Liderlerden beklentiler değişti, büyük resme bakmanın zamanı geldi

Türkiye’de ve dünyada iş yapış biçimleri büyük bir dönüşümden geçerken, yöneticilik rolü de bu değişime paralel olarak yeniden şekilleniyor. Geleneksel yöneticilik yaklaşımlarının yerini artık daha çevik, değişime ve öğrenmeye açık, veri ve dijitalleşme odaklı, insan merkezli ve stratejik bir liderlik anlayışı alıyor. İnsan kaynakları ve liderlik geliştirme alanında yapılan değerlendirmelere göre, bu dönüşümün hızının önümüzdeki dönemde daha da artması öngörülüyor.



Ortaya çıkan bu “yeni nesil liderlik” tablosunu, kurumlarla yaptığı eğitim, gelişim çalışmaları ve yönetici araştırmaları üzerinden değerlendiren Türkiye’nin iş okulu BMI Business School Yönetici Ortağı ve Akademisyen Dr. Emirhan Altunkaya, yöneticilerden beklentilerin neden değiştiğini şöyle açıklıyor:



“Yöneticilik artık sadece süreç takibi değil; strateji, kültür, teknoloji ve insan yönetiminin birleştiği çok boyutlu bir alan. Şirketler, bu dönüşümü yönetebilecek liderlere ihtiyaç duyuyor. Yeni dönemde lider; ekibine ilham veren, teknolojiyi iş sonuçlarına dönüştürebilen, stratejik düşünebilen, analitik kararlar alabilen ve değişimi yönetebilen kişi anlamına geliyor. Bu nedenle kurumlar, yönetici veya liderlik gelişim programlarını şirket stratejisinin merkezine alıyor. Yönetici yetkinliklerinin güncellenmesi önemli bir öncelik halini almış durumda.”

“Yöneticilerin büyük resmi okuyabilmesini gerekiyor”

Kurumların yöneticilerden sadece operasyonu yürütmelerini değil; belirsizlik içinde yol gösterebilmelerini, ekipleri motive edebilmelerini, değişimi yönetebilmelerini ve teknolojiyi stratejik bir avantaja dönüştürebilmelerini beklediğini ifade eden Dr. Emirhan Altunkaya, araştırmalara göre kurumların gündemindeki üç başlığı detaylı bir şekilde açıkladı:



“Kurumlar; yöneticilerinin yalnızca mevcut operasyonu yönetmesini değil, aynı zamanda büyük resmi okuyabilmesini bekliyor. Bu doğrultuda makro trendleri okuma, stratejik düşünme, vizyonerlik, iş modelini yeniden kurgulama, analitik düşünme, değişken pazar koşullarına uyum, belirsizlik ve risk yönetimi gibi yetkinlikler ön plana çıkıyor. Ayrıca yöneticilerin işletmeye bütünsel bakabilmesi ve tüm fonksiyonlara stratejik düzeyde hakim olması yeni dönemin temel beklentileri arasında yer alıyor.”

“Teknoloji okuryazarlığı, artık sadece bilişim sektörüne ait değil”

“Yeni çalışma modelleriyle birlikte yüksek rekabet, yetenek kıtlığı ve değişen çalışan beklentileri; iş liderlerinin insan yönetimi becerilerini kritik hale getiriyor. Ekip bağlılığı, birimler arası işbirliği, geribildirim kültürü, mentor yaklaşımı, psikolojik güven ortamı, ekipleri geliştirme gibi liderlik yetkinlikleri artık finansal veya operasyonel performans kadar önemli görülüyor. Bu doğrultuda yöneticilerden kurumlarındaki kültürel dönüşüme de liderlik edebilmeleri bekleniyor” diyen Dr. Emirhan Altunkaya, yapay zeka dönüşümüne dair de şunları söyledi:



“Yapay zeka, otomasyon, veri platformları ve dijital iş akışları; yöneticilerin teknoloji ile daha yakın çalışmasını zorunlu kılıyor. Teknoloji okuryazarlığı artık sadece bilişim sektörüne ait değil. Her yönetici dijitalleşen süreçleri ve verimlilik fırsatlarını görebilecek yetkinliğe sahip olmalı. Dolayısıyla yöneticilerden; dijital okuryazarlık, yapay zeka destekli karar alma, veri analitiği, otomasyon ile verimlilik, çevik çalışma yöntemleri, inovasyon kültürü oluşturma, dijital müşteri davranışları gibi konulara hakim olması bekleniyor. “

“Yöneticilik artık teknik uzmanlıktan çok daha fazlası”

Son yıllarda farklı sektörlerden birçok kurumda yöneticiler için kapsamlı gelişim programları, yetkinlik odaklı eğitimler, kültür dönüşümü projeleri, yönetici koçluğu, mentorluk uygulamaları gibi alanlarda yoğun çalışma yapıldığını gözlemlediklerini aktaran BMI Business School Yönetici Ortağı ve Akademisyen Dr. Emirhan Altunkaya, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Kurumların yönetici gelişim yatırımlarını artırması hem yetenek yönetimi hem de kurumsal rekabet gücü açısından kritik önem taşıyor. Yöneticilerden beklentilerin hızla değiştiği bu dönemde, şirketlerin liderlik gelişimine yatırım yapması yalnızca bir tercih değil; sürdürülebilir büyüme için bir zorunluluk haline geliyor. Türkiye’nin lider iş okulu BMI Business School İstanbul da yeni nesil iş dünyasının artık çok boyutlu liderlik dönemine girdiğini net biçimde gösteriyor.”