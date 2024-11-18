Limana yatırım ile döviz cirosu yüzde 20 artacak

Hamide HANGÜL

Çimento ve hazır beton üreticisi Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, üç yıl önce yaşanan hissedar ve yö­netim değişimi sonrasında bü­yümesini ve yatırımlarını sür­dürüyor. Satın alıma öncesinde kullanılan döviz bazlı krediler yapılandırılırken, farklı alan­larda yeni yatırımlar ve Batıli­man’da da 2025 yılında halka arz planlanıyor.

Grubun hedeflerini, satın alma sürecini ve 2025 yılı beklentilerini düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Çiftay Yönetim Kurulu Başkanı ve Ba­tı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, Ankara merkez­li Çiftay’ın 3 bin çalışanı bulun­duğunu ve Batıçim’de hisse satın alma fırsatını 2020’de değerlen­dirmeye karar verdiklerini söy­ledi. Candaş, “Finansal sıkıntı­lardan dolayı satma düşünceleri olmuş. Biz de 6-7 ay sonra yüzde 30 hissesini 4 aileden satın aldık, o zaman 95 milyon dolar karşılı­ğında ana hissedarı olduk” dedi.

Çimento değirmeni kuracak

Hisse devri sonrası 223 mil­yon dolar seviyesindeki borç yü­künü de alıp, bankalarla vadelen­dirdiklerine işaret eden Gülant Candaş, “Batıçim’in sahip oldu­ğu şirketlerin borçluluk yapısını hem küçültmeye, hem de yeni ya­tırımlar yapmaya başladık. 2024 sonunda devraldığımız borcu yaklaşık 115 milyon dolara indir­miş olacağız” diye konuştu.

Yö­netime geldikten sonra işletme sermayesini güçlendirmeye ön­celik verdiklerini söyleyen Gü­lant Candaş, iki yıl içerisinde do­lar bazında iki kat büyüdükleri­ni, 2023 yılı sonunda ciroyu 480 milyon dolara ulaştırdıklarını açıkladı. “2024’te borçluluk ya­pısını azaltma hedefimize eriş­tikten sonra, 2025’ten itibaren şirketlerimiz için her şeyin çok daha farklı olacağını öngörüyo­ruz” diyen Candaş, önümüzdeki dönemde toplam 40 milyon do­ların üzerinde yatırım planladık­larını açıkladı.

Candaş, “Bu yatı­rımlar arasında Batısöke Çimen­to’da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrikamızda da atık­tan türetilmiş yakıt yakma ünite­leri yatırımları ve Batı Liman’da kapasite artırımına yönelik yatı­rımlar yer alıyor. Çimento öğüt­me ve paketleme tesisi yatırımı için Aliağa’da ÇED süreci de sü­rüyor. 3,5 milyon ton çimento öğütecek bir değirmen kurmak istiyoruz. Çünkü ihracat tarafın­da çimento, klinkere göre daha avantajlı” ifadelerini kullandı.

Türbin ihracatı için çalışıyor

Ege Bölgesi’nde çok ciddi tür­bin kule ve kanat üretim yapıl­dığına işaret eden Candaş, Batı­liman’da da yatırım planları ol­duğunu açıklayarak, “Şu an için konteyner düşüncemiz yok. An­cak rüzgâr türbinlerinin naklinin sağlanması için yatırım planımız var. Kanat boylarının çok uzama­sı sebebiyle kamyonlar limanı­mıza giremiyorlar.

Biz bu yatırı­mı yaptığımızda çok ciddi rüz­gâr türbini kanat ve kule ihracatı yapma imkanına sahip olacağız. Yine, önümüzdeki yıl en önemli hedefimiz Batıliman’ın halka ar­zı olacak. Limanın halka arz sü­recinin hızlıca ilerletilmesi için harekete geçiyoruz. Ege Bölge­si’nin draft sorunu olmayan bir limanıyız. Liman, bu sene büyük ihtimalle sadece döviz bazlı ciro­sunu yüzde 20 artıracak. Liman bizim için çok kıymetli ve geçen sene yaptığımız değerlenmenin üstünde bir değerlemeyle karşı­laşıyoruz” diye konuştu.

Geçen sene yaklaşık 90 milyon dolar ih­racat gerçekleştirdiklerini söyle­yen Candaş, “Bu yılı da ona yakın bir ihracatla kapatmayı hedefli­yoruz. Akdeniz havzası başta ol­mak üzere ABD de son 2 yıldır ih­racata başladığımız önemli bir pazarımız” diye konuştu. Can­daş, 90 milyon dolarlık ihracata karşın, ithalatın çok düşük oldu­ğunu belirterek, “Cari fazla veri­yoruz” diye konuştu.

"2025 yılının ilk 6 ayı zor geçecek"

Mali İşler Grup Başkanı Bağış Güngör, geçen yıl enflasyon muhasebesinin devreye girmesiyle yılı yaklaşık 11,5 milyar TL ciroyla kapattıklarını söyledi. Güngör, “Yüzde 14,5’lik bir EBITDA marjımızla sonuçlandı. Yüzde 17’lik bir özkaynak karlılığımız, yüzde 10 da aktif kârlılığımız mevcut. Temmuz ayının başında 26 milyon dolarlık kredi erken kapaması gerçekleştirdik. Faiz oranını yeniden yapılandırmak istiyoruz.

Borçların vadesi 2031 yılında bitiyor. 2021 yılında 2,7 milyon ton, 2023’te yaklaşık 3,5 milyon tonluk çimento satışımız oldu. Bu seneyi de benzer tonajlarda kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Asgari ücreti de yüzde 30- 35 aralığını konuştuklarını söyleyen Güngör, 2025 yılı beklentilerini şöyle dile getirdi: “Kur savaşları etkin olabilir. Bununla birlikte 2025 yılı ilk 6 ayın zor geçeceğini öngörüyoruz. Ancak piyasa bir şekilde açılacaktır. Yeni pazarlara odaklanmak masada olacaktır. 2024 yılından daha zor olacağını düşünmüyorum.”