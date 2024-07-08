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Küresel savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk yarısında yatırımcısını sevindirdi

Dünyanın önde gelen savun­ma ve havacılık şirketleri­nin hisseleri yılın ilk yarısında başarılı bir performans sergi­leyerek yatırımcısını sevindir­di. Yapılan anlaşmalar, kazanı­lan ihaleler, bilançoların iyi gel­mesi, satın almalar, Avrupa'yla ABD ve Asya merkezli savunma ve havacılık şirketlerinin hisse­leri için destekleyici unsur ol­du.

Dünya Gazetesi
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Asya merkezli şirketler öne çıkarken; yılın ilk yarısında ya­tırımcısına en çok kazandı­ram yüzde 109.1 ile Japon Mit­subishi Heavy oldu. Onu yüzde 100.4’le Güney Koreli Hanwha Aerospace izledi.

Mitsubishi Heavy Indust­ries'in yeni nesil nükleer reaktö­rünün tasarımını tamamladığına ve üretim tesisi için inşaata baş­layabileceğine dair haberler, şir­ketin hisse fiyatını olumlu etki­ledi. Hanwha Aerospace ise Uk­rayna'daki savaş ve artan ihracat talepleriyle küresel savunma pa­zarında önemli bir konuma geldi.

Boeing ve Airbus ise yatırımcı­sını üzdü. Hisse senedi piyasala­rında yatırımcısına, Fransız şir­ket Dassault Aviation yüzde 5.4, ABD'li Northrop Grumman yüz­de 6.9, Avrupa merkezli çok ulus­lu havacılık şirketi Airbus yüzde 8.2, Alman Lufthansa yüzde 29.1, ABD'li Boeing yüzde 30.2 kaybet­tirdi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın koptuğu olaydaki ka­muya açık olmayan soruşturma bilgilerini medyaya vererek kuru­lun soruşturma yönetmelikleri­ni ihlal ettiği gerekçesiyle Boeing şirketine yaptırım uyguladı.

Uygulanan yaptırım dahilinde Boeing'in soruşturmaya dair ya­yımlanmamış bilgileri görmesi yasaklandı. 6-7 Ağustos'ta Was­hington'da yapılması planlanan soruşturma duruşmasına katıl­ması için şirkete mahkeme celbi gönderilirken, şirket temsilcile­rinin duruşmada diğer katılımcı­lara soru sorma hakkı olmayaca­ğı açıklanmıştı. Ticari uçak tesli­matı için yıllık hedefini düşüren Airbus'ın hisseleri ise şirketin bu yıl için uçak teslimatları ve ka­zanç hedeflerini düşürmesinin ardından değer kaybetti. Uçak üreticisi, havacılık ve uzay bölü­mündeki zarar ve devam eden te­darik zinciri sorunları nedeniyle 2024 için daha önce açıkladığın­dan daha düşük bir faaliyet karı bekliyor.

Alman ha­vayolu şirketi Lufthan­sa Gru­bu'nun, savun­ma alanı­na girmeyi hedeflediği­ne dair ha­berlere kar­şın, şirketin hisseleri yı­lın ilk yarısında değer kaybetti.

 