Kurumları çevikleştiren dijital dönüşüm, sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor

COVID-19 pandemisinin küresel olarak belirsizlik ve kriz koşulları oluşturması, sürdürülebilirliğin sadece sosyal açıdan değil, ekonomik ve çevresel açıdan da önemini güçlü bir şekilde vurguladı. Sağlık alanında ortaya çıkan acil durum, hem tedarik zincirlerinin tıkanması, fabrikaların kapanması, istihdamda düşüş gibi arz tarafında, hem de hane halkı tüketiminin ve ticari yatırımların çöküşüyle talep tarafında kriz yarattı. Kurumların çeviklik ve dayanıklılık kazanmak için iş hedeflerini yeniden şekillendirmesine ve dijital dönüşüm planlarını erkene çekmelerine yol açan bu durum, sürdürülebilirliğin tanımının yeniden yapılması ihtiyacını gündeme getirdi. SAP Türkiye, MEXT (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Teknoloji Merkezi) ve Felece iş birliğiyle 20 Ekim’de düzenlenecek “Çevik Yapılar ve Sürdürülebilirlik” panelinde, iç içe geçen sürdürülebilirlik, çeviklik ve dijitalleşme ve organizasyonel dayanıklılık kavramları masaya yatırılacak.

"Çevik iş modelleri enerji kullanımını azaltıyor"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya, “Yaşanan köklü değişim içerisinde sektörlerin öncelikleri ve iş hedefleri yeniden şekilleniyor. Dönüşen pazarlarda fırsatlar hızla farklılaşıyor. Her unsurun hızla dönüştüğü ve dönüşümün tanımının her an değişebileceği bir dünyada, şirketler iş süreçleriyle uyum sağlayacak çevik yapılara ihtiyaç duyuyorlar. Çevik modellerin enerji kullanımını azaltarak sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hayata geçirilmesi ise değişen dünyada daha önceki dönemlerden çok daha kritik bir önem taşıyor. Özellikle regülasyona tabi sektörlerde uyumluluk ve sürdürülebilirlilik doğru teknoloji dönüşümleriyle mümkün olabiliyor.” dedi.

Sürdürülebilir ve çevik dönüşüm modelleri tartışılacak

Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek etkinliğe Kosifler Grup CEO’su Temel Aras, İzocam CFO’su Doruk Özcan, Çelik Motor Bilgi Teknolojileri Müdürü Tolga Demirbilek, Yıldızlar Yatırım Holding Dijital Dönüşüm Müdürü Oğuz Duru ile Bilişim Teknolojileri Direktörü Yalçın Öztürk, SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal ve Felece Genel Müdürü Oğuz Kaya katılacak. Çevrimiçi gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliğe katılmak için felece.com'dan kayıt olmak gerekiyor.

B2Press’in katkılarıyla...