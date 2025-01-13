Lenovo, 2025’te KOBİ’lerde dijital dönüşüme odaklandı

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’nin teknolo­ji alanında strate­jik bir pazar olduğu­nu söyleyen Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hanta­loğlu, “Bu yıl Türkiye’deki iş ortaklarımızla iş birliğimizi artırarak yerel projeler geliştirmeye ağırlık vereceğiz. Eğitim sektörüne özel çözüm­ler ve KOBİ’lere yönelik tek­nolojik dönüşüm programları­mız, bu yatırımların bir parça­sı olacak.

Ayrıca, global üretim ağımızı destekleyen projelerle yerel ekonomiye olan katkımı­zı artıracağız” dedi. Bu yılki ya­tırım stratejilerini yapay zeka ve veri odaklı çözümler, sürdü­rülebilirlik, ülke ekonomisine ve inovasyona katkı başlıkları altında topladıklarını kayde­den Hantaloğlu, “2025, yapay zekanın artık gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bir yıl olacak ve biz de Lenovo ola­rak buna liderlik etmeyi hedef­liyoruz.

Global çapta yapay ze­ka araştırma merkez­lerimize yaptığımız yatırımları artırıyo­ruz. Türkiye de bu stratejinin önem­li bir ayağı. Yerel iş ortaklarımızla bir­likte geliştirdiği­miz projelerle hem kurumsal hem bi­reysel kullanıcılara yapay zekayı daha ulaşılabilir kılma­yı planlıyoruz. 2025, Lenovo için yalnızca yeni bir yıl değil; teknolojiyi insan yaşamını dönüştürmek için kullanacağımız bir kilometre taşı olacak” dedi.

BT ve PC pazarı 2025’te yatay seyredecek

Dünya bilgi teknolojile­ri pazarının 2020’den 2023 yılına kadar yüzde 36 büyü­yerek 2.5 trilyon dolara ulaş­tığını açıklayan Hantaloğlu, 2024’te de pazarın yaklaşık yüzde 12 büyüyerek 2.8 tril­yon dolara çıkması beklendi­ğini aktardı. Türkiye BT pa­zarının ise 2020’den 2023 yılına kadar yüzde 72 büyüye­rek 17 milyar dolar olduğunu aktaran Hantaloğlu, “Türkiye BT ihracatı 2020’den 2023’e kadar yüzde 60 büyüyerek 2.4 milyar dolara ulaş­tı.

Dünya PC pazarının 2024 yılında yaklaşık yıllık 260 milyon adede ulaşması bek­leniyor. 2023 yılında PC pa­zarı toplamda 3 milyon adet­lere ulaşmıştı. 2024 yılında tahmini Türkiye toplam PC pazarının yüzde 14 küçül­düğü ve yaklaşık 2.5 milyon adetler civarında olduğu yö­nünde” bilgilerini verdi. Yı­lın ilk 3 ayında ötelenen ta­leplerle bir hareketlilik oldu­ğunu söyleyen Hantaloğlu, 2025 yılında ise pazarın bi­raz daha yatay ilerleyeceğini öngördü.

“Türkiye’de gidecek daha çok yolumuz var” diyen Emre Hantaloğlu, tekno­lojide yapay zeka yatırımla­rının ön plana çıkacağını be­lirtti. Dünyada yapay zeka pazarının yaklaşık 45 milyar dolara ulaştığını kaydeden Hantaloğlu, “2030 yılında ya­pay zeka pazarının 207 mil­yar dolar olması bekleniyor. Lenovo olarak AI teknolojile­rine ciddi bir yatırım yapıyo­ruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük ‘süper’ bilgisayarı

Lenovo Türkiye olarak bilgisayar pazarında yüz­de 24 pazar payı ile son 5 yıl­dır pazar lideri oldukları­nı söyleyen Hantaloğlu, “Le­novo Türkiye’nin 2024 yılı performansında da adet olarak yüzde 2 ve ciroda da yaklaşık yüzde 8 büyüme­ye ulaşmasını umuyoruz” dedi. Lenovo olarak hazi­ran ayında, MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi’nin açılışı ve Lenovo iş birliği ile hayata geçirilen ARF Süper Bilgisayar’ın tanıtımını yap­tıklarını hatırlatan Han­taloğlu, “Türkiye’nin en büyük Yapay Zeka Süper Bilgisayarı olan ARF’nin sıralama sonuçları ise henüz açıklandı.

Sadece genel sıralamada 313’üncülükten 229’unculuğa çıkmakla kalmayıp, inanılmaz bir rekor kırarak Green 500 listesin­de de 360’lıktan 26’ncı sıra­ya çıkmış olduk. Diğer yandan globalden tüm ülke ofislerine kadar Lenovo’nın, iş haya­tında kadın-erkek eşitliğine büyük önem verdiğine işa­ret eden Hantaloğlu, Lenovo Türkiye’de kadın çalışan ora­nının yüzde 50’nin üzerin­de olduğunu açıkladı. Han­taloğlu, “Küresel çapta ise önümüzdeki üç yıl içerisinde kadın yönetici oranını yüzde 30’lara çıkarmayı hedefliyor” dedi.