Küresel çip satışları geçen yıl yüzde 10,4 arttı

Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çiplere ilişkin 2020 nihai satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl dünya çapında çip satışları 2019'a göre yüzde 10,4 artarak 466 milyar 237 milyon dolara yükseldi. Söz konusu artışta bilgisayar üreticileri, veri merkezleri ve 5G akıllı telefon sağlayıcılarından gelen güçlü talep etkili oldu.

ABD'li üreticiler ilk sıralarda

Küresel çapta satış gelirlerinde ilk 10'da yer alan çip üreticilerinin 6'sı ABD merkezli. Intel, 2020'de 72,8 milyar dolarlık satış geliri ve yüzde 15,6'lık pazar payı ilk sırada aldı. Intel'i, 57,7 milyar dolar ile Samsung Electronics ve yaklaşık 25,86 milyar dolar ile yine Güney Kore merkezli SK Hynix takip etti.

Intel'in satışları geçen yıl 2019'a göre yüzde 7,4, Samsung Electronics'in satışları yüzde 10,2 ve SK Hynix'in satışları da yüzde 16 arttı. ABD merkezli Micron Technology, Qualcomm ve Broadcom ise geçen yıl sırasıyla 22,03 milyar dolar, 17,6 milyar dolar ve 15,75 milyar dolar gelir elde etti.

Arz sıkıntısı milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor

Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran COVID-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirmişti.

Salgın döneminde alınan karantina önlemleri insanları evlere kapatırken, iş, eğitim ve eğlence gibi faaliyetlerin evden yapılmaya başlanmasının da önünü açtı.

Bu durum pek çok insanı bilgisayarları, akıllı cihazları, tabletleri, hatta oyun konsollarını daha çok kullanmaya itti. Ayrıca pek çok şirketi, uzaktan çalışma sistemleri geliştirmeye ve bulut altyapısı kurmaya ya da mevcut altyapıları iyileştirmeye zorladı.

Teknolojik ürünlerin artan kullanımıyla çiplere olan talep yükselirken, bu ürünlerin arzı beklenmedik talebi karşılamakta yetersiz kaldı.

Çip sektöründe küresel çapta yaşanan arz sıkıntısı, ilk olarak otomotiv sektöründe hissedildi. Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.