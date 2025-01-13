Lenovo, 2025’te KOBİ’lerde dijital dönüşüme odaklandı
Global rekabetin olmazsa olmazı haline gelen şirketlerdeki dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri pazarını da hareketlendiriyor. Lenovo Türkiye de 2025 yılında KOBİ’lere yönelik dijital dönüşüm programlarını daha da artırmayı hedefliyor. Programların özellikle yapay zeka ile desteklenmesi planlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin teknoloji alanında stratejik bir pazar olduğunu söyleyen Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “Bu yıl Türkiye’deki iş ortaklarımızla iş birliğimizi artırarak yerel projeler geliştirmeye ağırlık vereceğiz. Eğitim sektörüne özel çözümler ve KOBİ’lere yönelik teknolojik dönüşüm programlarımız, bu yatırımların bir parçası olacak.
Ayrıca, global üretim ağımızı destekleyen projelerle yerel ekonomiye olan katkımızı artıracağız” dedi. Bu yılki yatırım stratejilerini yapay zeka ve veri odaklı çözümler, sürdürülebilirlik, ülke ekonomisine ve inovasyona katkı başlıkları altında topladıklarını kaydeden Hantaloğlu, “2025, yapay zekanın artık gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bir yıl olacak ve biz de Lenovo olarak buna liderlik etmeyi hedefliyoruz.
Global çapta yapay zeka araştırma merkezlerimize yaptığımız yatırımları artırıyoruz. Türkiye de bu stratejinin önemli bir ayağı. Yerel iş ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz projelerle hem kurumsal hem bireysel kullanıcılara yapay zekayı daha ulaşılabilir kılmayı planlıyoruz. 2025, Lenovo için yalnızca yeni bir yıl değil; teknolojiyi insan yaşamını dönüştürmek için kullanacağımız bir kilometre taşı olacak” dedi.
BT ve PC pazarı 2025’te yatay seyredecek
Dünya bilgi teknolojileri pazarının 2020’den 2023 yılına kadar yüzde 36 büyüyerek 2.5 trilyon dolara ulaştığını açıklayan Hantaloğlu, 2024’te de pazarın yaklaşık yüzde 12 büyüyerek 2.8 trilyon dolara çıkması beklendiğini aktardı. Türkiye BT pazarının ise 2020’den 2023 yılına kadar yüzde 72 büyüyerek 17 milyar dolar olduğunu aktaran Hantaloğlu, “Türkiye BT ihracatı 2020’den 2023’e kadar yüzde 60 büyüyerek 2.4 milyar dolara ulaştı.
Dünya PC pazarının 2024 yılında yaklaşık yıllık 260 milyon adede ulaşması bekleniyor. 2023 yılında PC pazarı toplamda 3 milyon adetlere ulaşmıştı. 2024 yılında tahmini Türkiye toplam PC pazarının yüzde 14 küçüldüğü ve yaklaşık 2.5 milyon adetler civarında olduğu yönünde” bilgilerini verdi. Yılın ilk 3 ayında ötelenen taleplerle bir hareketlilik olduğunu söyleyen Hantaloğlu, 2025 yılında ise pazarın biraz daha yatay ilerleyeceğini öngördü.
“Türkiye’de gidecek daha çok yolumuz var” diyen Emre Hantaloğlu, teknolojide yapay zeka yatırımlarının ön plana çıkacağını belirtti. Dünyada yapay zeka pazarının yaklaşık 45 milyar dolara ulaştığını kaydeden Hantaloğlu, “2030 yılında yapay zeka pazarının 207 milyar dolar olması bekleniyor. Lenovo olarak AI teknolojilerine ciddi bir yatırım yapıyoruz” dedi.
Türkiye’nin en büyük ‘süper’ bilgisayarı
Lenovo Türkiye olarak bilgisayar pazarında yüzde 24 pazar payı ile son 5 yıldır pazar lideri olduklarını söyleyen Hantaloğlu, “Lenovo Türkiye’nin 2024 yılı performansında da adet olarak yüzde 2 ve ciroda da yaklaşık yüzde 8 büyümeye ulaşmasını umuyoruz” dedi. Lenovo olarak haziran ayında, MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi’nin açılışı ve Lenovo iş birliği ile hayata geçirilen ARF Süper Bilgisayar’ın tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Hantaloğlu, “Türkiye’nin en büyük Yapay Zeka Süper Bilgisayarı olan ARF’nin sıralama sonuçları ise henüz açıklandı.
Sadece genel sıralamada 313’üncülükten 229’unculuğa çıkmakla kalmayıp, inanılmaz bir rekor kırarak Green 500 listesinde de 360’lıktan 26’ncı sıraya çıkmış olduk. Diğer yandan globalden tüm ülke ofislerine kadar Lenovo’nın, iş hayatında kadın-erkek eşitliğine büyük önem verdiğine işaret eden Hantaloğlu, Lenovo Türkiye’de kadın çalışan oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu açıkladı. Hantaloğlu, “Küresel çapta ise önümüzdeki üç yıl içerisinde kadın yönetici oranını yüzde 30’lara çıkarmayı hedefliyor” dedi.