Küresel savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk yarısında yatırımcısını sevindirdi
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri yılın ilk yarısında başarılı bir performans sergileyerek yatırımcısını sevindirdi. Yapılan anlaşmalar, kazanılan ihaleler, bilançoların iyi gelmesi, satın almalar, Avrupa'yla ABD ve Asya merkezli savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu.
Asya merkezli şirketler öne çıkarken; yılın ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıram yüzde 109.1 ile Japon Mitsubishi Heavy oldu. Onu yüzde 100.4’le Güney Koreli Hanwha Aerospace izledi.
Mitsubishi Heavy Industries'in yeni nesil nükleer reaktörünün tasarımını tamamladığına ve üretim tesisi için inşaata başlayabileceğine dair haberler, şirketin hisse fiyatını olumlu etkiledi. Hanwha Aerospace ise Ukrayna'daki savaş ve artan ihracat talepleriyle küresel savunma pazarında önemli bir konuma geldi.
Boeing ve Airbus ise yatırımcısını üzdü. Hisse senedi piyasalarında yatırımcısına, Fransız şirket Dassault Aviation yüzde 5.4, ABD'li Northrop Grumman yüzde 6.9, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yüzde 8.2, Alman Lufthansa yüzde 29.1, ABD'li Boeing yüzde 30.2 kaybettirdi.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın koptuğu olaydaki kamuya açık olmayan soruşturma bilgilerini medyaya vererek kurulun soruşturma yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Boeing şirketine yaptırım uyguladı.
Uygulanan yaptırım dahilinde Boeing'in soruşturmaya dair yayımlanmamış bilgileri görmesi yasaklandı. 6-7 Ağustos'ta Washington'da yapılması planlanan soruşturma duruşmasına katılması için şirkete mahkeme celbi gönderilirken, şirket temsilcilerinin duruşmada diğer katılımcılara soru sorma hakkı olmayacağı açıklanmıştı. Ticari uçak teslimatı için yıllık hedefini düşüren Airbus'ın hisseleri ise şirketin bu yıl için uçak teslimatları ve kazanç hedeflerini düşürmesinin ardından değer kaybetti. Uçak üreticisi, havacılık ve uzay bölümündeki zarar ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle 2024 için daha önce açıkladığından daha düşük bir faaliyet karı bekliyor.
Alman havayolu şirketi Lufthansa Grubu'nun, savunma alanına girmeyi hedeflediğine dair haberlere karşın, şirketin hisseleri yılın ilk yarısında değer kaybetti.