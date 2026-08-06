Kuru üzümü Türkiye üretiyor Avrupa tüketiyor
Kuru üzümde iç tüketim 40 bin tonda kaldı. Türkiye’nin yıllık tüketimini en az 100 bin tona çıkarması gerektiğini söyleyen MTB Başkanı Sadık Özkasap, iç pazarı büyütecek politikaların devreye alınmasını istedi.
Türkiye’nin dünyanın önde gelen çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinden biri olmasına karşın iç tüketimde geride kaldığını belirten Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, yıllık 40 bin ton seviyesindeki tüketimin en az 100 bin tona çıkarılması gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin ürettiği kuru üzümün büyük bölümünün Avrupa pazarlarında tüketildiğine dikkat çeken Özkasap, iç piyasada tüketimi artıracak politikaların geliştirilmesini istedi. Türkiye’de kişi başına kuru üzüm tüketiminin yaklaşık 200 gram seviyesinde bulunduğunu belirten Özkasap, “Bugün İngiltere bu kadar üzüm tüketebiliyorsa Türkiye neden tüketemiyor? Yıllık iç piyasa tüketimimiz, alkol sektörü de dahil, 40 bin tonu geçmiyor” dedi.
Üzüm sanayide daha fazla kullanılmalı
Yüksek rekolte dönemlerinde yerli üzümün iç piyasada daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özkasap, pekmez ve sirkenin yanı sıra gıda sanayisinde üzüm kullanımının yaygınlaştırılmasını önerdi.
Türkiye’de alkollü içecek üretiminde üzüm kullanılmasına karşın üzüm türevlerinin ithal edilmesini doğru bulmadığını ifade eden Özkasap, yerli hammaddenin sanayide daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özkasap, geçmiş yıllarda uygulanan “Üzüm Okul Projeleri”nin de yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Çocuklara küçük yaşta üzüm tüketim alışkanlığı kazandırılması gerektiğini belirten Özkasap, üzümlü kek, kurabiye ve çikolata gibi ürünlerle tüketimin çeşitlendirilebileceğini kaydetti.
Üretimin yüzde 85’i ihraç ediliyor
Çekirdeksiz Sultaniye kuru üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının Manisa’da gerçekleştirildiğini belirten Özkasap, kentte üretilen ürünün yüzde 80-85’inin yine Manisa’daki işletmeler tarafından ihraç edildiğini söyledi. Türk kuru üzümünün özellikle İngiltere, Almanya ve Hollanda’da yoğun tüketildiğini belirten Özkasap, “Manisa üretiyor, dünya tüketiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Bağcılığın uzun vadeli yatırım gerektirdiğine dikkat çeken Özkasap, üreticinin fiyat dalgalanmaları nedeniyle bir yıl zarar etmesi halinde üretimden kolaylıkla çıkamayacağını söyledi. Özkasap, “Bağlar bir yıllık ürün değil. 20, 30 hatta 40 yıllık bağlarımız var. Çiftçi bir yıl para kazanamadığında ertesi yıl başka ürüne geçemez” dedi.
Türkiye’nin üzüm işleme teknolojisi ve üretim altyapısında dünya standartlarında olduğunu belirten Özkasap, ihracat pazarlarında Mısır, Peru ve Güney Afrika gibi ülkelerle rekabet edildiğini kaydetti. Dünya piyasasında arz-talep dengesi, rekolte, fiyat ve döviz hareketlerinin belirleyici olduğunu ifade eden Özkasap, Türk üzümünün küresel pazardaki konumunun korunması için iç tüketimin de artırılması gerektiğini vurguladı.