Kuyumcular, kimlik ibrazında 185 bin TL’yi yetersiz buldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dolandırıcılık ve kara para aklamayı önlemek amacıyla kuyumculuk sektöründe kimlik ibrazı zorunluluğunu yeniden gündeme getirmesiyle sektörde yeni bir dönem başlayacak. Yeni düzenlemeyle, 1 Ocak’tan itibaren 185 bin lira ve üzeri alım-satım işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale getirilecek.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Bu uygulama, sektördeki vergi kaçakçılığını önlemeyi ve kayıt dışı işlemleri engellemeyi hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, alt limit olan 185 bin TL’nin yükseltilmesini istedi.
MASAK ile görüşüyorlar
Kuyumcu perakende mağazalarında 185 bin TL’nin üzerindeki alışverişlerde kimlik ibrazının, yeni bir konu ve uygulama olmadığını söyleyen Atayık, “Zaten, uzun süredir kuyumculardan belli bir miktarın üzerindeki alışverişlerde müşterilerden kimlik ibrazı isteniyor.
185 bin TL’lik tutarın kuyumculuk sektöründe, fiyatı yüksek bir emtia olan altın ve mücevherat işlemlerinde çok düşük kaldığını, bu limitin hemen hemen her müşteri için kimlik tespiti zorunluluğuna yol açtığı için uygulamanın rahat işleyebilmesi için bu miktarın yükseltilmesi doğru olacaktır” dedi.
Atayık, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince alınan sorumluluklar ile MASAK kimlik tespiti yükümlülüğünün yerine getirilmesi sırasındaki sorumlulukların neler olacağı konusunda da MASAK yetkilileri ile görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi. Atayık, İKO yönetimi olarak meslektaşlarının doğru bilgilendirilmesi, haklarının korunması ve yasal mevzuat uygulamalarının sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.
Mustafa Atayık, şu bilgileri verdi: “Bu konu ile ilgili de meslektaşlarımıza sürekli bilgilendirici SMS’ler ve afişler paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Oda olarak kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapan meslektaşlarımızı yasal yükümlülükler konusunda uyarmak amacıyla SMS ile bilgilendirdik ve mağazalarına asmak zorunda oldukları tabelayı da paylaştık."