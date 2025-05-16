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Levare'den İzmir'e 10 milyon dolarlık yatırım 

Dubai merkezli dalgıç pompa sağlayıcı Levare International 10 milyon dolarlık yatırımla frekans konvertörü üreteceği fabrikanın açılışını BAYOSB’de bir tören ile gerçekleştirdi. Şirket bu yatırımıyla inovasyonu, yerel iş birliklerini ve uzun vadeli kalkınmayı hedefliyor.

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Levare'den İzmir'e 10 milyon dolarlık yatırım 
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Özlem SARSIN

Petrol ve su üretimi ile ta­şınmasına yönelik yüksek verimli pompa sistemleri üreten, yüzde 100 Dubai serma­yeli Levare International, Bağ­yurdu Organize Sanayi Bölge­si’nde (BAYOSB) yeni tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 10 mil­yon dolarlık yatırım yaparak fre­kans konvertörü üretecek yeni fabrikasını kuran Levare Inter­national, bu yatırımıyla inovas­yonu, yerel iş birliklerini ve uzun vadeli kalkınmayı hedefliyor.

Dünyada 20'den fazla üretim - servis merkezi ve uzman kad­rosuyla faaliyet gösteren Levare International, BAYOSB’deki ye­ni üretim tesisinin birinci bölü­münü devreye aldı. BAYOSB'de yapılan açılış toplantısına bölge yetkilileri, firma iş ortakları ve Levare International yöneticile­ri ve çalışanları katıldı.

Yatırıma devam edecek

Açılışta bir konuşma yapan Levare International İcra Ku­rulu Başkan Yardımcısı, Ondrej Markovic Levare Türkiye’nin bu yatırımı ile bölgesel ve küre­sel pazarlara daha etkin hizmet sunma konusundaki stratejik kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Yatırımın birinci ayağı­nın Eylül 2023 tarihinde başla­dığını, İzmir’de ileri teknolojiye sahip VSD üretim ve test tesisi­nin tamamlanarak bugün hiz­mete alındığını belirten Marko­vic, “Bu tesis için 10 milyon do­larlık yatırım gerçekleştirdik. Yıllık 300 adet üretim kapasite­sine sahip tesisimizin ikinci fa­zı ise 2026-2027 yılları arasın­da tamamlanarak ürün yelpazesi genişletilecek ve üretim kapasi­temiz yıllık 1000 adete ulaşacak” dedi.

İzmir’in avantajları cazip geldi

Markovic bu yatırımın, şirke­tin küresel büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu­ğunu dile getirdi. Levare Türkiye Genel Müdürü Aykut Kaptan da Türkiye ve İzmir’in müşterilere ve kaynaklara yakınlığı, serbest bölgelerin varlığı, İzmir limanı­na erişimi, gelişmiş sanayi altya­pısı, yüksek vasıflı mühendislik ve üretim iş gücü nedeniyle ter­cih edildiğini vurguladı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL