Kuru üzümü Türkiye üretiyor Avrupa tüketiyor

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Türkiye’nin dünyanın ön­de gelen çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinden biri olma­sına karşın iç tüketimde geride kaldığını belirten Manisa Tica­ret Borsası Başkanı Sadık Özka­sap, yıllık 40 bin ton seviyesin­deki tüketimin en az 100 bin tona çıkarılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin ürettiği kuru üzü­mün büyük bölümünün Avrupa pazarlarında tüketildiğine dikkat çeken Özkasap, iç piyasada tüke­timi artıracak politikaların geliş­tirilmesini istedi. Türkiye’de ki­şi başına kuru üzüm tüketiminin yaklaşık 200 gram seviyesinde bulunduğunu belirten Özkasap, “Bugün İngiltere bu kadar üzüm tüketebiliyorsa Türkiye neden tüketemiyor? Yıllık iç piyasa tü­ketimimiz, alkol sektörü de dahil, 40 bin tonu geçmiyor” dedi.

Üzüm sanayide daha fazla kullanılmalı

Yüksek rekolte dönemlerin­de yerli üzümün iç piyasada da­ha fazla değerlendirilmesi gerek­tiğini belirten Özkasap, pekmez ve sirkenin yanı sıra gıda sanayi­sinde üzüm kullanımının yaygın­laştırılmasını önerdi.

Türkiye’de alkollü içecek üretiminde üzüm kullanılmasına karşın üzüm tü­revlerinin ithal edilmesini doğru bulmadığını ifade eden Özkasap, yerli hammaddenin sanayide da­ha fazla değerlendirilmesi gerek­tiğini söyledi. Özkasap, geçmiş yıllarda uygulanan “Üzüm Okul Projeleri”nin de yeniden başlatıl­ması çağrısında bulundu. Çocuk­lara küçük yaşta üzüm tüketim alışkanlığı kazandırılması gerek­tiğini belirten Özkasap, üzüm­lü kek, kurabiye ve çikolata gibi ürünlerle tüketimin çeşitlendiri­lebileceğini kaydetti.

Üretimin yüzde 85’i ihraç ediliyor

Çekirdeksiz Sultaniye kuru üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının Manisa’da gerçekleştiril­diğini belirten Özkasap, kentte üretilen ürünün yüzde 80-85’inin yine Manisa’daki işletmeler ta­rafından ihraç edildiğini söyle­di. Türk kuru üzümünün özellik­le İngiltere, Almanya ve Hollan­da’da yoğun tüketildiğini belirten Özkasap, “Manisa üretiyor, dün­ya tüketiyor” değerlendirmesin­de bulundu.

Bağcılığın uzun va­deli yatırım gerektirdiğine dikkat çeken Özkasap, üreticinin fiyat dalgalanmaları nedeniyle bir yıl zarar etmesi halinde üretimden kolaylıkla çıkamayacağını söy­ledi. Özkasap, “Bağlar bir yıllık ürün değil. 20, 30 hatta 40 yıllık bağlarımız var. Çiftçi bir yıl para kazanamadığında ertesi yıl başka ürüne geçemez” dedi.

Türkiye’nin üzüm işleme tek­nolojisi ve üretim altyapısında dünya standartlarında olduğunu belirten Özkasap, ihracat pazar­larında Mısır, Peru ve Güney Af­rika gibi ülkelerle rekabet edildi­ğini kaydetti. Dünya piyasasında arz-talep dengesi, rekolte, fiyat ve döviz hareketlerinin belirleyi­ci olduğunu ifade eden Özkasap, Türk üzümünün küresel pazar­daki konumunun korunması için iç tüketimin de artırılması gerek­tiğini vurguladı.