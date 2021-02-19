Küresel oyun pazarı 365 milyar dolara yükselecek

We Are Social’ın Hootsuite ile birlikte hazırladığı küresel ölçekli 2021 Dünya Dijital Raporu'na göre, insanlar günde yaklaşık 7 saatini internet geçiriyor. Günde ortalama 3,5 saat televizyon izleniyor, sosyal medyada 2,5 saat vakit geçiriliyor ve ortalama 1 saat de oyun oynanıyor. İnternet erişimin yüzde 92,6 oranında mobil telefonlar aracılığıyla sağlandığı dünyada, en çok indirilen uygulamalar içinde mobil oyunlar ilk sırada yer alıyor.

Mobil oyunlara gösterilen ilgi, oyun pazarının büyümesini hızlandırırken, yatırım danışmanlığı hizmeti veren ARK tarafından hazırlanan rapora göre, 2020’de 175 milyar olan küresel oyun pazarı 2025'e kadar yaklaşık 365 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Ayrıca 2020 itibarıyla 2,7 milyar olarak belirlenen mobil oyuncu sayısının ise 2023'te 3 milyarı geçeceği öngörülüyor.

"Ortaddoğu ve Afrika pazarında lideriz"

Küresel oyun pazarının 2020 yılında, bir önceki yıla göre 4 kat büyüdüğüne dikkat çeken IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Önümüzdeki 5 yılda küresel oyun pazarının 175 milyar dolardan 365 milyar dolara ulaşması beleniyor. Güvenli İnternet Merkezi’nin Dijital Oyunlar Raporu’na göre, sektörün ekonomik büyüklüğü bölgesel bazda değerlendirildiğinde Türkiye’nin Ortadoğu ve Afrika pazarında lider konumda yer aldığını görüyoruz. Oyun sektörünün ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamak için gerekli tüm desteği veriyoruz. Yenilikçi fikirleriyle oyun dünyasına katkı sunmak isteyen girişimcilerin devlet desteklerinden, teşviklerden faydalanmaları için uzman kadromuzla her aşamada yanlarındayız." bilgisini verdi.