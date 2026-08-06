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Kuru üzümü Türkiye üretiyor Avrupa tüketiyor

Kuru üzümde iç tüketim 40 bin tonda kaldı. Türkiye’nin yıllık tüketimini en az 100 bin tona çıkarması gerektiğini söyleyen MTB Başkanı Sadık Özkasap, iç pazarı büyütecek politikaların devreye alınmasını istedi.

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Kuru üzümü Türkiye üretiyor Avrupa tüketiyor

Türkiye’nin dünyanın ön­de gelen çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinden biri olma­sına karşın iç tüketimde geride kaldığını belirten Manisa Tica­ret Borsası Başkanı Sadık Özka­sap, yıllık 40 bin ton seviyesin­deki tüketimin en az 100 bin tona çıkarılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin ürettiği kuru üzü­mün büyük bölümünün Avrupa pazarlarında tüketildiğine dikkat çeken Özkasap, iç piyasada tüke­timi artıracak politikaların geliş­tirilmesini istedi. Türkiye’de ki­şi başına kuru üzüm tüketiminin yaklaşık 200 gram seviyesinde bulunduğunu belirten Özkasap, “Bugün İngiltere bu kadar üzüm tüketebiliyorsa Türkiye neden tüketemiyor? Yıllık iç piyasa tü­ketimimiz, alkol sektörü de dahil, 40 bin tonu geçmiyor” dedi.

Üzüm sanayide daha fazla kullanılmalı

Yüksek rekolte dönemlerin­de yerli üzümün iç piyasada da­ha fazla değerlendirilmesi gerek­tiğini belirten Özkasap, pekmez ve sirkenin yanı sıra gıda sanayi­sinde üzüm kullanımının yaygın­laştırılmasını önerdi.

Türkiye’de alkollü içecek üretiminde üzüm kullanılmasına karşın üzüm tü­revlerinin ithal edilmesini doğru bulmadığını ifade eden Özkasap, yerli hammaddenin sanayide da­ha fazla değerlendirilmesi gerek­tiğini söyledi. Özkasap, geçmiş yıllarda uygulanan “Üzüm Okul Projeleri”nin de yeniden başlatıl­ması çağrısında bulundu. Çocuk­lara küçük yaşta üzüm tüketim alışkanlığı kazandırılması gerek­tiğini belirten Özkasap, üzüm­lü kek, kurabiye ve çikolata gibi ürünlerle tüketimin çeşitlendiri­lebileceğini kaydetti.

Üretimin yüzde 85’i ihraç ediliyor

Çekirdeksiz Sultaniye kuru üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının Manisa’da gerçekleştiril­diğini belirten Özkasap, kentte üretilen ürünün yüzde 80-85’inin yine Manisa’daki işletmeler ta­rafından ihraç edildiğini söyle­di. Türk kuru üzümünün özellik­le İngiltere, Almanya ve Hollan­da’da yoğun tüketildiğini belirten Özkasap, “Manisa üretiyor, dün­ya tüketiyor” değerlendirmesin­de bulundu.

Bağcılığın uzun va­deli yatırım gerektirdiğine dikkat çeken Özkasap, üreticinin fiyat dalgalanmaları nedeniyle bir yıl zarar etmesi halinde üretimden kolaylıkla çıkamayacağını söy­ledi. Özkasap, “Bağlar bir yıllık ürün değil. 20, 30 hatta 40 yıllık bağlarımız var. Çiftçi bir yıl para kazanamadığında ertesi yıl başka ürüne geçemez” dedi.

Türkiye’nin üzüm işleme tek­nolojisi ve üretim altyapısında dünya standartlarında olduğunu belirten Özkasap, ihracat pazar­larında Mısır, Peru ve Güney Af­rika gibi ülkelerle rekabet edildi­ğini kaydetti. Dünya piyasasında arz-talep dengesi, rekolte, fiyat ve döviz hareketlerinin belirleyi­ci olduğunu ifade eden Özkasap, Türk üzümünün küresel pazar­daki konumunun korunması için iç tüketimin de artırılması gerek­tiğini vurguladı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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