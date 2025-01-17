Limanı halka açacak çimentoyu yeşillendirecek
Bünyesinde ikisi halka açık beş şirket barındıran Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, Batıliman’ın halka arzı için çalışmalara başladı. Batı Anadolu Başkanvekili Gülant Candaş, çimento üretim tesislerinin enerjisini yenilenebilirden sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Recep ERÇİN
Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanvekili Gülant Candaş, ana faaliyet alanları olan çimento üretiminin yanında liman işletmeciliği, hazır beton üretimi, yenilenebilir enerji arzı, atık su tesisi ve atıktan enerji üretimi gibi birçok alanda faaliyette bulunduklarını anlattı. Geçen günlerde sohbet toplantısında bir araya geldiğimiz Candaş, yarım asırlık İzmirli şirket Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun ana faaliyet konusu olan çimento ve bağlı ürünler alanında Batıçim Batı Anadolu, Batısöke Çimento ve Batıbeton şirketlerinin faaliyet gösterdiğini anlattı. Candaş, lojistik ve enerji tarafında Batıliman ve Batıenerji şirketlerinin topluluk bünyesinde yer aldığını söyledi.
“Halka arz öncesi yatırımlar tamamlanacak”
Batıçim Batı Anadolu ve Batı Söke Çimento şirketlerinin Borsa İstanbul’da işlem gören en eski şirketler arasında yer aldığını anımsatan Candaş, 2006’da gruba dahil edilen Batıliman’ı 2025’te halka arz etmeyi planladıklarını dile getirdi.
Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi’nde yer alan Batıliman hakkında bilgi veren Candaş, “Derinliği büyük gemilere uygun olan limanın 390 metre iskele boyu bulunuyor. Limandaki yatırımlar ile maliyet avantajı sağlanmayı ve ihracat kabiliyetini yukarı çekmeyi amaçlıyoruz. Limanın bu sene büyük ihtimalle sadece döviz bazlı cirosunu yüzde 20 artırması bekleniyor. Halka arz öncesinde, yatırımların ağırlıklı bir kısmının tamamlanması hedefliyoruz” bilgilerini verdi.
Dökme yük ve genel kargo olarak hizmet veren Batıliman’ın, cirosunun yüzde 80’inin grup dışı şirketlerden sağladığını ifade eden Candaş, “Rüzgâr türbinlerinin naklinin sağlanması amacıyla yatırım planı bulunuyor. Yatırım ile rüzgâr türbini kanat ve kule ihracatı mümkün olacak. Limandaki yatırım hedeflerimiz arasında, vinç yatırımı ve yeni depo elemanlarının eklenmesi ve rıhtımla iskele arasındaki boşluğun doldurulmasına yönelik planlar da yer alıyor” dedi.
Liman fabrikası ile nakliye azalacak
Bu yıl grup olarak 40 milyon dolarlık bir yatırım planları olduğunu söyleyen Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanvekili Gülant Candaş, “Batısöke Çimento’da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrika da atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama ve yakma üniteleri yatırımları ve Batıliman’da kapasite artırımına yönelik yatırımlarız var. Batısöke Çimento’da sermaye artırımı gerçekleştirdik, ihracat konusunda da fırsatları değerlendiriyoruz.
Atlantik Okyanusu’na, diğer bir deyişle Akdeniz çanağına ulaşan grubumuz, halen İtalya, ABD, İspanya, Yunanistan, Kosova Arnavutluk, Kanada, Jamaika ve Haiti’nin de aralarında bulunduğu ülkelere ihracat yapıyor” diye konuştu. KAP açıklaması ile duyurulan Aliağa bölgesindeki çimento öğütme ve paketleme tesisi yatırımına yönelik ÇED sürecinin devam ettiğini belirten Candaş, “Aliağa’da yıllık 3,5 milyon ton kapasiteli bir öğütme ve paketleme tesisi kurmayı planlanıyoruz. Mevcutta
5 milyon ton üretim kapasitesi bulunan grubumuz, bu yatırımı hayata geçirdikten sonra kapasitesini yüzde 70 artıracak. Bu yatırımla nakliyeyi azaltıp İzmir’in kuzey pazarına yaklaşarak liman fabrikası olacağız” mesajı verdi.
