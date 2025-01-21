Limonda üretim düştü üreticiler destek bekliyor
Türkiye limon üretiminin yüzde 51’ini karşılayan Mersin’de üretim ve fiyatlar 2024 yılının altında kaldı. Artan maliyetler ve kuraklık nedeniyle rekolte kaybından etkilenen üreticiler, maliyetlerin düşürülmesi ve limon gibi stratejik ürünlere özel desteklerin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.
Mersinli limon üreticileri, artan girdi maliyetleri ve düşük fiyatlarla büyük zorluklar yaşıyor. Mersin, Türkiye limon üretiminin yüzde 51’ini karşılarken, bu yıl hem üretim hem de fiyatlar geçen yılın gerisinde kaldı.
Dikenli limon fiyatı 7-8 TL, enter limon ise 5-6 TL seviyelerinde. Mayer limon ise satılmadan dalında kaldı. Üreticiler, maliyetlerini karşılayacak fiyatların bulunmadığını ve zararına satış yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Maliyetlerin artmasıyla birlikte üreticilerin ayakta kalabilmesi için acil destek bekleniyor.
Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin’in Türkiye limon üretiminin yüzde 51’ini karşıladığını belirterek, bu yılki limon üretimindeki düşüş ve fiyatlardaki gerilemeye dikkat çekti. Yılmaz, “Türkiye’de yaklaşık 360 bin dekar alanda limon üretimi yapılıyor ve bu alanların yarısından fazlası Mersin’de bulunuyor.
Yılda 1 milyondan fazla ton limon üretimi yapılan Mersin’de bu yıl hem üretim hem de fiyatlar geçen yılın altında kaldı” dedi. Limon fiyatlarının üreticinin girdi maliyetlerini karşılayamayacak seviyelere düştüğünü vurgulayan Musa Yılmaz, “Dikenli limon dalında 7-8 TL, enter limon 5-6 TL, mayer limon ise dalında kaldı ve hiç satılmıyor. Üreticilerimiz bu fiyatları çok düşük buluyor. Maliyetler arttı, ancak fiyatlar düşüyor ve üreticimiz zarara uğruyor. Ayrıca portakal 7-8 TL, mandalina ise 13-15 TL bandında alıcı buluyor” şeklinde konuştu.
Üreticilerin artan girdi maliyetlerini karşılayamaz hale geldiğini belirten Yılmaz, bu şartların devam etmesi durumunda üreticilerin 10 yıl içinde üretimi tamamen bırakma kararı alabileceğini ifade etti. “Üreticilerimiz bu fiyatlarla zarar ediyor. Böyle devam ederse, önümüzdeki 10 yıl içinde Mersin’deki limon üreticilerinin büyük bir kısmı üretimi tamamen bırakacak. Bu durum hem iç piyasada hem de ihracatta büyük sorunlara yol açacak” diye ekledi. Musa Yılmaz, limon üreticilerinin ayakta kalabilmesi için acil destek ve çözüm beklediklerini belirterek, “Devletin ve ilgili kurumların üreticiye yönelik daha fazla destek sağlaması gerekiyor. Üreticinin bu şartlar altında ayakta kalması çok zor. Eğer gereken önlemler alınmazsa, gelecekte ciddi bir üretim kaybı yaşanabilir” dedi.
“Limon üreticisine destek şart”
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz, ilçenin en önemli geçim kaynağı olan limon üretiminin ve ihracatının büyük bir tehdit altında olduğunu belirtti. Limonun şu anda 15 farklı ülkeye ihraç edildiğini dile getirerek, artan üretim maliyetlerinin rekabet gücünü ciddi şekilde azalttığını kaydetti. Karagöz, “Rakip ülkelerde maliyetler çok daha düşük. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Maliyetlerin düşürülmesi ve limon gibi stratejik ürünlere özel desteklerin sağlanması şart. Eğer limon üreticisi desteklenmezse, üreticilerimizin hem iç pazarda hem de ihracatta sıkıntılar yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, devletin ve ilgili kurumların tarım sektörüne daha fazla odaklanması gerekiyor” dedi.
Erdemli’nin ekonomisinin büyük ölçüde tarım sektörü üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, ilçedeki sanayi sektörünün neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirten Karagöz, “Erdemli’de sanayi sektörü bulunmuyor. Meyve-sebze üretimi dışında istihdam sağlayacak başka bir sektör yok. Çalışanların üçte ikisi kadınlardan oluşuyor. Tarım sektörü, bölgenin tek iş alanı ve bu alana daha fazla destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Limonda kuraklık nedeniyle 1000 tonluk rekolte kaybı var
Geçen yıl Erdemli de 450 bin ton olan limon rekoltesinin, bu yıl iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle 1000 tonluk ciddi bir kayba uğradığını dile getiren Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, üreticilerin büyük bir sıkıntı içinde olduğunu belirterek, “Limonun maliyeti şu an 10 TL’nin üzerinde olmasına rağmen, kilogram fiyatı 5-7 TL arasında değişiyor. Bu durum, üreticinin kar edemediği, hatta zararına satış yaptığı bir ortam yaratıyor.
Üreticilerimiz, limonlarını alıcı bulamıyor ve ithalat oldukça düşük seviyelerde kalıyor” dedi. Şahin, artan girdi maliyetlerine de dikkat çekerek, “Mazot, gübre gibi girdi maliyetleri hızla yükseliyor. Bu maliyet artışı, üreticinin bütçesini ciddi şekilde zorluyor. En düşük yevmiye 900-1000 TL arasında değişiyor, ancak bu durum üreticimizin yaşamını sürdürebilmesi için yeterli olmuyor. Çiftçilerimiz, geçimlerini sağlamakta zorlanıyor” şeklinde konuştu. Erdemli’deki limon üreticilerinin, üretim masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Rasim Şahin, yetkililerden acil çözüm beklediklerini vurguladı.
“Limonun fiyatı düşük üretici zor durumda”
Mersinli limon üreticisi Mehmet Demir, limon sektöründeki zorluklara dikkat çekerek, düşük fiyatların üreticiyi zarara uğrattığını ifade etti. Limonların alıcı bulmakta güçlük çektiğini ve ihracatın da oldukça düşük seviyelerde olduğunu söyleyen Demir, “İç piyasada talep azalmış durumda.
Alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Bu da fiyatları olumsuz etkiliyor. Üretici olarak bizler, maliyetlerimizi karşılayabilmek ve sürdürülebilir üretim yapabilmek için acil çözüm bekliyoruz” şeklinde konuştu. Limon üreticilerinin zor bir dönemden geçtiğini belirten Mehmet Demir, yetkililerden acil destek ve fiyat düzenlemeleri beklediklerini söyledi. “Üreticinin ayakta kalabilmesi için desteğe ihtiyaç var. Devletin, girdi maliyetlerini düşürme ve fiyat denetimlerini sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, üreticinin bu şartlar altında devam etmesi çok güç” dedi.