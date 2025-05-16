Levare'den İzmir'e 10 milyon dolarlık yatırım
Dubai merkezli dalgıç pompa sağlayıcı Levare International 10 milyon dolarlık yatırımla frekans konvertörü üreteceği fabrikanın açılışını BAYOSB’de bir tören ile gerçekleştirdi. Şirket bu yatırımıyla inovasyonu, yerel iş birliklerini ve uzun vadeli kalkınmayı hedefliyor.
Özlem SARSIN
Petrol ve su üretimi ile taşınmasına yönelik yüksek verimli pompa sistemleri üreten, yüzde 100 Dubai sermayeli Levare International, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde (BAYOSB) yeni tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 10 milyon dolarlık yatırım yaparak frekans konvertörü üretecek yeni fabrikasını kuran Levare International, bu yatırımıyla inovasyonu, yerel iş birliklerini ve uzun vadeli kalkınmayı hedefliyor.
Dünyada 20'den fazla üretim - servis merkezi ve uzman kadrosuyla faaliyet gösteren Levare International, BAYOSB’deki yeni üretim tesisinin birinci bölümünü devreye aldı. BAYOSB'de yapılan açılış toplantısına bölge yetkilileri, firma iş ortakları ve Levare International yöneticileri ve çalışanları katıldı.
Yatırıma devam edecek
Açılışta bir konuşma yapan Levare International İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Ondrej Markovic Levare Türkiye’nin bu yatırımı ile bölgesel ve küresel pazarlara daha etkin hizmet sunma konusundaki stratejik kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Yatırımın birinci ayağının Eylül 2023 tarihinde başladığını, İzmir’de ileri teknolojiye sahip VSD üretim ve test tesisinin tamamlanarak bugün hizmete alındığını belirten Markovic, “Bu tesis için 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Yıllık 300 adet üretim kapasitesine sahip tesisimizin ikinci fazı ise 2026-2027 yılları arasında tamamlanarak ürün yelpazesi genişletilecek ve üretim kapasitemiz yıllık 1000 adete ulaşacak” dedi.
İzmir’in avantajları cazip geldi
Markovic bu yatırımın, şirketin küresel büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Levare Türkiye Genel Müdürü Aykut Kaptan da Türkiye ve İzmir’in müşterilere ve kaynaklara yakınlığı, serbest bölgelerin varlığı, İzmir limanına erişimi, gelişmiş sanayi altyapısı, yüksek vasıflı mühendislik ve üretim iş gücü nedeniyle tercih edildiğini vurguladı.