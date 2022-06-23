Küresel rekabette öne çıkmak hayal değil

Osman KILIÇ

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi sektörünün geçen yıl yüzde 16,6 büyüdüğüne dikkat çekerek, “Katma değer ve sürdürülebilirlikte hızlı sıçramalar gerçekleştirilebilirsek, Türkiye’nin küresel rekabette daha da öne çıkan bir aktör haline gelmesi hayal değil” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısı, “İSO 500-2021 Sonuçlarının Sanayimiz ve Üretim Açısından Değerlendirilmesi” ana gündemi ile yapıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Dünya Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ, Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım ve Karar Gazetesi Yazarı Mehmet Ali Verçin katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, açılış konuşmasında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 11 ile beklentilerin çok üstünde bir büyüme performansı gösterdiğine, sanayi sektörünün ise ihracatta kaydedilen sıçramanın desteğiyle pozitif ayrışarak yüzde 16,6 büyüdüğüne ve ekonomideki payını da yüzde 22,8’den yüzde 26’ya çıkardığına işaret etti.

“Sanayi önemli fırsatlarla karşı karşıya”

Sanayicilerin artan maliyet ve yaşanan tedarik güçlüklerine rağmen üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türkiye ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatladığını ve gerek istihdama gerekse cari dengeye önemli katkılar sağladığını anlatan Bahçıvan, “Bu performans, küresel değer zincirlerinde önemli dönüşümlerin yaşandığı günümüzde Türkiye sanayisinin önemli fırsatlarla karşı karşıya olduğunu bir kez daha gösterdi. Eğer bu performans önümüzdeki dönemde katma değer ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda çok hızlı niteliksel sıçramalarla desteklenebilirse, ülkemizin küresel rekabette çok daha öne çıkan bir aktör haline gelmesi bizce hayal değil” diye konuştu. İSO-Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 Araştırması’nda sonuçların bu yıl da sanayi sektörünün gelişimine ve temel sorunlarına ilişkin son derece berrak bir resim ortaya koyduğunu dile getiren Bahçıvan, şimdiye kadar yayınlanan 50’yi aşkın rapor gibi 2021 yılı araştırmasının da Türkiye’nin sanayileşme tarihine tanıklık etmesini sağlayacak bir diğer önemli çalışma olarak arşivlerdeki yerini alacağını belirterek, araştırmanın bulgularından ilgili mercilere iletecekleri mesajı şöyle özetledi: “İSO 500’ün 2021 sonuçları yeni dönem için Türk sanayisinin ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sanayi için öngördüğümüz geleceğin sadece temennilerde kalmaması için, dünün sonuçlarını güncel gelişmeler ve veriler ışığında da değerlendirmeli ve gerekli adımları ivedilikle atmalıyız. Gerek ihracat gerekse istihdam konusunda ortaya çıkan göstergeler, sanayimizin stratejik önemini bir kez daha teyit etmiştir. Gönül arzu ediyor ki bu başarı, yeni yatırımlarla tüm dünyada yeni rekabet koşullarına uygun bir nitelik yapısına kavuşabilsin. Sanayimiz, Türkiye’nin ihtiyacı olan kaliteli ve sürdürülebilir büyümeye daha fazla katkı sağlayabilsin” ifadelerini kullandı.

Bir fırsat penceresi oluşturulmalı

Özellikle ileri teknolojinin önemsendiği, daha katma değerli bir sanayi altyapısına ulaşmayı temenni ettiklerini dile getiren Bahçıvan, “Böyle bir fırsat penceresinin oluşturulması halinde, inanıyoruz ki; 2021 yılı İSO 500 araştırma sonuçlarında ortaya çıkan başarı tablosu, bundan seneler sonra Türk sanayisinin ulaşmış olacağı seviyenin erken bir habercisi olarak hatırlanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

"Hukuk sistemini sağlamlaştırmak ve güven ortamı oluşturmak lazım"

Dünya Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım,” İSO 500, 1982 yılından beri en yüksek karlılığa ulaşmış durumda” dedi. Karlılık ile birlikte kaynak yapısında bozulmalar olduğuna değinen Güldağ ise kaynak yapısı ile ilgili konuşmacılara değerlendirmelerini sordu. Yıldırım, “İnsanlar varlıklarını bir yere toplayıp göstermek istemiyor” dedi. İnsanların artık İSO listesinde adını göstermediğini de belirten Yıldırım, “Bence özkaynak karlılığı o kadar önemli değil, borçla para kazanılıyor. Sanayici yüksek karlı gözüküyor ama yapı bozuk. İSO 500 aslında Türkiye ekonomisini de yansıtıyor” diye konuştu. Yıldırım, hukuk sistemini sağlamlaştırmak ve güven ortamı oluşturmak gerektiğini de dile getirdi. Marka yaratmak gerektiğini de ifade eden Yıldırım, “Siyasi yapı geriye gidince marka olma durumu hepten geride kaldı” diye konuştu. Karar Gazetesi Yazarı Mehmet Ali Verçin ise şahsi tecrübelerinden yola çıkarak sanayinin nasıl daha iyi olabileceğini düşündüğünü söyledi. Türkiye’de sanayicileri tebrik etmek gerektiğini bildiren Verçin, “Avrupa’nın terk etmediği sanayiyi yapmak çok zor” dedi. Türkiye’deki sanayicilerin rekabet edebilecekleri sanayide yer aldığını kaydeden Verçin, “Eğer savunma sanayide yapılan korumanın aynısını diğer sanayide de yaparsak o zaman başarabilir” şeklinde konuştu.