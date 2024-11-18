Liman şehirleri ortaklığının yol haritası çizildi
Mersin ve Klaipeda’nın iklim ve çevre konusunda yaşadığı olumsuzlukların ve problemlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı projesinin yol haritası çizildi. Proje ile kıyı direncinin artırılması amaçlanıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme II (Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme) hibe programı TTGS-II kapsamında hibe almaya hak kazandığı “Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı” projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; 12 ay önce başlatılan, hem kıyı hem de liman kenti olan Mersin ve Klaipeda’nın iklim ve çevre konusunda yaşadığı olumsuzlukların ve problemlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği, kıyı direncinin de artırılmasının amaçlandığı projede sona gelindiği ifade edildi. Şimdiye kadar karşılıklı ülke ziyaretleri ve saha gezileri ile iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyen yetkililer, çalıştay ve etkinliklerden elde ettikleri bulguları katılımcılarla paylaştı. Projenin ana çıkış amacından hareketle elde edilen verilerle oluşturulmak istenen yol haritası da toplantıda ortaya konuldu.
“Çıktıları en güzel şekilde değerlendireceğiz”
Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin sebep olduğu olumsuzlukların her geçen gün daha da arttığını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, “Mersin, iklimi, coğrafyası, tarihi dokusu ve konumu itibarıyla çok güzel bir kent. Bu bir kapanış toplantısı olarak görülse de, her kapanış yeni bir açılışa gebedir. Bu toplantının çıktılarını en güzel şekilde değerlendireceğiz. Ve yeni projelerle yola çıkacağız” dedi.
“Litvanya projemizi başarıyla sonuçlandırdık”
Mersin’in coğrafyası ve konumu itibarıyla çok kıymetli bir kent olduğunu söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, “Mavi ve yeşil renklerin hakim olduğu bölgemizde, insanlarımızın temiz ve doğal bir çevrede mutlu, huzurlu ve memnuniyetle yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak, çevre konusunda birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bütün kurum, kuruluşlar ve STK’larla iş birliği yapmayı hedefliyoruz” dedi.
“Farklı kültürler yeni bir bakış açısı sunuyor”
Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili tüm birimleri ile iklim değişikliği konusunda çalışma ve projeler ürettiklerini dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Böyle çalışmalar bizlere yol gösterici ve aydınlatıcı oluyor. Aynı zamanda bunun ortaklık şeklinde yapılması da güç birliğini getiriyor. Farklı kültürlerin bir araya gelmesi tüm dairelere yeni bir vizyon ve farklı bir bakış açısı sunuyor” diye konuştu.
“Mersin kıyılarının kırılganlığını inceledik”
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Devrim Tezcan, her 2 liman kentinin de benzer problemlerle karşı karşıya kaldığını söyleyerek, “Biz burada her iki tarafın, özellikle de Mersin kıyılarının kırılganlığını inceledik. Bu kırılganlık karşısında neler yapılabilir, Klaipeda’da neler yapılmış, bizim buradaki iyi uygulamalardan yola çıkarak orada neler yapılabilir diye tartıştık. Bu yol haritasının daha başlangıç noktasındayız” dedi.
“2 liman şehri olarak güzel bir dostluk geliştirdik”
2 liman kenti olarak ortak bir yol haritası oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini kaydeden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Proje Uzmanı Ayşe Nur Arslan ise, “2 şehrin de liman kenti olması ve Klaipeda’nın Baltık, Mersin’in de Akdeniz’e kıyısı olması sebebiyle sorunlarımız hemen hemen ortaktı. Bu anlamda, iklim değişikliği ve kıyı dirençliliği konusunda bir yol haritası hazırlamaya karar verdik. Birlikte güzel bir dostluk geliştirdik” diye konuştu.