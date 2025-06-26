Küresel pazardaki eğilimler beklentileri şekillendiriyor
Farklı bölgelerden gelen talepler küresel boya sektörünü hareketlendiriyor. Çevre dostu ürünler, sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla odağa yerleşirken, sektörde küresel başarı dalgalanan hammadde fiyatları, çevresel düzenlemeler ve yoğun rekabet gibi etkenlerle baş etmekten geçiyor.
Hüseyin VATANSEVER
Sürdürülebilirlik yaklaşımları ve yeşil dönüşüm eğilimleri, mimari boya ve kaplama sektöründe yeni talepleri gündeme getiriyor. Estetik beklentilerin yanı sıra sektörden binalarda mevcut malzemenin korunması ile binaların aşınmasını önlerken, ısı yönetimi ve enerji tasarrufu sağlamaya da katkı sunması bekleniyor.
Dünya Boya Sanayicileri Birliği’nin (World Paint and Coatings Industry Association-WPCIA) tarafından yayımlanan “Dünyanın En Büyük On Boya Şirketi Faaliyet Raporu 2024” dahilinde paylaştığı verilere göre, 2024 yılında küresel boya ve kaplama pazarı inşaat, otomotiv, mobilya ve denizcilik gibi çeşitli sektörlerden gelen talebin artmasıyla son yıllarda önemli bir büyümeye tanık oldu.
2024 yılında küresel boya ve kaplama pazarı 188.8 milyar dolar satış değerine ulaşırken; küresel pazardaki büyüme kentleşmenin genişlemesi, gayrimenkul sektöründeki gelişmeler, otomotiv ve endüstriyel ekipman imalat endüstrilerinde yüksek performanslı kaplamalara yönelik artan talebe bağlanıyor.
Çin’deki inşaat yatırımları küresel ivmeyi tetikliyor
Raporda Kuzey Amerika ve Çin, küresel payın yüzde 60’ından fazlasını oluşturan başlıca pazarlar olarak belirtilirken Asya-Pasifik, özellikle de Çin, hızlı ekonomik genişleme ve altyapı yatırımlarında kaydedilen gelişim nedeniyle büyümede itici güç olarak gösteriliyor. Küresel olarak tüm inşaat yatırımlarının yüzde 20’sini kapsayan ülkenin dünyanın en büyük inşaat pazarına sahip olduğu belirtiliyor.
Çin’in 2030 yılına kadar inşaat yatırımları için yaklaşık 13 trilyon dolar harcama yapması ön görülüyor ve bu tahminler bu pazarda varlık gösteren firmalar için olumlu bir görünüm meydana getiriyor. Asya-Pasifik ülkeleri arasında Hindistan, dünyanın en büyük üçüncü inşaat pazarı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş inşaat sektörüyle öne çıkan Hindistan’ın uygun fiyatlı konut mevcudiyetinin 2025 yılı sonuna kadar yüzde 70 oranında yaklaşması bekleniyor.
2032’de küresel pazar 300 milyar doları geçecek
Diğer yandan küresel inşaat pazarında ABD bir diğer büyük oyuncu olarak sahnede yer alıyor. Kuzey Amerika kıtasının inşaat pazarına hakim olan ABD firmaları, Kanada ve Meksika’da özellikle konut inşaatında önemli yatırımlarda yer alıyor. Geniş coğrafyada varlık gösteren ABD, inşaat sektöründe 2024 yılında 2023 yılına kıyasla yüzde 6.6’lık bir büyüme sağladı.
Diğer taraftan Avrupa, yüksek kaliteli ve çevre dostu boya ve kaplamalara yönelik istikrarlı bir taleple güçlü bir pazar olmaya devam ederken Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika, kentleşme ve sanayileşmenin yönlendirdiği büyüyen potansiyele sahip gelişmekte olan pazarlar arasında yer alıyor. Belirtilen bütün bu etkenlerin küresel boya ve kaplamalar pazarına yansımasıyla sektörde dikkate değer bir büyüme yaşanması bekleniyor.
Araştırma şirketi Fortune Business Insights tarafından hazırlanan 2019 ile 2032 yılları arasını kapsayan analize göre küresel boya ve kaplama sektörünün 2024 yılında kaydedilen 217.36 milyar dolar pazar büyüklüğünün 2032 yılında 303.97 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Yıllık bileşik büyüme oranının tahmin dönemi süresince yüzde 4.5 olacağı öngörülüyor. Küresel pazarlarda yakın gelecekte düşük VOC’li (Uçucu Organik Bileşikler) boya ve kaplamalar veya sıfır emisyonlu ürünlere yönelik talepte artış olacağı tahmin ediliyor.
Çeşitli sektörlerden gelen talebin artması ve çevre dostu ürünlere odaklanılmasıyla pazar önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Ancak üreticilerin bu dinamik sektörde başarılı olabilmeleri için dalgalanan hammadde fiyatları, çevresel düzenlemeler ve yoğun rekabet gibi karmaşıklıkların üstesinden gelmeleri gerekiyor.
Türkiye, 160 ülkeye boya ihraç ediyor
Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) verilerine göre Türkiye, yıllık yaklaşık 900 bin tonluk üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük ilk beş boya üreticisi arasında yer alıyor. Üretim kapasitesi, ihracat gücü, dijitalleşme süreçleri ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm dinamikleriyle Türkiye’nin boya sanayisi, küresel ölçekte ilgi çekiyor.
Özellikle Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarında ürünleri ile yer alan Türkiye’nin boya sanayisi kalite, güvenilirlik ve rekabetçi fiyat avantajıyla öne çıkıyor. BOSAD verilerine göre sektörün 2024 yılı ihracatı ise 1.5 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’de yıllık boya üretimi yaklaşık 600 bin ton olurken, sektör üretimini 160 ülkeye ihraç ediyor.
Buna ilave ihtiyaç duyduğu hammaddenin yüzde 70’ini ithal eden sektör, katma değerli ürün grubu sayesinde gücünü koruyor. Mevcut ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon ortamı, sektördeki görünümü durağanlaştırırken, Türkiye’de sektör; uygun faizli kredi olanaklarının sağlanması, sanayiye yönelik finansman desteklerinin artırılması ve ekonomide öngörülebilirliğe ihtiyaç duyuyor.