Lakeside Cemilli 1. Etap Projesi’nin temeli atıldı

Projede her ayrıntının, do­ğayla uyumlu ve konforlu bir yaşam düşünülerek planlan­dığını söyleyen Hüseyin Ba­şaran, “Her villaya özel ho­bi bahçesi, bağımsız alanlar­da zeytin ve altı farklı yetişkin meyve ağacı, özel yüzme havu­zu seçeneği, kış bahçesi, çocuk oyun alanları, orman içi yürü­yüş yolları, ortak sosyal alan­lar ve mini spor sahası gibi bir­çok özellik, projeyi benzerle­rinden ayırıyor. Ayrıca akıllı ev sistemi, iki araçlık özel oto­park, solar enerji altyapısı, araç şarj istasyonu, ısı pom­pası, gelişmiş ısıtma-soğutma sistemleri, 7/24 güvenlik ve kamera sistemi, yağmur suyu depolama tankı, fiber internet, jeneratör ve 7/24 sosyal-tek­nik destek gibi ileri teknoloji çözümleri de projede yer ala­cak” ifadesini kullandı.

Projenin arsasını sağlayan Deniz Fedai, “Şehir yaşamı­nın dinamizmini doğanın hu­zuruyla buluşturan bu özel proje, toplamda 10 bin metre­karelik geniş bir alan üzerin­de yalnızca 18 dubleks villa­dan oluşuyor. Her şey, siz ve sevdikleriniz için benzersiz bir konfor sunmak üzere ta­sarlandı. Orman, deniz ve göl manzarasını aynı anda göre­bileceğiniz bu eşsiz konum­da, her sabah doğanın en gü­zel renkleriyle uyanacak, her akşam gün batımının keyfini doğayla iç içe çıkaracaksınız. Şehrin merkezine bu kadar yakın olmasına rağmen ken­dinizi adeta bir yaylada hisse­deceğiniz bu özel mekan, hem ulaşılabilirliği hem de sakinli­ğiyle fark yaratıyor” dedi.