"Küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar emtia fiyatlarını artırdı"

Küresel pazarda yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yapan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, dünya genelinde emtia üretiminin, fiyatlarının ve teminindeki dengesizliğin, küresel pazar ile entegre çalışan inşaat malzemeleri sanayini de olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Söz konusu sürece global lojistik aksamaların da eklenmesiyle inşaat sanayinde sürdürülebilirliği sağlamanın güçleştiğini söyleyen Küçükoğlu, "COVID-19 etkisiyle oluşan koşulların her sektörü farklı etkilediği bir gerçek" ifadesini kullandı.

Tüketici talebindeki ezberleri bozan değişimin tedarik koşullarındaki karmaşayı daha da artırdığını belirten Küçükoğlu, şunları kaydetti: "Aşılama etkisinin dünya genelinde istikrar ile gelişmesini bekliyor ve umut ediyoruz. Pandeminin başlangıcında yaşanan sancıların, etkisinin azalmasının beklendiği bu dönemde, her sektörde farklı sancılar ve fırsatlar oluşacaktır. Süreç, istatistikler ile açıklanamayacak kadar farklı arz-talep dengelerinin oluşmasına sebep olacaktır. Beklentinin üzerindeki her arz veya talep, tedarik üzerinde olumsuz etki yaratma potansiyeline sahiptir. Hemen hemen tüm alt sektörlerimiz emtia fiyatlarındaki değişimin, tedarik ve lojistiğe bağlı farklı sorunların etkisinde. Ancak yılın ikinci yarısında tedarik zincirinin daha verimli çalışmaya başlamasının ve konteyner sıkıntısının haziran-temmuz aylarından itibaren çözülmesinin, emtia fiyatlarını da olumlu etkileyeceğine inanıyoruz.”