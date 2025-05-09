Kurum: İstanbul’da 600 bin konut acil dönüşmeli
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6.2’lik deprem sonrası 452 bin ev ve iş yerinin incelendiğini belirterek, “354 bin bin hasarsız. 61 bin bağımsız alanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki tüm belediye başkanlarının davet edildiği Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, ilçe belediye başkanları yer aldı.
Bakan Kurum, İstanbul’un geleceğiyle Türkiye’nin geleceğinin doğru orantılı olduğunu ifade etti.
Bu yıl itibarıyla İstanbul’da 8 milyon 70 bin ev ve iş yerinin bulunduğunu anlatan Kurum, “Bunun 3 milyon 393 bini, 2000 yılı ve öncesi. 2000 yılındaki bina stokumuza baktığımızda aslında 2000 yılında İstanbul’un tamamı riskliyken, yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul’umuzun yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz” dedi.
208 bin konut ve iş yeri dönüştürüldü
Kurum, bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığı 2012’den bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını, şehrin 39 ilçesine yayılan 208 bin 915 konut ve iş yerini de hali hazırda dönüştürdüklerini” kaydetti. Şu ana kadar İstanbul’da depreme hazırlık başlığı altında 450 milyar lira yatırım yaptıklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:
“Ayrıca İstanbul’un dönüşümünü çok daha kolay hale getirmek için Yarısı Bizden kampanyamızı başlattık. Kredi ve hibe desteğini artırarak, toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 binden, 1 milyon 875 bine çıkardık. İstanbul’da 62 bin konutumuz Yarısı Bizden kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir. 21 bin ev ve iş yerimizin de bu kapsamda inşa faaliyetleri süratle devam etmektedir.”
Bakan Kurum, 23 Nisan’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının hızla yapıldığını kaydederek, söyle devam etti:
250 bin kişiyi ilgilendiriyor
“Bu kapsamda 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı ve bu tespitler çerçevesinde 354 bin bağımsız bölümün hasarsız, 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu 61 bin bağımsız bölümün, yani burada yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren konuya ilişkin de hemen Yarısı Bizden kampanyasına vatandaşımız talep ederse eğer dahil olabileceklerini ifade ettik.”
Kurum, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu ve böyle bir konuda asla politika yapılamayacağını belirterek, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarını bu sürece sahip çıkmaya çağırdıklarını dile getirdi.
Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak
Bu arada, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Dönüşümü Değerlendirme toplantısının ardından alınan kararları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Kurum, “İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul’un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek” şeklinde konuştu.