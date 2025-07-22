Kurum'dan deprem bölgesindeki müteahhitlere uyarı: Çalışmazsanız ben de gereğini yaparım

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malat­ya programı kapsamında kent­te devam eden inşa çalışmala­rıyla ilgili son durumu Malat­ya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen koordinasyon top­lantında değerlendirdi.

Müteahhitleri çağırıp izahat istedi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye baş­kanlarının katıldığı toplan­tıda yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni talimatlar verdi.

Bakan Kurum, toplantının ardından beraberinde yerel yöneticiler ve bakanlık yet­kilileri ile birlikte yapımı ta­mamlanan ve önümüzdeki ay hizmete girecek olan valilik binasında inceleme yaptı.

Bakan Kurum valiliğin çev­re düzenlemesinin de hızla ta­mamlanması için yetkililere talimat verdi. Bakan Kurum daha sonra Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pa­zarı ve Kasaplar Çarşısı ile şe­hir merkezinde incelemelerde bulundu. Bakırcılar Çarşısı’n­da çalışmaların hızla tamam­lanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, müte­ahhitleri yanına çağırıp inşa­atlarla ilgili izahat istedi.

“Toplantı değil iş yapın”

İki şantiyede 867 kişinin çalıştığını öğrenen Bakan Ku­rum bu sayının yetersiz oldu­ğunu belirtip şu uyarıları yap­tı: "Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakedişinizi alacaksınız. Ertesi gün para­nızı alacaksınız. Burası bite­cek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gere­ğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gere­kiyorsa verelim. Her iskele­de adam olacak. Ben 1 ay son­ra buraya geldiğimde buranın asfaltı vs bitecek."

Bakan Kurum, müteahhi­din “Farkındayız bakanım her gün de toplantı yapıyo­ruz” sözlerine, “Toplantı yap­mayın iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gün­düz de” yanıtını verdi.