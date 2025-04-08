Lastikteki kauçuğu parçalayıp, epoksi reçine elde ettiler
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre hurda lastiğin hem daha hesaplı hem de daha sürdürülebilir şekilde geri dönüşümünün yolu bulundu. Geleneksel yönteme kıyasla daha çevreci bir seçenek geliştiren bilim insanları, hurda lastikten elde edilen kauçukla, epoksi reçine üretebilecekleri yeni yöntemi duyurdu.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünya genelinde her yıl 1 milyardan fazla atık araç lastiği üretiliyor. Yapılan hesaplamalara göre bu miktar her yıl yaklaşık yüzde 2 artış gösteriyor ve atıkların da önemli bir kısmı depolama alanlarında bulunuyor.
2021 yılı verilerine göre sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 274 milyondan fazla lastik hurdaya çıkarılırken, bunların 5’te 1’inin çöplere atıldığı biliniyor. Bu miktar Türkiye’de ise yılda ortalama 300 bin ila 350 bin ton arasında. Peki her yıl oluşan ve çevre krizine neden olan milyonlarca hurda lastiğe çöplüklerde ne oluyor? Yine eldeki verilere göre bu lastiklerin yüzde 40 ila yüzde 75’i hâlâ çöplüklere atılıyor veya yakılıyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) modeli gereğince, Avrupa’da atık lastiklerin depolanması yasak. Bu nedenle AB’deki geri kazanım oranı yüzde 95’e yakın. ABD’de ise bu oran yüzde 79 seviyelerinde.
Bunun altında yatan ana etken de ABD’deki birçok eyalette hurda lastikler için geri dönüşüm katkı payı uygulanıyor olması. Ülkemizde de bu durum Avrupa ile başa baş denilebilir. Çünkü Türkiye’deki hurda lastiklerde geri dönüşüm oranının da yüzde 90 civarında olduğu biliniyor. Hurda lastiğin geri dönüşümünün öneminin altında ise lastiklerden elde edilen kauçuk granül yatıyor.
Bu ham madde hem epoksi reçineleri gibi değerli öncüllere dönüşürken, hem de yol yapımında asfaltın dayanıklılığını artırmak için kullanılıyor. Dolayısıyla dönüşümün yapıldığı ülkede, ekonomik bir kazanç etkisi de doğuyor. Fakat bu işlem biraz maliyetli olduğu için bu alanda yapılan araştırmalar ülkelerin ekonomik kazancı açısından da büyük ölçüde önem taşıyor.
Ağırlık 58 bin seviyelerinden 400’e düştü
Hurda lastiklerin geri dönüşümünü daha hesaplı bir yolla gerçekleştirmek için işe koyulan bilim insanlarının çabaları ise sonuçsuz kalmadı. ABD’nin Kuzey Karolina Eyaleti’ndeki UNC-Chapel Hill araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir çalışmaya göre hurda lastikleri geri dönüştürmenin çok daha hesaplı yolu bulundu.
ABD Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen çalışma, Nature dergisinde ‘CH Aminasyonu ve Aza-Cope Yeniden Düzenlemesi ile Kauçuğun Yapısının Bozulması’ adıyla yayınlandı. Geleneksel yöntemlerin aksine, yeni ve daha sürdürülebilir bir kimyasal yöntem keşfeden bilim insanları, parçalanan kauçuk ağırlığını 58 bin seviyelerinden, 400’e kadar düşürmeyi başardı.
Karışım halinde bile değerli
Araştırmaya ilişkin açıklamada bulunan ve çalışmanın liderliğini üstlenen UNC-Chapel Hill Kimya Bölümü’den William R. Kenan, Jr. Üyesi ve Yardımcı Doçent olan Dr. Aleksandr Zhukhovitskiy, “Araştırmamız, kauçuğu karışım halinde bile değer taşıyan işlevsel malzemelere parçalayan bir yöntem geliştirerek bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlıyor” dedi.
Çalışma esnasında bir model polimerle yapılan bir testte, kauçukta önemli ölçüde parçalanma keşfeden ekip, moleküler ağırlığı 58 bin 100 g/mol’den yaklaşık 400 g/ mol’e düşürdü. Geliştirilen yeni yöntem, kullanılan kauçuğa uygulandığında da sadece altı saatte tamamen parçalandı ve epoksi reçineleri gibi geniş çapta kullanışlı malzemeler üretmek için kullanılabilecek amin grupları içeren çözünür bir malzemeye dönüştü.
Bu yöntemin verimliliğinin, genellikle aşırı sıcaklıklar veya pahalı katalizörler gerektiren geleneksel geri dönüşüm teknikleriyle karşılaştırıldığında özellikle çarpıcı olduğu belilrtildi. Araştırmacılar, sonuçlarına sulu ortamda ılımlı koşullar (35-50°C veya 95-122°F) altında ulaşarak süreci daha çevre dostu ve maliyet açısından daha etkili hale getirdiklerini belirttiler.
“Çevresel zararı en aza indirmek için yeni yol”
Keşfi değerlendiren ve çalışmanın ortak yazarlarından olan UNC-Chapel Hill’de doktora adayı olan Sydney Towell da, “Araştırmamız, kauçuk atığı sorununa yaklaşımımızda bir paradigma değişimini temsil ediyor. CH aminasyonu ve omurga düzenlemesinin gücünden yararlanarak, bu yöntem tüketici sonrası kauçuğu yüksek değerli malzemelere dönüştürmek, çöplüklere olan bağımlılığı azaltmak ve çevresel zararı en aza indirmek için yeni bir yol sunuyor” diye konuştu.
Epoksi reçine nerelerde kullanılır?
Epoksi reçineler, yapıştırıcılar, kaplamalar ve kompozitler için endüstrilerde yaygın olarak kullanılıyor. Genellikle bisfenol A ve kürleme maddeleri gibi petrol bazlı kimyasallardan yapılırlar. Bu araştırma, araştırmacıların yöntemi kullanılarak üretilen amin modifiyeli poli-dienlerin ticari reçinelere benzer mukavemete sahip epoksi malzemeler yaratabileceğini göstermiştir.