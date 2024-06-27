Kuruyemişin fiyatı geçen seneye göre yüzde 40 arttı: Kaçakçılığın önü açılıyor

Hürriyet’e konuşan Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Murat Yıldırım, özellikle badem ve cevizde menşei değiştirilerek piyasaya ürün sunulduğunu söyledi. Yıldırım, “Gümrük fiyatlarını ödememek için ürünler Dubai’ye getiriliyor ve orada menşei değiştiriliyor” dedi. Yıldırım, şu bilgileri verdi:

“Enflasyon artış hızı yavaşladı ama artış hâlâ devam ediyor. İklim krizi de ürün veriminde düşüşe sebep oluyor, bu da fiyatları etkiliyor. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 40 civarında arttı. En çok artan ürün ise her zamanki gibi Antep fıstığı oldu.”

"ABD’den gelen ürünlerin Dubai’de menşei değiştiriliyor"

“Gümrük vergilerini ödememek için ürünlerin menşei değiştiriliyor ya da ülkeye kaçak ürün sokuluyor. ABD’den gelen ürünlerin Dubai’de menşei değiştiriliyor, İran üzerinden ülkeye sokulup, Doğu Beyazıt tarafından getiriliyor.”

"Badem ve cevize ek vergi koyduk"

“Derneğimizin yaptığı çalışmalarla kaçağı azalttık. Amerika’nın bize koyduğu çelikteki ek vergilerden dolayı biz de onlara vergi koyduk. Bu ürünler de badem ve ceviz. Ek vergiden kaçmak için menşei değiştirmeleri ya da kaçak ürün sokma durumları var. Sektörümüz çok ciddi zarara giriyor ve haksız rekabet ortamı doğuyor. Türkiye’ye Doğu’dan, limandan bile kaçak giriş oluyor. Denetim maalesef yok. Devletin gözetim bedelini kaldırması gerekiyor. Örneğin, biz 7 dolara kaju alıyoruz, gözetim bedeli 9 dolar olduğu için biz de buna göre gözetim vergisi veriyoruz. Ağır vergileri ödememek için kaçakçılığın önü açılıyor. İçeride ürünlerimizi koruyalım derken daha çok zarar veriyoruz.”