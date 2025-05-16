Levare'den İzmir'e 10 milyon dolarlık yatırım 

Özlem SARSIN

Petrol ve su üretimi ile ta­şınmasına yönelik yüksek verimli pompa sistemleri üreten, yüzde 100 Dubai serma­yeli Levare International, Bağ­yurdu Organize Sanayi Bölge­si’nde (BAYOSB) yeni tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 10 mil­yon dolarlık yatırım yaparak fre­kans konvertörü üretecek yeni fabrikasını kuran Levare Inter­national, bu yatırımıyla inovas­yonu, yerel iş birliklerini ve uzun vadeli kalkınmayı hedefliyor.

Dünyada 20'den fazla üretim - servis merkezi ve uzman kad­rosuyla faaliyet gösteren Levare International, BAYOSB’deki ye­ni üretim tesisinin birinci bölü­münü devreye aldı. BAYOSB'de yapılan açılış toplantısına bölge yetkilileri, firma iş ortakları ve Levare International yöneticile­ri ve çalışanları katıldı.

Yatırıma devam edecek

Açılışta bir konuşma yapan Levare International İcra Ku­rulu Başkan Yardımcısı, Ondrej Markovic Levare Türkiye’nin bu yatırımı ile bölgesel ve küre­sel pazarlara daha etkin hizmet sunma konusundaki stratejik kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Yatırımın birinci ayağı­nın Eylül 2023 tarihinde başla­dığını, İzmir’de ileri teknolojiye sahip VSD üretim ve test tesisi­nin tamamlanarak bugün hiz­mete alındığını belirten Marko­vic, “Bu tesis için 10 milyon do­larlık yatırım gerçekleştirdik. Yıllık 300 adet üretim kapasite­sine sahip tesisimizin ikinci fa­zı ise 2026-2027 yılları arasın­da tamamlanarak ürün yelpazesi genişletilecek ve üretim kapasi­temiz yıllık 1000 adete ulaşacak” dedi.

İzmir’in avantajları cazip geldi

Markovic bu yatırımın, şirke­tin küresel büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu­ğunu dile getirdi. Levare Türkiye Genel Müdürü Aykut Kaptan da Türkiye ve İzmir’in müşterilere ve kaynaklara yakınlığı, serbest bölgelerin varlığı, İzmir limanı­na erişimi, gelişmiş sanayi altya­pısı, yüksek vasıflı mühendislik ve üretim iş gücü nedeniyle ter­cih edildiğini vurguladı.