Kurum: İstanbul’da 600 bin konut acil dönüşmeli

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstan­bul’daki tüm belediye başkan­larının davet edildiği Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplan­tıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcı­sı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşe­hir Belediye Başkanvekili Nu­ri Aslan, TOKİ Başkanı Mus­tafa Levent Sungur, ilçe bele­diye başkanları yer aldı.

Bakan Kurum, İstanbul’un geleceğiyle Türkiye’nin gele­ceğinin doğru orantılı olduğu­nu ifade etti.

Bu yıl itibarıyla İstanbul’da 8 milyon 70 bin ev ve iş yerinin bulunduğunu anlatan Kurum, “Bunun 3 milyon 393 bini, 2000 yılı ve öncesi. 2000 yı­lındaki bina stokumuza baktı­ğımızda aslında 2000 yılında İstanbul’un tamamı riskliy­ken, yapmış olduğumuz dü­zenlemeler, mevzuat değişik­likleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul’umuzun yüz­de 60’ı güvenli hale gelmiş du­rumdadır. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz” dedi.

208 bin konut ve iş yeri dönüştürüldü

Kurum, bu gerçekten hare­ketle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentsel dö­nüşüm seferberliğini başlat­tığı 2012’den bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dö­nüşümünü tamamladıkları­nı, şehrin 39 ilçesine yayılan 208 bin 915 konut ve iş yerini de hali hazırda dönüştürdük­lerini” kaydetti. Şu ana kadar İstanbul’da depreme hazırlık başlığı altında 450 milyar lira yatırım yaptıklarını dile geti­ren Kurum, şöyle konuştu:

“Ayrıca İstanbul’un dönü­şümünü çok daha kolay hale getirmek için Yarısı Bizden kampanyamızı başlattık. Kre­di ve hibe desteğini artırarak, toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 binden, 1 milyon 875 bine çıkardık. İstanbul’da 62 bin konutumuz Yarısı Biz­den kapsamında dönüşüm sü­recini yürütmektedir. 21 bin ev ve iş yerimizin de bu kap­samda inşa faaliyetleri sürat­le devam etmektedir.”

Bakan Kurum, 23 Ni­san’daki 6,2 büyüklüğünde­ki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının hızla yapıldığını kaydederek, söy­le devam etti:

250 bin kişiyi ilgilendiriyor

“Bu kapsamda 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hız­lı bir şekilde yapıldı ve bu tespitler çerçevesinde 354 bin bağımsız bölümün ha­sarsız, 61 bin bağımsız bö­lümün ise az hasarlı oldu­ğunu tespit ettik. Bu 61 bin bağımsız bölümün, yani bu­rada yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşımızı ilgilendi­ren konuya ilişkin de hemen Yarısı Bizden kampanyası­na vatandaşımız talep eder­se eğer dahil olabileceklerini ifade ettik.”

Kurum, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu ve böyle bir konuda asla politi­ka yapılamayacağını belir­terek, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarını bu sürece sahip çıkmaya çağırdıklarını dile getirdi.

Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Bu arada, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Dönüşümü Değerlendirme toplantısının ardından alınan kararları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Kurum, “İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul’un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek” şeklinde konuştu.