“Hem RES hem GES kurma hakkımız var”
Söz konusu yatırımlar sürerken yenilenebilir enerji ile çimento üretimini daha da yeşil hale getirmek istediklerini dile getiren Candaş, şu bilgileri paylaştı: “Atık Yönetim Müdürlüğü kuran grubumuz, emisyon azaltmaya yönelik alternatif hammadde ve alternatif yakıt konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Klinkerdeki karbonu aşağı çekmek için çalışmalar yürüten grubumuz, elektrik enerjisi ve ısı enerjisinde karbonsuzlaşmaya doğru adımlar atıyor. Şirketlerimiz, AB standartlarına uygun olarak, emisyonu düşük yeşil ürünler üretiyor. Katkılı çimento üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor, klinkerin payını düşürmeyi planlıyoruz.
Atıktan türetilmiş alternatif yakıt ikame oranını yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkaran şirketler topluluğumuzda, bu oranı önce yüzde 30’a, ardından yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Grubumuzun yatırım planları arasında güneş enerjisi de yer alıyor. Çimento fabrikalarının etrafında RES ve GES kurma hakkımız var. Çimento fabrikalarında yenilenebilir enerji kullanmayı hedefliyoruz.”
Madenle başladı, çimento ve liman ile büyüyor
Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski çimento fabrikalarından olan ve 1955’te faaliyete geçen Batısöke Çimento 1993 yılında Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’na katıldı. 1966 yılından bu yana faaliyet gösteren Batıçim Batı Anadolu Çimento da, 2021’de Çiftay Grubu tarafından satın alındı.
Çiftay Grubu’nun yüzde 39,72, İstanbul Portföy Yönetimi Pre-IPO GSYF’nin payı yüzde 11,96, İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon’un yüzde 6,68, KTLP LIMITED’in de yüzde 5,7 payı bulunuyor. Şirketin halka açıklık oranı da yüzde 35,94. Çatısı altında 50’ye yakın şirket bulunan Çiftay Grubu, Ankara merkezli, ağırlıklı olarak maden ve maden taahhüt işleri yapıyor. Yaklaşık üç bin çalışanı bulunuyor.
Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun ise bin kişinin üzerinde çalışanı var. Alt yüklenicilerin 500’den fazla çalışanı da bu tutara eklediğinde topluluğun sağladığı istihdam oldukça yüksek. Çiftay, Ziya Aydın’ın 1963 yılında çalışmaya hayatına başlayarak 1987 yılında kurduğu şirket. İliç’teki altın madeninin de ana yüklenicilerinden. Kayseri Develi, OYAK Divriği Ermaden’de de ana yüklenici. Metalik madenlerde ruhsatları bulunan Çiftay’ın Bursa Kemalpaşa’da da altın ruhsatı bulunuyor. Candaş, “Madencilik ön yatırım gerektiren bir iş ve sondajın sonu yok” dedi.
İsrail’in kapanması kapasiteleri etkilemedi
Çimento sektörü hakkında da bilgiler aktaran Gülant Candaş, “Çimento ucuz ama nakliyesi pahalı. Küreselde 4,3 milyar ton çimento üretiminin 200- 300 milyon tonu uluslararası ticarete konu oluyor. Çimento ihracatımız en çok İtalya, ABD’ye. İspanya da var Yunanistan da. Hatta Kosova, Arnavutluk, Kanada, Jamaika ve Haiti’ye de yolladık” dedi.
Suriye’nin yeniden inşası aşamasında zaten o bölgede yeterli üretim kapasitesi bulunduğunu belirten Candaş, “Avrupa’da üretim pahalı. Dünyadaki en büyük çimento ihracatçılarından biri Türkiye. Çünkü Akdeniz çanağından Atlantik’e ürün gönderebiliyor. İsrail’e de ihracat vardı. Şu anda sıfırlandı. Fakat İsrail’in kapanması bizi kapasite olarak etkilemedi” diye konuştu.