Kurdaki oynaklık sermaye sorunu yaratmaya başladı

Osman KILIÇ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, kurdaki volatilite, yüksek kredi faizleri ve sermaye sorunlarının ihracatçının önündeki riskler olduğuna işaret etti. Pelister, “Kurdaki volatilite sermaye sorunu yaratmaya başladı” dedi. İKMİB'in yeni dönemi için başkan adaylığını açıklayan Pelister, 2021’de yüzde 38’lik artışla 25,4 milyar dolara yükselen sektör ihracatının bu yıl 28 milyar dolara, 2030 yılında da 40 milyar dolara yükselmesini hedefl ediklerini bildirdi.

Özellikle tedarik zincirindeki kırılmalar ve lojistikteki sorunlar, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu'daki ülkelerden Avrupa ve ABD›ye olan lojistik sıkıntılardan dolayı Batı’nın alternatif tedarikçi aramasının Türkiye'nin şansı olduğunu söyleyen Adil Pelister, “Bu, bizde bir artı değer yarattı” dedi. Pelister’in verdiği bilgiye göre, sektörün ihracatında AB yüzde 51 pay ile ilk sırada gelirken, ülke bazında ise en fazla ihracat Hollanda, Almanya ve Irak’a yapıldı. En fazla ihracat plastik ve plastik mamuller alt kaleminde gerçekleşti. Kozmetik ürünler ve sağlık ürünleri ihracatı da güçlü seyreden kalemler oldu.

Ekonomideki son gelişmeler ve iş yapış ortamı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Pelister, kurdaki volatilite ile beraber sektörde sermaye sorununun ortaya çıktığına işaret etti. Pelister, şöyle konuştu: “Öngörülebilirliği artırabilirsek, kurdaki bu volatilitenin azalmasını sağlayabilirsek, ihracatçıların sermaye sorunları bir nebze çözülmüş olacak. Kurun artması ile birlikte sektörümüzde sermaye sorunları çıkmaya başladı. İhracatçımız eskiden bir hammadde getirirken bir konteyner mala mesela 50 bin dolar ödüyorsa şu anda 100 bin dolar ödüyor. Bunu bir şekilde finanse etmesi gerekiyor. Ancak finansmana ulaşmakta biraz zorluk çekiliyor. Bunun bir an önce çözülmesi ve kredi faizlerinin düşürülmesi gerekiyor.”

Sektörün hammaddedeki dışa bağımlılığını azaltmak için petro kimya ve türev yatırımlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Pelister, “Türkiye büyüyor, hammaddeye ihtiyacı var. Yurtiçinde petrokimya tesisi kurulmadığı için yurtdışından bir şekilde tedarik etmemiz lazım” dedi.

İKMİB başkanlığına yeniden aday olduğunu belirten Pelister, “Birçok soruna çözüm aradık. Yeni dönemde de bütün paydaşlarımıza desteğimizi artırmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Kavcıoğlu’na ‘Bizi yormayın’ dedim”

İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'ini Merkez Bankası'na satılma zorunluluğunu değerlendiren Pelister, “İthalat ağırlıklı bazı sektörlerin döviz ihtiyacı var. Bizde plastik mamulleri gibi organik kimyasalların dışa bağımlılığı yüzde 90 civarında. Başka sektörlerde bu oran yüzde 95’e çıkıyor. Dolayısıyla dövize ihtiyacımız var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yaptığımız görüşmede, ‘Merkez Bankası’nın bu karara ihtiyacı olabilir ama bizi yormayın’ dedim. Çünkü 30 bin dolar altındaki ihracatçılar bu kararı kapsamıyor. Yapılan hesaplamada aylık 3 milyar dolarlık bir giriş olacak Merkez Bankası’na. Biz tamamen ihracata odaklanmalıyız. Bu karar ile ihracatçılar kur alım satımdan kar kaybı yaşayacaklar” dedi.