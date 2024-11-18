Limana yatırım ile döviz cirosu yüzde 20 artacak
Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Başkan Vekili Candaş, 2 yılda dolar bazında iki kat büyüdüklerini söyledi. Aldıkları 223 milyon dolarlık borcu yılsonunda 115 milyon dolara düşüreceklerini belirten Candaş, Batıliman’da halka arz planladıklarını, limana yatırımının döviz bazlı ciroyu yüzde 20 artıracağını bildirdi.
Hamide HANGÜL
Çimento ve hazır beton üreticisi Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, üç yıl önce yaşanan hissedar ve yönetim değişimi sonrasında büyümesini ve yatırımlarını sürdürüyor. Satın alıma öncesinde kullanılan döviz bazlı krediler yapılandırılırken, farklı alanlarda yeni yatırımlar ve Batıliman’da da 2025 yılında halka arz planlanıyor.
Grubun hedeflerini, satın alma sürecini ve 2025 yılı beklentilerini düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Çiftay Yönetim Kurulu Başkanı ve Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, Ankara merkezli Çiftay’ın 3 bin çalışanı bulunduğunu ve Batıçim’de hisse satın alma fırsatını 2020’de değerlendirmeye karar verdiklerini söyledi. Candaş, “Finansal sıkıntılardan dolayı satma düşünceleri olmuş. Biz de 6-7 ay sonra yüzde 30 hissesini 4 aileden satın aldık, o zaman 95 milyon dolar karşılığında ana hissedarı olduk” dedi.
Çimento değirmeni kuracak
Hisse devri sonrası 223 milyon dolar seviyesindeki borç yükünü de alıp, bankalarla vadelendirdiklerine işaret eden Gülant Candaş, “Batıçim’in sahip olduğu şirketlerin borçluluk yapısını hem küçültmeye, hem de yeni yatırımlar yapmaya başladık. 2024 sonunda devraldığımız borcu yaklaşık 115 milyon dolara indirmiş olacağız” diye konuştu.
Yönetime geldikten sonra işletme sermayesini güçlendirmeye öncelik verdiklerini söyleyen Gülant Candaş, iki yıl içerisinde dolar bazında iki kat büyüdüklerini, 2023 yılı sonunda ciroyu 480 milyon dolara ulaştırdıklarını açıkladı. “2024’te borçluluk yapısını azaltma hedefimize eriştikten sonra, 2025’ten itibaren şirketlerimiz için her şeyin çok daha farklı olacağını öngörüyoruz” diyen Candaş, önümüzdeki dönemde toplam 40 milyon doların üzerinde yatırım planladıklarını açıkladı.
Candaş, “Bu yatırımlar arasında Batısöke Çimento’da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrikamızda da atıktan türetilmiş yakıt yakma üniteleri yatırımları ve Batı Liman’da kapasite artırımına yönelik yatırımlar yer alıyor. Çimento öğütme ve paketleme tesisi yatırımı için Aliağa’da ÇED süreci de sürüyor. 3,5 milyon ton çimento öğütecek bir değirmen kurmak istiyoruz. Çünkü ihracat tarafında çimento, klinkere göre daha avantajlı” ifadelerini kullandı.
Türbin ihracatı için çalışıyor
Ege Bölgesi’nde çok ciddi türbin kule ve kanat üretim yapıldığına işaret eden Candaş, Batıliman’da da yatırım planları olduğunu açıklayarak, “Şu an için konteyner düşüncemiz yok. Ancak rüzgâr türbinlerinin naklinin sağlanması için yatırım planımız var. Kanat boylarının çok uzaması sebebiyle kamyonlar limanımıza giremiyorlar.
Biz bu yatırımı yaptığımızda çok ciddi rüzgâr türbini kanat ve kule ihracatı yapma imkanına sahip olacağız. Yine, önümüzdeki yıl en önemli hedefimiz Batıliman’ın halka arzı olacak. Limanın halka arz sürecinin hızlıca ilerletilmesi için harekete geçiyoruz. Ege Bölgesi’nin draft sorunu olmayan bir limanıyız. Liman, bu sene büyük ihtimalle sadece döviz bazlı cirosunu yüzde 20 artıracak. Liman bizim için çok kıymetli ve geçen sene yaptığımız değerlenmenin üstünde bir değerlemeyle karşılaşıyoruz” diye konuştu.
Geçen sene yaklaşık 90 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Candaş, “Bu yılı da ona yakın bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Akdeniz havzası başta olmak üzere ABD de son 2 yıldır ihracata başladığımız önemli bir pazarımız” diye konuştu. Candaş, 90 milyon dolarlık ihracata karşın, ithalatın çok düşük olduğunu belirterek, “Cari fazla veriyoruz” diye konuştu.
"2025 yılının ilk 6 ayı zor geçecek"
Mali İşler Grup Başkanı Bağış Güngör, geçen yıl enflasyon muhasebesinin devreye girmesiyle yılı yaklaşık 11,5 milyar TL ciroyla kapattıklarını söyledi. Güngör, “Yüzde 14,5’lik bir EBITDA marjımızla sonuçlandı. Yüzde 17’lik bir özkaynak karlılığımız, yüzde 10 da aktif kârlılığımız mevcut. Temmuz ayının başında 26 milyon dolarlık kredi erken kapaması gerçekleştirdik. Faiz oranını yeniden yapılandırmak istiyoruz.
Borçların vadesi 2031 yılında bitiyor. 2021 yılında 2,7 milyon ton, 2023’te yaklaşık 3,5 milyon tonluk çimento satışımız oldu. Bu seneyi de benzer tonajlarda kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Asgari ücreti de yüzde 30- 35 aralığını konuştuklarını söyleyen Güngör, 2025 yılı beklentilerini şöyle dile getirdi: “Kur savaşları etkin olabilir. Bununla birlikte 2025 yılı ilk 6 ayın zor geçeceğini öngörüyoruz. Ancak piyasa bir şekilde açılacaktır. Yeni pazarlara odaklanmak masada olacaktır. 2024 yılından daha zor olacağını düşünmüyorum.”