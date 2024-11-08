Küresel reklam gelirlerinde hedef 1 trilyon dolar
PwC’nin 2024-2028 raporuna göre, tüketicinin dijital platformlara artan ilgisi sonucu 2023’te 1,5 milyar dolar olan internet reklamcılığı gelirlerinin 2028’de 2,5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
PwC’nin 2024-2028 Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış Raporu, Türkiye’nin internet reklamcılığında hızlı büyüme kaydettiğini ve sektörün gelecekte daha da gelişeceğini ortaya koyuyor.
Rapora göre, Türkiye’de internet reklamcılığı gelirleri 2023’te 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu alandaki gelirlerin 2028 yılına kadar yıllık ortalama %9,8 bileşik büyüme oranıyla artarak 2,5 milyar dolara çıkması bekleniyor.
Eğlence ve medya sektörü büyümeye devam ediyor
Küresel ölçekte ele alındığında, eğlence ve medya sektörünün 2023 yılında %5 büyüme ile 2,8 trilyon dolarlık gelir elde ettiği belirtiliyor. Rapora göre, bu rakamın 2028 yılında %3,9’luk yıllık bileşik büyüme oranıyla 3,4 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Özellikle internet reklamcılığı gelirlerinde gözlenen artış, eğlence ve medya sektöründeki büyümenin %55’ini oluşturacak.
PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Cenk Uslu, bu hızlı büyümede tüketici tercihlerindeki değişimlerin ve gelişmekte olan teknolojilerin etkili olduğunu belirtiyor. Uslu, sektörde iş modellerinin yeniden yapılandırılmasının zorunlu hale geldiğini ve üretken yapay zeka gibi yeni teknolojilerin bu dönüşümde kritik rol oynadığını ifade ediyor.
Türkiye’de internet reklamcılığı gelirlerinde en hızlı büyüyen segment, %11,2’lik yıllık büyüme oranıyla ücretli arama olurken, bu segmenti %10,6 ile video reklamlar, %8,7 ile diğer görüntülü reklamlar ve %8,3 ile sınıflandırılmış reklamlar izledi. Gelir açısından bakıldığında, görüntülü reklamlar %49,5’lik pay ile başı çekiyor; bunu %26,1 ile video, %23,6 ile ücretli arama ve %0,8 ile gizli reklamlar takip ediyor.
Küresel dijital yayıncılık sektörü de büyümeye devam ediyor. İnternet üzerinden video hizmetlerine abone olan kişi sayısının, 2023’teki 1,6 milyar seviyesinden 2028 yılında 2,1 milyara ulaşması bekleniyor. Ancak abone başına ortalama gelirin sınırlı bir artış göstermesi, yayıncıları iş modellerini yeniden düşünmeye itiyor. PwC Türkiye Telekomünikasyon, Medya, Teknoloji Sektörü Lideri Serhat Onan, dijital aboneliklerin yanı sıra reklam destekli düşük ücretli seçeneklerin ve canlı etkinliklerin gelir modelleri açısından önem kazandığını belirtiyor.
Türkiye’de müzik ve podcast sektörü büyüyor
Türkiye’nin müzik, radyo ve podcast sektörü de büyüme gösteriyor. 2023 yılında 125 milyon dolara ulaşan toplam gelirlerin 2028 yılına kadar %7,8’lik bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 182 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Canlı müzik sektöründe ise gelirlerin 2023’te 28 milyon dolar seviyesindeyken 2028’de 32 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Raporda küresel reklam gelirlerinin 2026 yılında 1 trilyon dolara ulaşacağı ve 2028’de 2020 yılı seviyesinin iki katına çıkacağı öngörülüyor. Toplam reklam gelirlerinin %77,1’ini internet reklamcılığının oluşturacağı ifade edilirken, bu eğilim, reklamcılık sektörünün dijitalleşen dünyada kilit bir rol oynadığını gösteriyor.
Pandemi sonrası dünya genelinde canlı etkinlikler ve sinema sektörü önemli bir canlanma yaşıyor. 2023 yılında film gişe ve müzik bileti satışları, tüketici harcamalarındaki artışın %38,6’sını oluşturdu. Canlı müzik gelirlerinde %26, sinema gelirlerinde ise %30,4’lük bir artış gözleniyor.
Küresel oyun sektörü hızlı gelişmeyi sürdürüyor
E-sporu da içeren küresel oyun sektörü, 2023’te %4,6 büyüme ile 227,6 milyar dolara ulaştı. Bu alanda da 2027 yılına kadar büyümenin sürmesi ve yıllık gelirlerin 300 milyar doları aşması bekleniyor.
PwC’nin raporu, Türkiye ve dünya genelinde eğlence ve medya sektörünün geleceğine dair güçlü bir büyüme sinyali veriyor. Gelişen teknoloji, yapay zekâ ve tüketici beklentilerindeki değişimlerin etkisiyle sektörün dinamik bir yapıya kavuştuğu ve yeni iş modelleri ile inovatif gelir kaynaklarına yöneldiği görülüyor.