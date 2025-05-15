Lakeside Cemilli 1. Etap Projesi’nin temeli atıldı
Mersin’in gözde bölgelerinden Cemilli’de hayata geçirilen Lakeside Cemilli 1. Etap projesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Yamaç İnşaat sahibi Hüseyin Başaran, “Bugün burada Lakeside Cemilli 1. Etap projemizin temelini atmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu projede yalnızca beton ve demirden ibaret yapılar değil, şehrimize, ekonomimize ve insanımıza değer katacak doğa ile iç içe bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Yamaç İnşaat olarak kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak, kaliteli ve güvenli yapılar üretmek için var gücümüzle çalışıyor
Projede her ayrıntının, doğayla uyumlu ve konforlu bir yaşam düşünülerek planlandığını söyleyen Hüseyin Başaran, “Her villaya özel hobi bahçesi, bağımsız alanlarda zeytin ve altı farklı yetişkin meyve ağacı, özel yüzme havuzu seçeneği, kış bahçesi, çocuk oyun alanları, orman içi yürüyüş yolları, ortak sosyal alanlar ve mini spor sahası gibi birçok özellik, projeyi benzerlerinden ayırıyor. Ayrıca akıllı ev sistemi, iki araçlık özel otopark, solar enerji altyapısı, araç şarj istasyonu, ısı pompası, gelişmiş ısıtma-soğutma sistemleri, 7/24 güvenlik ve kamera sistemi, yağmur suyu depolama tankı, fiber internet, jeneratör ve 7/24 sosyal-teknik destek gibi ileri teknoloji çözümleri de projede yer alacak” ifadesini kullandı.
Projenin arsasını sağlayan Deniz Fedai, “Şehir yaşamının dinamizmini doğanın huzuruyla buluşturan bu özel proje, toplamda 10 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde yalnızca 18 dubleks villadan oluşuyor. Her şey, siz ve sevdikleriniz için benzersiz bir konfor sunmak üzere tasarlandı. Orman, deniz ve göl manzarasını aynı anda görebileceğiniz bu eşsiz konumda, her sabah doğanın en güzel renkleriyle uyanacak, her akşam gün batımının keyfini doğayla iç içe çıkaracaksınız. Şehrin merkezine bu kadar yakın olmasına rağmen kendinizi adeta bir yaylada hissedeceğiniz bu özel mekan, hem ulaşılabilirliği hem de sakinliğiyle fark yaratıyor” dedi.