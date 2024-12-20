Kuyumcular, kimlik ibrazında 185 bin TL’yi yetersiz buldu

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bu uygulama, sektörde­ki vergi kaçakçılığını önlemeyi ve kayıt dışı işlemleri engelle­meyi hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Ku­yumcular Odası (İKO) Baş­kanı Mustafa Atayık, alt limit olan 185 bin TL’nin yükseltil­mesini istedi.

MASAK ile görüşüyorlar

Kuyumcu perakende mağa­zalarında 185 bin TL’nin üze­rindeki alışverişlerde kimlik ibrazının, yeni bir konu ve uy­gulama olmadığını söyleyen Atayık, “Zaten, uzun süredir kuyumculardan belli bir mik­tarın üzerindeki alışverişler­de müşterilerden kimlik ibrazı isteniyor.

185 bin TL’lik tuta­rın kuyumculuk sektöründe, fiyatı yüksek bir emtia olan altın ve mücevherat işlem­lerinde çok düşük kaldığını, bu limitin hemen hemen her müşteri için kimlik tespiti zo­runluluğuna yol açtığı için uygulamanın rahat işle­yebilmesi için bu mik­tarın yükseltilmesi doğ­ru olacaktır” dedi.

Ata­yık, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında­ki Kanun gereğin­ce alınan sorum­luluklar ile MA­SAK kimlik tespiti yüküm­lülüğünün ye­rine getirilme­si sırasındaki sorumlulukla­rın neler ola­cağı konusun­da da MASAK yetkilileri ile görüşmele­rinin sürdü­ğünü bildir­di. Atayık, İKO yönetimi olarak meslektaşla­rının doğru bilgilendirilmesi, haklarının korunması ve yasal mevzuat uygulamalarının sağ­lıklı bir şekilde hayata geçme­si için Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduk­larını kaydetti.

Mustafa Atayık, şu bilgile­ri verdi: “Bu konu ile ilgi­li de meslektaşlarımı­za sürekli bilgilendi­rici SMS’ler ve afişler paylaşıyoruz. Geçtiği­miz haftalarda Oda olarak kıymet­li maden, taş veya mücev­her alım sa­tımı yapan meslektaş­larımızı ya­sal yükümlü­lükler konu­sunda uyarmak amacıyla SMS ile bil­gilendirdik ve mağazalarına asmak zorunda oldukları tabela­yı da paylaştık."