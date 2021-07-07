Limak, 3 tesisini 'hayvan dostu otel' olarak belirledi

Türkiye’nin önde gelen turizm gruplarından Limak, yerli ve yabancı ziyaretçilerinin tatil sürecinde de 'patili' dostlarından ayrı kalmaması için 3 otelini ‘hayvan dostu otel’ olarak belirledi. Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye ve dünyanın her yanında insanların pandemi sürecinde evlerinde kaldığını ve zamanlarının büyük bölümünü de hayvan dostlarıyla geçirdiğini anımsattı. Pandemi süreci devam ederken yaşam koşullarının da normalleşmeye başladığını ifade eden Kavaloğlu, insanların tatile çıkarken de hayvan dostlarından ayrılmak istemediğini kaydetti.

Talep artış gösteriyor

Hayvan severlerin bu konuda taleplerinin yoğun şekilde arttığını ve bazı turizm ve konaklama tesislerinin de bu talebe yanıt verdiğini vurgulayan Kaan Kaşif Kavaloğlu, Limak’ın 3 otelini ‘hayvan dostu otel’ olarak belirlediklerini söyledi. Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Pandemi sürecinde evde geçen sürede evcil dostlarımızla daha fazla vakit geçirme imkanı bulduk ve tatile giderken onları geride bırakmak hiçbirimizin tercih etmediği bir durum haline geldi. Buradan yola çıkarak grubumuz otellerinden 3 tanesinin konseptini ‘hayvan dostu oteller’ olarak değiştirdik. Kıbrıs’taki Limak Cyprus, Antalya Belek’teki Limak Arcadia ve Kemer’deki Limak Limra otellerimizde artık evcil dostlarınızla birlikte tatil konforunu deneyimleyebileceksiniz. Talepler, gün geçtikçe de artıyor. Hem evcil dostlarıyla konaklayan hem de diğer misafirlerimizden oldukça olumlu tepkiler alıyoruz.”

Kaan Kaşif Kavaloğlu, alerjisi olan misafirlerini de düşünerek evcil dostlarıyla kalınacak odaları ve alanları belirlediklerini ve bu odalarda diğer misafirleri konaklattırmadıklarını sözlerine ekledi.