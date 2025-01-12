Lexus'tan beklentilerin üzerinde satış! Türkiye'de en hızlı gelişen premium markalardan oldu

Premium segmentte sunduğu tam hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araç modelleri ile dikkat çeken Lexus, Türkiye'deki büyümesini sürdürüyor. Şirket, 2024 yılında Türkiye'de bir önceki yıla göre yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme elde etti.

2024'ün ilk 11 ayında yüzde 30 büyüme

Avrupa'da ve Türkiye'de hızla popülerleşen B-SUV LBX'in de dahil olduğu geniş ürün yelpazesi ile Lexus, premium müşteri kitlesinin beklentilerini aşarak satışlarını artırmayı başardı. 2024'ün ilk 11 ayında Avrupa genelinde yaklaşık yüzde 30 büyüme gösteren Lexus, Türkiye'de en hızlı gelişen pazarlardan biri olarak öne çıkıyor.

Lexus, B-SUV LBX, D-SUV NX, E-SUV RX ve D/E-SUV elektrikli RZ gibi geniş bir SUV yelpazesi sunuyor. Ayrıca, sportif sedan ES ve üst düzey sedan modeli LS de Lexus'un öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. Minivan modeli LM ise tamamen yeni bir lüks seviyesi sunarak premium segmentteki boşluğu dolduruyor.

LBX'e rekor satışlar ve ödüller

Lexus'un dikkat çeken modeli LBX, markanın rekor satışlarının yanı sıra ödüller de kazandırdı. 2024’ün ilk yarısında Türkiye'de satışa sunulan LBX, lansman öncesi, sırasında ve sonrasında yapılan etkili çalışmalarla dikkat çekti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından düzenlenen ODMD Gladyatör - Satış ve İletişim Ödülleri'nde, Lexus, "LBX- Her Gün Sıra Dışı" iletişim çalışmalarıyla büyük beğeni topladı. Lexus'un LBX ile ilgili iletişim projeleri, Hadise’nin LBX'in yüzü olarak Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yaptığı etkinliklerle hız kazandı. LBX'in sıra dışı karakteri İstanbul'daki Akaretler'de kurulan LBX Hub deneyim alanlarıyla tanıtıldı. Ayrıca, Hadise, LBX'in Türkiye reklamlarında da yer aldı.

Lexus, LBX’in özgün tarzını sergileyen grafiti outdoor çalışmaları, sergiler ve LBX'i bir sanat eserine dönüştüren etkinliklerle de adından söz ettirdi. Markanın bu başarıları, Lexus'u Yılın Entegre İletişim Kampanyası Ödülü’ne layık kıldı.

"Yılın Otomobili" ve "Yılın Küçük SUV"u ödülleri

Avrupa’dan da ödüllerle dönen Lexus LBX, What Car? dergisi tarafından "Yılın Otomobili" ve "Yılın Küçük SUV"u ödüllerine layık görüldü, böylece markanın sıra dışı model olma iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu.