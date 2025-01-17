Limanı halka açacak çimentoyu yeşillendirecek

Recep ERÇİN

Batı Anadolu Şirketler Top­luluğu Yönetim Kurulu Başkanvekili Gülant Can­daş, ana faaliyet alanları olan çi­mento üretiminin yanında liman işletmeciliği, hazır beton üretimi, yenilenebilir enerji arzı, atık su tesisi ve atıktan enerji üretimi gi­bi birçok alanda faaliyette bulun­duklarını anlattı. Geçen günlerde sohbet toplantısında bir araya gel­diğimiz Candaş, yarım asırlık İz­mirli şirket Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun ana faaliyet konu­su olan çimento ve bağlı ürünler alanında Batıçim Batı Anadolu, Batısöke Çimento ve Batıbeton şirketlerinin faaliyet gösterdiğini anlattı. Candaş, lojistik ve enerji tarafında Batıliman ve Batıenerji şirketlerinin topluluk bünyesinde yer aldığını söyledi.

“Halka arz öncesi yatırımlar tamamlanacak”

Batıçim Batı Anadolu ve Batı Söke Çimento şirketlerinin Bor­sa İstanbul’da işlem gören en es­ki şirketler arasında yer aldığını anımsatan Candaş, 2006’da gru­ba dahil edilen Batıliman’ı 2025’te halka arz etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi’nde yer alan Batıliman hakkında bilgi veren Candaş, “De­rinliği büyük gemilere uygun olan limanın 390 metre iskele boyu bu­lunuyor. Limandaki yatırımlar ile maliyet avantajı sağlanmayı ve ih­racat kabiliyetini yukarı çekme­yi amaçlıyoruz. Limanın bu sene büyük ihtimalle sadece döviz bazlı cirosunu yüzde 20 artırması bek­leniyor. Halka arz öncesinde, yatı­rımların ağırlıklı bir kısmının ta­mamlanması hedefliyoruz” bilgi­lerini verdi.

Dökme yük ve genel kargo olarak hizmet veren Batıli­man’ın, cirosunun yüzde 80’inin grup dışı şirketlerden sağladığını ifade eden Candaş, “Rüzgâr tür­binlerinin naklinin sağlanması amacıyla yatırım planı bulunu­yor. Yatırım ile rüzgâr türbini ka­nat ve kule ihracatı mümkün ola­cak. Limandaki yatırım hedefleri­miz arasında, vinç yatırımı ve yeni depo elemanlarının eklenmesi ve rıhtımla iskele arasındaki boşlu­ğun doldurulmasına yönelik plan­lar da yer alıyor” dedi.

Liman fabrikası ile nakliye azalacak

Bu yıl grup olarak 40 milyon do­larlık bir yatırım planları oldu­ğunu söyleyen Batı Anadolu Şir­ketler Topluluğu Yönetim Kuru­lu Başkanvekili Gülant Candaş, “Batısöke Çimento’da atık ısıdan elektrik üretim tesisi, iki fabrika da atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama ve yakma üniteleri ya­tırımları ve Batıliman’da kapasi­te artırımına yönelik yatırımlarız var. Batısöke Çimento’da serma­ye artırımı gerçekleştirdik, ihracat konusunda da fırsatları değerlen­diriyoruz.

Atlantik Okyanusu’na, diğer bir deyişle Akdeniz çanağı­na ulaşan grubumuz, halen İtalya, ABD, İspanya, Yunanistan, Kosova Arnavutluk, Kanada, Jamaika ve Haiti’nin de aralarında bulundu­ğu ülkelere ihracat yapıyor” diye konuştu. KAP açıklaması ile duyu­rulan Aliağa bölgesindeki çimento öğütme ve paketleme tesisi yatı­rımına yönelik ÇED sürecinin de­vam ettiğini belirten Candaş, “Ali­ağa’da yıllık 3,5 milyon ton kapasi­teli bir öğütme ve paketleme tesisi kurmayı planlanıyoruz. Mevcutta

5 milyon ton üretim kapasitesi bu­lunan grubumuz, bu yatırımı ha­yata geçirdikten sonra kapasitesi­ni yüzde 70 artıracak. Bu yatırım­la nakliyeyi azaltıp İzmir’in kuzey pazarına yaklaşarak liman fabri­kası olacağız” mesajı verdi.

“Hem RES hem GES kurma hakkımız var”

Söz konusu yatırımlar sürer­ken yenilenebilir enerji ile çimen­to üretimini daha da yeşil hale ge­tirmek istediklerini dile getiren Candaş, şu bilgileri paylaştı: “Atık Yönetim Müdürlüğü kuran grubu­muz, emisyon azaltmaya yönelik alternatif hammadde ve alterna­tif yakıt konusunda çalışmaları­nı sürdürüyor.

Klinkerdeki karbo­nu aşağı çekmek için çalışmalar yürüten grubumuz, elektrik ener­jisi ve ısı enerjisinde karbonsuz­laşmaya doğru adımlar atıyor. Şir­ketlerimiz, AB standartlarına uy­gun olarak, emisyonu düşük yeşil ürünler üretiyor. Katkılı çimento üretim kapasitesini artırmayı he­defliyor, klinkerin payını düşür­meyi planlıyoruz.

Atıktan türetil­miş alternatif yakıt ikame oranı­nı yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkaran şirketler topluluğumuzda, bu ora­nı önce yüzde 30’a, ardından yüz­de 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Grubumuzun yatırım planları arasında güneş enerjisi de yer alı­yor. Çimento fabrikalarının etra­fında RES ve GES kurma hakkı­mız var. Çimento fabrikalarında yenilenebilir enerji kullanmayı hedefliyoruz.”

Madenle başladı, çimento ve liman ile büyüyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski çimento fabrikalarından olan ve 1955’te faaliyete geçen Batısöke Çimento 1993 yılında Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’na katıldı. 1966 yılından bu yana faaliyet gösteren Batıçim Batı Anadolu Çimento da, 2021’de Çiftay Grubu tarafından satın alındı.

Çiftay Grubu’nun yüzde 39,72, İstanbul Portföy Yönetimi Pre-IPO GSYF’nin payı yüzde 11,96, İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon’un yüzde 6,68, KTLP LIMITED’in de yüzde 5,7 payı bulunuyor. Şirketin halka açıklık oranı da yüzde 35,94. Çatısı altında 50’ye yakın şirket bulunan Çiftay Grubu, Ankara merkezli, ağırlıklı olarak maden ve maden taahhüt işleri yapıyor. Yaklaşık üç bin çalışanı bulunuyor.

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun ise bin kişinin üzerinde çalışanı var. Alt yüklenicilerin 500’den fazla çalışanı da bu tutara eklediğinde topluluğun sağladığı istihdam oldukça yüksek. Çiftay, Ziya Aydın’ın 1963 yılında çalışmaya hayatına başlayarak 1987 yılında kurduğu şirket. İliç’teki altın madeninin de ana yüklenicilerinden. Kayseri Develi, OYAK Divriği Ermaden’de de ana yüklenici. Metalik madenlerde ruhsatları bulunan Çiftay’ın Bursa Kemalpaşa’da da altın ruhsatı bulunuyor. Candaş, “Madencilik ön yatırım gerektiren bir iş ve sondajın sonu yok” dedi.

İsrail’in kapanması kapasiteleri etkilemedi

Çimento sektörü hakkında da bilgiler aktaran Gülant Candaş, “Çimento ucuz ama nakliyesi pahalı. Küreselde 4,3 milyar ton çimento üretiminin 200- 300 milyon tonu uluslararası ticarete konu oluyor. Çimento ihracatımız en çok İtalya, ABD’ye. İspanya da var Yunanistan da. Hatta Kosova, Arnavutluk, Kanada, Jamaika ve Haiti’ye de yolladık” dedi.

Suriye’nin yeniden inşası aşamasında zaten o bölgede yeterli üretim kapasitesi bulunduğunu belirten Candaş, “Avrupa’da üretim pahalı. Dünyadaki en büyük çimento ihracatçılarından biri Türkiye. Çünkü Akdeniz çanağından Atlantik’e ürün gönderebiliyor. İsrail’e de ihracat vardı. Şu anda sıfırlandı. Fakat İsrail’in kapanması bizi kapasite olarak etkilemedi” diye konuştu.