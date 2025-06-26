Küresel pazardaki eğilimler beklentileri şekillendiriyor

Hüseyin VATANSEVER

Sürdürülebilirlik yaklaşım­ları ve yeşil dönüşüm eği­limleri, mimari boya ve kaplama sektöründe yeni talep­leri gündeme getiriyor. Estetik beklentilerin yanı sıra sektör­den binalarda mevcut malzeme­nin korunması ile binaların aşın­masını önlerken, ısı yönetimi ve enerji tasarrufu sağlamaya da katkı sunması bekleniyor.

Dünya Boya Sanayicileri Birli­ği’nin (World Paint and Coatings Industry Association-WPCIA) tarafından yayımlanan “Dün­yanın En Büyük On Boya Şirketi Faaliyet Raporu 2024” dahilin­de paylaştığı verilere göre, 2024 yılında küresel boya ve kaplama pazarı inşaat, otomotiv, mobilya ve denizcilik gibi çeşitli sektör­lerden gelen talebin artmasıyla son yıllarda önemli bir büyümeye tanık oldu.

2024 yılında küresel boya ve kaplama pazarı 188.8 mil­yar dolar satış değerine ulaşır­ken; küresel pazardaki büyüme kentleşmenin genişlemesi, gayri­menkul sektöründeki gelişmeler, otomotiv ve endüstriyel ekipman imalat endüstrilerinde yüksek performanslı kaplamalara yöne­lik artan talebe bağlanıyor.

Çin’deki inşaat yatırımları küresel ivmeyi tetikliyor

Raporda Kuzey Amerika ve Çin, küresel payın yüzde 60’ın­dan fazlasını oluşturan başlıca pazarlar olarak belirtilirken As­ya-Pasifik, özellikle de Çin, hız­lı ekonomik genişleme ve altya­pı yatırımlarında kaydedilen ge­lişim nedeniyle büyümede itici güç olarak gösteriliyor. Küresel olarak tüm inşaat yatırımlarının yüzde 20’sini kapsayan ülkenin dünyanın en büyük inşaat pazarı­na sahip olduğu belirtiliyor.

Çin’in 2030 yılına kadar in­şaat yatırımları için yaklaşık 13 trilyon dolar harcama yapması ön görülüyor ve bu tahminler bu pazarda varlık gösteren firmalar için olumlu bir görünüm meyda­na getiriyor. Asya-Pasifik ülkele­ri arasında Hindistan, dünyanın en büyük üçüncü inşaat pazarı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş inşaat sektörüyle öne çı­kan Hindistan’ın uygun fiyatlı konut mevcudiyetinin 2025 yılı sonuna kadar yüzde 70 oranında yaklaşması bekleniyor.

2032’de küresel pazar 300 milyar doları geçecek

Diğer yandan küresel inşaat pazarında ABD bir diğer büyük oyuncu olarak sahnede yer alıyor. Kuzey Amerika kıtasının inşaat pazarına hakim olan ABD firma­ları, Kanada ve Meksika’da özel­likle konut inşaatında önemli ya­tırımlarda yer alıyor. Geniş coğ­rafyada varlık gösteren ABD, inşaat sektöründe 2024 yılında 2023 yılına kıyasla yüzde 6.6’lık bir büyüme sağladı.

Diğer taraf­tan Avrupa, yüksek kaliteli ve çev­re dostu boya ve kaplamalara yö­nelik istikrarlı bir taleple güçlü bir pazar olmaya devam ederken Latin Amerika, Ortadoğu ve Afri­ka, kentleşme ve sanayileşmenin yönlendirdiği büyüyen potansiye­le sahip gelişmekte olan pazarlar arasında yer alıyor. Belirtilen bü­tün bu etkenlerin küresel boya ve kaplamalar pazarına yansımasıy­la sektörde dikkate değer bir bü­yüme yaşanması bekleniyor.

Araştırma şirketi Fortune Bu­siness Insights tarafından hazır­lanan 2019 ile 2032 yılları arasını kapsayan analize göre küresel bo­ya ve kaplama sektörünün 2024 yılında kaydedilen 217.36 milyar dolar pazar büyüklüğünün 2032 yılında 303.97 milyar dolar sevi­yesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Yıllık bileşik büyüme oranının tahmin dönemi süresince yüzde 4.5 olacağı öngörülüyor. Küresel pazarlarda yakın gelecekte düşük VOC’li (Uçucu Organik Bileşik­ler) boya ve kaplamalar veya sıfır emisyonlu ürünlere yönelik talep­te artış olacağı tahmin ediliyor.

Çeşitli sektörlerden gelen ta­lebin artması ve çevre dostu ürünlere odaklanılmasıyla pazar önemli bir büyüme potansiyeli­ne sahip. Ancak üreticilerin bu dinamik sektörde başarılı olabil­meleri için dalgalanan hammad­de fiyatları, çevresel düzenleme­ler ve yoğun rekabet gibi karma­şıklıkların üstesinden gelmeleri gerekiyor.

Türkiye, 160 ülkeye boya ihraç ediyor

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) verilerine göre Türkiye, yıllık yaklaşık 900 bin tonluk üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük ilk beş boya üreticisi arasında yer alıyor. Üretim kapasitesi, ihracat gücü, dijitalleşme süreçleri ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm dinamikleriyle Türkiye’nin boya sanayisi, küresel ölçekte ilgi çekiyor.

Özellikle Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarında ürünleri ile yer alan Türkiye’nin boya sanayisi kalite, güvenilirlik ve rekabetçi fiyat avantajıyla öne çıkıyor. BOSAD verilerine göre sektörün 2024 yılı ihracatı ise 1.5 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’de yıllık boya üretimi yaklaşık 600 bin ton olurken, sektör üretimini 160 ülkeye ihraç ediyor.

Buna ilave ihtiyaç duyduğu hammaddenin yüzde 70’ini ithal eden sektör, katma değerli ürün grubu sayesinde gücünü koruyor. Mevcut ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon ortamı, sektördeki görünümü durağanlaştırırken, Türkiye’de sektör; uygun faizli kredi olanaklarının sağlanması, sanayiye yönelik finansman desteklerinin artırılması ve ekonomide öngörülebilirliğe ihtiyaç duyuyor.