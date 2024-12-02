Largus Capital’den 300 milyon euro proje finansmanı

Yurt dışında yatırım yapmak isteyen kişi ve kurumlara nitelikli ya­tırım ve finansal danışmanlık hizmeti veren Largus Capital Partners, yenilenebilir enerji, sağlık ve gemi-yat sektörleri­ne uluslararası piyasalardan Türkiye’ye kaynak sağlayacak. Avrupalı bankalardan kaynak temin eden yatırım, finans­man danışmanlık firması, 2025 yılında çeşitli sektörler için toplam 300 milyon euro proje finansmanı temin ede­cek.

Başlıca hizmetleri arasın­da finansal danışmanlık, mali durum tespit çalışması, hukuk danışmanlığı, yenilenebilir enerji finansmanı gibi alanlar olan firma, geçen yıl 60 milyon dolar tutarında güneş enerjisi finansman alternatifi oluştur­du. Böylelikle, Avusturya’da 10 milyon euroluk gayrimen­kul yatırımcı anlaşmaların­da yer aldı ve 25 milyon dolar­lık gemi finansmanı teklifin­de bulundu. Şirket, 2025 yılı stratejik hedeflerinde ise 200 milyon euroluk ECA kredisi, bir diğeri çeşitli sektörler için planlanan 100 milyon euro tu­tarındaki proje finansmanları yer aldı. 2025 yılı için ayrıca 3 güneş enerjisi proje finans­manı da Avrupa ve Türkiye için hedefleniyor.

Kredi hedeflerimiz var

Şirketin birinci kuruluş yıl dönümünde konuşan Largus Capital Partners Kurucu Or­tağı Levent Özdemir, 2024 yılında onaylanan ihracat kredisi tutarının 175 milyon euro olduğunu söyledi. Özde­mir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışı finans sektöründe networkümüzün daha seçkin olması, aynı zamanda sektö­rel bazda çözümler üretiyor olmamız ve hızlı süreç yö­netimimiz fark yarattığımız alanlar oldu. 2025 yılında da farklı proje finansmanları ile ilgili planlarımız, kredi he­deflerimiz var, çeşitliliğimizi artıracağımız bir döneme gi­riyoruz. Yolumuza hem ulus­lararası alanda hem de ülke­mizde yapacağımız iş birlik­leri ile devam ederek nitelikli danışmanlık hizmeti sunma­ya devam edeceğiz.”

Uluslararası bankalardan işbirliğine destek

İsviçre bankası Julias Bäer‘in Direktörü Nancy Kerbage da yaptığı konuşmada, Largus ile başlayan işbirliklerinin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: ”İş birliğimizde müşterilerimize gayrimenkul projelerinden şirketlerin yapılandırılmasına kadar iddialı projelere liderlik ediyoruz. Ekonomik forumlara katılıp pazar fırsatlarını belirleyerek Budapeşte, Malta, Karadağ, Almanya gibi ülkelerden birçok müşteriye özel hizmetler sunuyoruz” dedi.

Alman Ticaret ve Sanayii Odası Başkanı & DZ Bank Türkiye Baş Temsilcisi Pınar Ersoy ise “DZ Bank, dünyanın 19, Almanya’nın ise 2’nci büyük bankası. Largus Capital Partners ile birçok projede çalıştık. 2025 planlarını yakından takip ediyoruz ve hedeflerinin bir kısmında yeni iş birlikleri yapmaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.