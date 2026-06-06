Küresel devlerin sadece yüzde 6,7’si kadınlara emanet

Nurdoğan A. ERGÜN

Her ne kadar son yıllar­da kadının iş yaşamın­daki rolü bir artış eğili­mi çizse de dünya genelinde yö­netim koltuklarında hala erkek hakimiyeti devam ediyor. Ku­rumsal Kadın Direktörler Ulus­lararası (CWDI) tarafından ha­zırlanan 2026 Küresel Kadın Di­rektörler Raporu’nun en dikkat çeken sonucu, küresel piyasa­larda üst düzey kadın temsilinin hala yetersizliği oldu. İnceleme kapsamındaki 3 bin 222 büyük ölçekli halka açık şirketin yal­nızca 215’inde, yani sadece yüzde 6,7’sinde kadın CEO görev yapı­yor.

Dünya genelinde “Kadınlar için Davos” olarak anılan ve 4-6 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Küresel Kadın Zir­vesi (Global Summit of Women 2026) kapsamında açıklanan ra­por, kadın CEO’ların şirketlerde güçlü bir “çarpan etkisi” yarata­rak yönetim kademelerinde çe­şitliliği ve dönüşümü ciddi şekil­de hızlandırdığını ortaya koydu. “Kadın CEO’lar: Yönetim Kurul­larına ve Üst Yönetim Kademe­lerine Açılan Kapılar” başlığıyla kamuoyuyla paylaşılan araştır­ma, kadın liderlerin cam tavanla­rı kırmadaki rolünü net verilerle kanıtlıyor.

Rapora göre bir şirketin başı­na kadın CEO geçtiğinde, liderlik kademelerinde dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor. Kadın CE­O’ların görev yaptığı şirketlerde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı yüzde 38,3’e ulaşırken, bu oran küresel ortalamada yüzde 28,9 seviyesinde kalıyor. Araş­tırmanın en dikkat çekici bulgu­larından biri ise CEO değişim­lerinde ortaya çıkıyor. Erkek bir CEO’nun ardından göreve gelen kadın CEO’ların liderliğinde, yö­netim kurullarındaki kadın ora­nı ortalama yüzde 34,5’ten yüz­de 56,1’e yükseliyor. Kadın CEO etkisi yalnızca yönetim kurulla­rıyla sınırlı kalmıyor. Kadın CE­O’lar tarafından yönetilen şirket­lerde üst düzey kadın yöneticile­rin oranı yüzde 36,8’e ulaşırken, küresel ortalama yüzde 21 sevi­yesinde bulunuyor.

Eşit temsile ulaşan şirket sayısı artıyor

Rapor, kadın CEO’ların görev yaptığı şirketlerin cinsiyet den­gesi konusunda önemli ilerleme­ler kaydettiğini ortaya koyuyor. Kadın CEO’ların yönettiği şir­ketlerin yaklaşık dörtte birin­de yönetim kurulları kadın-er­kek eşitliğine ulaşmış veya ka­dın çoğunluğa sahip hale gelmiş durumda. Benzer şekilde, bu şir­ketlerin yüzde 22,3’ünde üst yö­netim ekiplerinin en az yarısını kadınlar oluşturuyor. CWDI’nin büyük ölçekli şirketler arasında belirlediği “İlk 10” listesinde yer alan kadın CEO’lu şirketlerin ta­mamında kadın yönetim kuru­lu üyeleri çoğunlukta bulunuyor.

Araştırma, kadın liderlerin sür­dürülebilir bir liderlik kültürü oluşturduğunu da ortaya koyu­yor. Dünya genelinde 45 ülke ve Avrupa Birliği, kadınların yöne­tim kurullarındaki temsilini ar­tırmak amacıyla kota uygulama­ları yürütüyor. Ancak araştırma, bu düzenlemelerin kadın CEO sayısını artırmada doğrudan et­kili olmadığını ortaya koyuyor. Buna göre kota uygulaması bu­lunmayan ülkelerde kadın CEO oranı yüzde 8,4 seviyesindeyken, kota uygulayan ülkelerde bu oran yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

“Kadın CEO’lar yapısal dönüşümün motoru”

CWDI Başkanı Irene Nativi­dad, şunları söyledi: “Kadın CE­O’lar yalnızca sembolik liderler değil; kurumlarda yapısal dönü­şüm yaratan güçlü değişim aktör­leri. Çoğu zaman göz ardı edilen yetenek havuzlarını görünür ha­le getiriyor ve yeni liderlerin ye­tişmesine katkı sağlıyorlar. Araş­tırmalar kadın liderliğinin daha yüksek finansal performans ve güçlü risk yönetimi ile ilişkili ol­duğunu gösteriyor.”

Kadın liderliği finansal performansı destekliyor

Raporda yer verilen güncel araştırmalar, kadın liderliğinin yalnızca eşitlik açısından değil, şirket performansı açısından da önemli avantajlar sunduğunu gösteriyor. 2025 yılında yayımlanan araştırmalara göre; cinsiyet çeşitliliğine sahip yönetim kurulları ve liderlik ekipleri bulunan şirketlerin, piyasa dalgalanmalarının yoğun olduğu dönemlerde daha yüksek kârlılık açıklama olasılığı yüzde 21 daha yüksek. Kadın CEO’lar tarafından yönetilen şirketler, hisse performansı açısından da birçok pazarda genel endekslerin üzerinde sonuçlar elde ediyor.