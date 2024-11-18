Liman şehirleri ortaklığının yol haritası çizildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Türki­ye ile Avrupa Birliği Arasın­da Şehir Eşleştirme II (Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme) hibe programı TTGS-II kap­samında hibe almaya hak ka­zandığı “Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı” projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; 12 ay önce baş­latılan, hem kıyı hem de liman kenti olan Mersin ve Klaipe­da’nın iklim ve çevre konusun­da yaşadığı olumsuzlukların ve problemlerin önüne geçilme­sinin hedeflendiği, kıyı diren­cinin de artırılmasının amaç­landığı projede sona gelindiği ifade edildi. Şimdiye kadar kar­şılıklı ülke ziyaretleri ve saha gezileri ile iyi uygulama örnek­lerini yerinde inceleyen yetki­liler, çalıştay ve etkinliklerden elde ettikleri bulguları katılım­cılarla paylaştı. Projenin ana çıkış amacından hareketle elde edilen verilerle oluşturulmak istenen yol haritası da toplan­tıda ortaya konuldu.

“Çıktıları en güzel şekilde değerlendireceğiz”

Küresel ısınma ve iklim de­ğişikliklerinin sebep olduğu olumsuzlukların her geçen gün daha da arttığını belirten Mersin Büyükşehir Belediye­si Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, “Mersin, ik­limi, coğrafyası, tarihi dokusu ve konumu itibarıyla çok güzel bir kent. Bu bir kapanış top­lantısı olarak görülse de, her kapanış yeni bir açılışa gebe­dir. Bu toplantının çıktılarını en güzel şekilde değerlendire­ceğiz. Ve yeni projelerle yola çıkacağız” dedi.

“Litvanya projemizi başarıyla sonuçlandırdık”

Mersin’in coğrafyası ve ko­numu itibarıyla çok kıymet­li bir kent olduğunu söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Da­iresi Başkanı Dr. Bülent Halis­demir, “Mavi ve yeşil renkle­rin hakim olduğu bölgemizde, insanlarımızın temiz ve do­ğal bir çevrede mutlu, huzur­lu ve memnuniyetle yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyo­ruz. Büyükşehir olarak, çevre konusunda birlikte ve bilinç­li hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bütün kurum, kuruluşlar ve STK’lar­la iş birliği yapmayı hedefliyo­ruz” dedi.

“Farklı kültürler yeni bir bakış açısı sunuyor”

Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili tüm birimleri ile iklim de­ğişikliği konusunda çalışma ve projeler ürettiklerini dile geti­ren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Böyle çalışmalar biz­lere yol gösterici ve aydınlatı­cı oluyor. Aynı zamanda bunun ortaklık şeklinde yapılması da güç birliğini getiriyor. Fark­lı kültürlerin bir araya gelmesi tüm dairelere yeni bir vizyon ve farklı bir bakış açısı sunu­yor” diye konuştu.

“Mersin kıyılarının kırılganlığını inceledik”

ODTÜ Deniz Bilimleri Ens­titüsü Öğretim Üyesi Dr. Dev­rim Tezcan, her 2 liman ken­tinin de benzer problemlerle karşı karşıya kaldığını söyleye­rek, “Biz burada her iki tarafın, özellikle de Mersin kıyılarının kırılganlığını inceledik. Bu kı­rılganlık karşısında neler yapı­labilir, Klaipeda’da neler yapıl­mış, bizim buradaki iyi uygu­lamalardan yola çıkarak orada neler yapılabilir diye tartıştık. Bu yol haritasının daha başlan­gıç noktasındayız” dedi.

“2 liman şehri olarak güzel bir dostluk geliştirdik”

2 liman kenti olarak ortak bir yol haritası oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini kayde­den Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Proje Uzmanı Ayşe Nur Arslan ise, “2 şehrin de liman kenti olması ve Klaipeda’nın Baltık, Mersin’in de Akdeniz’e kıyısı olması sebebiyle sorun­larımız hemen hemen ortaktı. Bu anlamda, iklim değişikliği ve kıyı dirençliliği konusunda bir yol haritası hazırlamaya karar verdik. Birlikte güzel bir dostluk geliştirdik” diye konuştu.