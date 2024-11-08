Küresel reklam gelirlerinde hedef 1 trilyon dolar

PwC’nin 2024-2028 Kü­resel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış Rapo­ru, Türkiye’nin internet rek­lamcılığında hızlı büyüme kaydettiğini ve sektörün gele­cekte daha da gelişeceğini or­taya koyuyor.

Rapora göre, Türkiye’de in­ternet reklamcılığı gelirleri 2023’te 1,5 milyar dolara ulaş­tı. Bu alandaki gelirlerin 2028 yılına kadar yıllık ortalama %9,8 bileşik büyüme oranıyla artarak 2,5 milyar dolara çık­ması bekleniyor.

Eğlence ve medya sektörü büyümeye devam ediyor

Küresel ölçekte ele alındı­ğında, eğlence ve medya sek­törünün 2023 yılında %5 bü­yüme ile 2,8 trilyon dolarlık gelir elde ettiği belirtiliyor. Rapora göre, bu rakamın 2028 yılında %3,9’luk yıllık bileşik büyüme oranıyla 3,4 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Özellikle internet reklamcılı­ğı gelirlerinde gözlenen artış, eğlence ve medya sektörün­deki büyümenin %55’ini oluş­turacak.

PwC Türkiye Eğlen­ce ve Medya Sektörü Lideri Cenk Uslu, bu hızlı büyüme­de tüketici tercihlerindeki de­ğişimlerin ve gelişmekte olan teknolojilerin etkili olduğu­nu belirtiyor. Uslu, sektörde iş modellerinin yeniden yapı­landırılmasının zorunlu hale geldiğini ve üretken yapay ze­ka gibi yeni teknolojilerin bu dönüşümde kritik rol oynadı­ğını ifade ediyor.

Türkiye’de internet rek­lamcılığı gelirlerinde en hız­lı büyüyen segment, %11,2’lik yıllık büyüme oranıyla ücret­li arama olurken, bu segmen­ti %10,6 ile video reklamlar, %8,7 ile diğer görüntülü rek­lamlar ve %8,3 ile sınıflandı­rılmış reklamlar izledi. Gelir açısından bakıldığında, gö­rüntülü reklamlar %49,5’lik pay ile başı çekiyor; bunu %26,1 ile video, %23,6 ile üc­retli arama ve %0,8 ile gizli reklamlar takip ediyor.

Küresel dijital yayıncı­lık sektörü de büyümeye de­vam ediyor. İnternet üzerin­den video hizmetlerine abone olan kişi sayısının, 2023’teki 1,6 milyar seviyesinden 2028 yılında 2,1 milyara ulaşması bekleniyor. Ancak abone ba­şına ortalama gelirin sınırlı bir artış göstermesi, yayıncı­ları iş modellerini yeniden dü­şünmeye itiyor. PwC Türkiye Telekomünikasyon, Medya, Teknoloji Sektörü Lideri Ser­hat Onan, dijital abonelikle­rin yanı sıra reklam destekli düşük ücretli seçeneklerin ve canlı etkinliklerin gelir mo­delleri açısından önem kazan­dığını belirtiyor.

Türkiye’de müzik ve podcast sektörü büyüyor

Türkiye’nin müzik, radyo ve podcast sektörü de büyüme gösteriyor. 2023 yılında 125 milyon dolara ulaşan toplam gelirlerin 2028 yılına kadar %7,8’lik bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 182 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Canlı müzik sektöründe ise gelirlerin 2023’te 28 milyon dolar seviyesindeyken 2028’de 32 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda küresel reklam gelirlerinin 2026 yılında 1 trilyon dolara ulaşacağı ve 2028’de 2020 yılı seviyesinin iki katına çıkacağı öngörülüyor. Toplam reklam gelirlerinin %77,1’ini internet reklamcılığının oluşturacağı ifade edilirken, bu eğilim, reklamcılık sektörünün dijitalleşen dünyada kilit bir rol oynadığını gösteriyor.

Pandemi sonrası dünya genelinde canlı etkinlikler ve sinema sektörü önemli bir canlanma yaşıyor. 2023 yılında film gişe ve müzik bileti satışları, tüketici harcamalarındaki artışın %38,6’sını oluşturdu. Canlı müzik gelirlerinde %26, sinema gelirlerinde ise %30,4’lük bir artış gözleniyor.

Küresel oyun sektörü hızlı gelişmeyi sürdürüyor

E-sporu da içeren küresel oyun sektörü, 2023’te %4,6 büyüme ile 227,6 milyar dolara ulaştı. Bu alanda da 2027 yılına kadar büyümenin sürmesi ve yıllık gelirlerin 300 milyar doları aşması bekleniyor.

PwC’nin raporu, Türkiye ve dünya genelinde eğlence ve medya sektörünün geleceğine dair güçlü bir büyüme sinyali veriyor. Gelişen teknoloji, yapay zekâ ve tüketici beklentilerindeki değişimlerin etkisiyle sektörün dinamik bir yapıya kavuştuğu ve yeni iş modelleri ile inovatif gelir kaynaklarına yöneldiği görülüyor.