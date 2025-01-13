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Lenovo, 2025’te KOBİ’lerde dijital dönüşüme odaklandı

Global rekabetin olmazsa olmazı haline gelen şirketlerdeki dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri pazarını da hareketlendiriyor. Lenovo Türkiye de 2025 yılında KOBİ’lere yönelik dijital dönüşüm programlarını daha da artırmayı hedefliyor. Programların özellikle yapay zeka ile desteklenmesi planlanıyor.

Dünya Gazetesi
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Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’nin teknolo­ji alanında strate­jik bir pazar olduğu­nu söyleyen Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hanta­loğlu, “Bu yıl Türkiye’deki iş ortaklarımızla iş birliğimizi artırarak yerel projeler geliştirmeye ağırlık vereceğiz. Eğitim sektörüne özel çözüm­ler ve KOBİ’lere yönelik tek­nolojik dönüşüm programları­mız, bu yatırımların bir parça­sı olacak.

Ayrıca, global üretim ağımızı destekleyen projelerle yerel ekonomiye olan katkımı­zı artıracağız” dedi. Bu yılki ya­tırım stratejilerini yapay zeka ve veri odaklı çözümler, sürdü­rülebilirlik, ülke ekonomisine ve inovasyona katkı başlıkları altında topladıklarını kayde­den Hantaloğlu, “2025, yapay zekanın artık gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bir yıl olacak ve biz de Lenovo ola­rak buna liderlik etmeyi hedef­liyoruz.

Global çapta yapay ze­ka araştırma merkez­lerimize yaptığımız yatırımları artırıyo­ruz. Türkiye de bu stratejinin önem­li bir ayağı. Yerel iş ortaklarımızla bir­likte geliştirdiği­miz projelerle hem kurumsal hem bi­reysel kullanıcılara yapay zekayı daha ulaşılabilir kılma­yı planlıyoruz. 2025, Lenovo için yalnızca yeni bir yıl değil; teknolojiyi insan yaşamını dönüştürmek için kullanacağımız bir kilometre taşı olacak” dedi.

BT ve PC pazarı 2025’te yatay seyredecek

Dünya bilgi teknolojile­ri pazarının 2020’den 2023 yılına kadar yüzde 36 büyü­yerek 2.5 trilyon dolara ulaş­tığını açıklayan Hantaloğlu, 2024’te de pazarın yaklaşık yüzde 12 büyüyerek 2.8 tril­yon dolara çıkması beklendi­ğini aktardı. Türkiye BT pa­zarının ise 2020’den 2023 yılına kadar yüzde 72 büyüye­rek 17 milyar dolar olduğunu aktaran Hantaloğlu, “Türkiye BT ihracatı 2020’den 2023’e kadar yüzde 60 büyüyerek 2.4 milyar dolara ulaş­tı.

Dünya PC pazarının 2024 yılında yaklaşık yıllık 260 milyon adede ulaşması bek­leniyor. 2023 yılında PC pa­zarı toplamda 3 milyon adet­lere ulaşmıştı. 2024 yılında tahmini Türkiye toplam PC pazarının yüzde 14 küçül­düğü ve yaklaşık 2.5 milyon adetler civarında olduğu yö­nünde” bilgilerini verdi. Yı­lın ilk 3 ayında ötelenen ta­leplerle bir hareketlilik oldu­ğunu söyleyen Hantaloğlu, 2025 yılında ise pazarın bi­raz daha yatay ilerleyeceğini öngördü.

“Türkiye’de gidecek daha çok yolumuz var” diyen Emre Hantaloğlu, tekno­lojide yapay zeka yatırımla­rının ön plana çıkacağını be­lirtti. Dünyada yapay zeka pazarının yaklaşık 45 milyar dolara ulaştığını kaydeden Hantaloğlu, “2030 yılında ya­pay zeka pazarının 207 mil­yar dolar olması bekleniyor. Lenovo olarak AI teknolojile­rine ciddi bir yatırım yapıyo­ruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük ‘süper’ bilgisayarı

Lenovo Türkiye olarak bilgisayar pazarında yüz­de 24 pazar payı ile son 5 yıl­dır pazar lideri oldukları­nı söyleyen Hantaloğlu, “Le­novo Türkiye’nin 2024 yılı performansında da adet olarak yüzde 2 ve ciroda da yaklaşık yüzde 8 büyüme­ye ulaşmasını umuyoruz” dedi. Lenovo olarak hazi­ran ayında, MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi’nin açılışı ve Lenovo iş birliği ile hayata geçirilen ARF Süper Bilgisayar’ın tanıtımını yap­tıklarını hatırlatan Han­taloğlu, “Türkiye’nin en büyük Yapay Zeka Süper Bilgisayarı olan ARF’nin sıralama sonuçları ise henüz açıklandı.

Sadece genel sıralamada 313’üncülükten 229’unculuğa çıkmakla kalmayıp, inanılmaz bir rekor kırarak Green 500 listesin­de de 360’lıktan 26’ncı sıra­ya çıkmış olduk. Diğer yandan globalden tüm ülke ofislerine kadar Lenovo’nın, iş haya­tında kadın-erkek eşitliğine büyük önem verdiğine işa­ret eden Hantaloğlu, Lenovo Türkiye’de kadın çalışan ora­nının yüzde 50’nin üzerin­de olduğunu açıkladı. Han­taloğlu, “Küresel çapta ise önümüzdeki üç yıl içerisinde kadın yönetici oranını yüzde 30’lara çıkarmayı hedefliyor” dedi.