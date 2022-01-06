"Küreselde düşen payımızı yükseltmek için geliyoruz"

Yener KARADENİZ

Türkiye’de 19 bini aşkın üyesi bulunan ve yıllık 20 milyar dolar ile en fazla ihracata imza atan 4. sektör olan hazır giyim sektöründe birlik başkanlığı yarışı başladı. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ultra Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Karaca, İHKİB Başkanlığı için mevcut Başkan Mustafa Gültepe’ye karşı adaylığını resmi olarak açıkladı. Özkan Karaca'nın listesinde Aydın Erten, Ayşe Kayran, Bülent Bilgin, Deniz Şenoğlu, Maruf Canlıoğlu, Mustafa Yaran, Mustafa Alagöz, Muammer Öner Kendir, Mustafa Çarşıbaşı, Necati Çuhadar, Nüket Dokuz, Özcan Özdabakoğlu, Özkan Baş, Serdar Bekmezci, Süleyman Kaya, Timur Bozdemir ve Yavuz Karaca yer alıyor. Manifestolarını ‘Daha çok üretim, daha çok ihracat, daha çok ihracatçı’ olarak açıklayan Özkan Karaca, seçilmeleri halinde KOBİ’lerin üretime ve ihracata daha fazla katılmaları, yurt dışı mağazalaşma, kilogram başı ihracat değerini artırma ve ara mamul ithalatını azaltmak için çalışacaklarını söyledi.

Özkan Karaca, yeni dönem hedeflerinde KOBİ’lerin odak noktasında olduğunu söyledi. Karaca, “Ülkemizde ticaret yapanların yüzde 98,3’nü, toplam istihdamın yüzde 67’sini ve toplam ihracatımızın yüzde 47’sini KOBİ’ler yapıyor. Kurumsal gelişim danışmanlık firmaları ile anlaşmalar yaparak firmalarımıza göndereceğiz. Depodan yüklemeye kadar verimini artırıp fire oranlarını düşüreceğiz. Kişisel gelişim danışmanlığı firmalar ile anlaşıp patronlara bugünkü dijital kuşak ile ilgili kişisel gelişim dersleri verdireceğiz. KOBİ’lerin devlet desteklerinden daha fazla faydalanması için uzman firmalarla danışman olarak anlaşma yapacağız” diye konuştu.

Hazır giyimde yurt dışı açılımı

2017 öncesinde 19 dolar olan kilogram başına ihracat değerinin 16 dolara düştüğüne dikkati çeken Özkan Karaca, “Sektörümüz, 2015 öncesinde küresel pastadan yüzde 3,6 oranında pay alırken bu oran 2020'de yüzde 3,2'ye düştü. Doğru adımların atılması halinde küresel hazır giyim sektöründen yüzde 5 pay alabilecek potansiyele sahip. Markalarımızın yurt dışında açacakları mağazalar için desteklerde bulunacağız. Diğer yandan ülkemizde üretilmeyen birçok ham madde ve ara mamulün erişimine uygulanan anti damping vergilerinin kaldırılması için çalışmalar yapacağız” dedi. Emek yoğun sektörlerin başında gelen ve tekstil sektörü ile birlikte 1.1 milyondan fazla istihdama imza atan hazır giyimde önemli sorunlardan biri de ara eleman sorunu. Söz konusu sorun için de formül geliştirdiklerini aktaran Karaca, “Sektörümüzün personel ihtiyacını karşılamak için usta öğreticiler ile kursiyerlerimize eğitim vereceğiz. Meslek liselerimize destekleri artırıp, yeni meslek liseleri açacağız. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması olarak düzenlenen etkinliğimize triko, çorap ve çamaşır kategorilerini de ilave edeceğiz” dedi.

Bavul ticareti için gelenlere destek

Sürdürülebilirlik konusunda da hedeflerinden bahseden Özkan Karaca, şöyle konuştu: “Sektörün geri dönüşümlü ürünlere ağırlık vermesi için çalışmalar yapacağız. Fason atölyelerimizi rehabilite edecek destek ve eğitimler vereceğiz. Fuarların devlet desteklerinden daha fazla faydalandırılması için çalışmalar yapacağız. Hedef pazar ülkelerinde düzenleyeceğimiz milli katılım fuarlarına her sektörden firma yöneticilerini ulaşım ve konaklama ücretlerini karşılayarak götüreceğiz. Sektörel ihtisas fuarlarına destek vereceğiz. Ticaret ve alım heyetlerini daha aktif hale getireceğiz. Türk Ticaret Merkezlerinin verimliliğini artıracağız. Bavul ticareti müşterisinin ülkemize yapacağı ziyaretlerde yol ve konaklama desteği vereceğiz.”