarını satamazsa ne olacak? Bu insanlar kazandığı parayla 1 yıl boyunca geçiniyor. Sonuçta bazı kurum ve kişilerin açıkladığı fiyatlar tepki gördü. Vatandaş da kurban kesmekten uzaklaştı” şeklinde konuştu.