Kütahya, ‘Yeşil OSB’ için ilk adımı attı

M. RIDVAN CEBECİOĞLU

KÜTAHYA - Kütahya’da 2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında oluşturulacak ‘Yeşil OSB’lerden biri olması yolunda ilk adım atıldı. Başvurunun onaylanması halinde Altıntaş Zafer OSB, Türkiye’nin ilk pilot Yeşil OSB’lerinden biri olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Türkiye’de yeşil organize sanayi bölgeleri hayata geçirilecek. Kütahya’da arazi tahsisine başlanan Altıntaş Zafer OSB, yeşil OSB’ler arasında yer almak için çalışmalarını tamamlayarak bakanlığa müracaatını yaptı. Yeşil Mutabakat ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özotraç, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Zafer OSB’nin pilot bölgelerden biri olması için gerekli çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

“Pilot bölge olmak için müracaatımızı yaptık”

Yatırımcıları ve sanayicileri yenilenebilir ve sürdürülebilir bir üretim için bilgilendirmeye hazırlandıklarını söyleyen Özotraç, KUTSO ve Zafer OSB’nin yeşil mutabakat konusuna çok önem verdiğini kaydetti. Özotraç, “Önümüzdeki haftadan itibaren hem OSB’lerimizde hem de odalarımızda üyelerimizi ve sanayicilerimizi üretimle ilgili ne gibi önlemler alınması gerektiği hususunda bilgilendirmeye başlayacağız” dedi. Zafer OSB’nin Yeşil OSB olması için Ankara’da ilgili bakanlıkları ziyaret ettiklerini, atacakları adımlar ve yol haritasını belirleme konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Özotraç, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Aldığımız bilgiler ışığında bilhassa Zafer OSB’nin Yeşil OSB olması için ciddi adımlar attık. Türkiye’de pilot bölge olarak seçilecek OSB’ler arasına girmek için müracaatımızı yaptık. Süreç uzun ve iki etabı var. İlk etabı yenilenebilir enerji kısmı. Kütahya’ya uygulanabilir olanların başında güneş enerjisi geliyor. Zafer OSB’de yatırımcılarımıza güneş enerjisi sistemleri ve üretimi ile ilgili çalışmalarımızı aktaracağız. İkinci etabı ise ileri teknoloji arıtma. Bu konuda da bilgiler aldık. OSB’mizde üretimi sıfır atık ile yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı sahaya yansıttığımız takdirde yeşil mutabakatın en önemli iki unsurunu yerine getirmiş olacağız.” Altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği Zafer OSB’de, doğalgaz ve elektrik hatlarının 1 yıl içerisinde tamamlanarak faaliyete başlaması planlanıyor. 565 hektar alana sahip karma bir OSB olan Zafer, karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşımı konusunda yatırımcılarına lojistik avantajlar sağlıyor. Altıntaş Zafer OSB, Ankara-İzmir otoyolunun tamamlanması ve OSB’yi tüm Türkiye’ye raylı sistemle bağlayacak hat ve yükleme rampasının yapılması ile birlikte tedarik ve lojistik avantajlarını daha da güçlendirecek.