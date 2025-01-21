Limonda üretim düştü üreticiler destek bekliyor

Mersinli limon üreticile­ri, artan girdi maliyet­leri ve düşük fiyatlarla büyük zorluklar yaşıyor. Mersin, Türkiye limon üretiminin yüz­de 51’ini karşılarken, bu yıl hem üretim hem de fiyatlar geçen yı­lın gerisinde kaldı.

Dikenli limon fiyatı 7-8 TL, enter limon ise 5-6 TL seviyelerinde. Mayer limon ise satılmadan dalında kaldı. Üreticiler, maliyetlerini karşıla­yacak fiyatların bulunmadığını ve zararına satış yapmak zorun­da kaldıklarını belirtiyor. Mali­yetlerin artmasıyla birlikte üre­ticilerin ayakta kalabilmesi için acil destek bekleniyor.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin’in Türki­ye limon üretiminin yüzde 51’ini karşıladığını belirterek, bu yıl­ki limon üretimindeki düşüş ve fiyatlardaki gerilemeye dikkat çekti. Yılmaz, “Türkiye’de yak­laşık 360 bin dekar alanda limon üretimi yapılıyor ve bu alanların yarısından fazlası Mersin’de bu­lunuyor.

Yılda 1 milyondan fazla ton limon üretimi yapılan Mer­sin’de bu yıl hem üretim hem de fiyatlar geçen yılın altında kal­dı” dedi. Limon fiyatlarının üre­ticinin girdi maliyetlerini karşı­layamayacak seviyelere düş­tüğünü vur­gulayan Mu­sa Yılmaz, “Di­kenli limon dalında 7-8 TL, enter limon 5-6 TL, mayer li­mon ise dalın­da kaldı ve hiç satılmıyor. Üreticilerimiz bu fi­yatları çok düşük buluyor. Mali­yetler arttı, ancak fiyatlar düşü­yor ve üreticimiz zarara uğruyor. Ayrıca portakal 7-8 TL, manda­lina ise 13-15 TL bandında alıcı buluyor” şeklinde konuştu.

Üreticilerin artan girdi mali­yetlerini karşılayamaz hale gel­diğini belirten Yılmaz, bu şart­ların devam etmesi durumunda üreticilerin 10 yıl içinde üretimi tamamen bırakma kararı alabile­ceğini ifade etti. “Üreticilerimiz bu fiyatlarla zarar ediyor. Böyle devam ederse, önümüzdeki 10 yıl içinde Mersin’deki limon üreti­cilerinin büyük bir kısmı üretimi tamamen bırakacak. Bu durum hem iç piyasada hem de ihracatta büyük sorunlara yol açacak” diye ekledi. Musa Yılmaz, limon üre­ticilerinin ayak­ta kalabilmesi için acil destek ve çözüm bekle­diklerini belirte­rek, “Devletin ve ilgili kurumların üreticiye yönelik daha fazla destek sağlaması gere­kiyor. Üreticinin bu şartlar altında ayakta kalma­sı çok zor. Eğer gereken önlem­ler alınmazsa, gelecekte ciddi bir üretim kaybı yaşanabilir” dedi.

“Limon üreticisine destek şart”

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz, ilçenin en önemli geçim kaynağı olan limon üretiminin ve ihraca­tının büyük bir tehdit altında ol­duğunu belirtti. Limonun şu an­da 15 farklı ülkeye ihraç edildi­ğini dile getirerek, artan üretim maliyetlerinin rekabet gücünü ciddi şekilde azalttığını kaydetti. Karagöz, “Rakip ülkelerde mali­yetler çok daha düşük. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Maliyet­lerin düşürülmesi ve limon gibi stratejik ürünlere özel destekle­rin sağlanması şart. Eğer limon üreticisi desteklenmezse, üreti­cilerimizin hem iç pazarda hem de ihracatta sıkıntılar yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Bu neden­le, devletin ve ilgili kurumların tarım sektörüne daha fazla odak­lanması gerekiyor” dedi.

Erdemli’nin ekonomisinin bü­yük ölçüde tarım sektörü üzeri­ne kurulu olduğunu ifade ede­rek, ilçedeki sanayi sektörünün neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirten Karagöz, “Er­demli’de sanayi sektörü bulun­muyor. Meyve-sebze üretimi dı­şında istihdam sağlayacak başka bir sektör yok. Çalışanların üçte ikisi kadınlardan oluşuyor. Ta­rım sektörü, bölgenin tek iş alanı ve bu alana daha fazla destek ve­rilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Limonda kuraklık nedeniyle 1000 tonluk rekolte kaybı var

Geçen yıl Erdemli de 450 bin ton olan limon rekoltesinin, bu yıl iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle 1000 tonluk ciddi bir kayba uğradığını dile getiren Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, üreticilerin büyük bir sıkıntı içinde olduğunu belirterek, “Limonun maliyeti şu an 10 TL’nin üzerinde olmasına rağmen, kilogram fiyatı 5-7 TL arasında değişiyor. Bu durum, üreticinin kar edemediği, hatta zararına satış yaptığı bir ortam yaratıyor.

Üreticilerimiz, limonlarını alıcı bulamıyor ve ithalat oldukça düşük seviyelerde kalıyor” dedi. Şahin, artan girdi maliyetlerine de dikkat çekerek, “Mazot, gübre gibi girdi maliyetleri hızla yükseliyor. Bu maliyet artışı, üreticinin bütçesini ciddi şekilde zorluyor. En düşük yevmiye 900-1000 TL arasında değişiyor, ancak bu durum üreticimizin yaşamını sürdürebilmesi için yeterli olmuyor. Çiftçilerimiz, geçimlerini sağlamakta zorlanıyor” şeklinde konuştu. Erdemli’deki limon üreticilerinin, üretim masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Rasim Şahin, yetkililerden acil çözüm beklediklerini vurguladı.

“Limonun fiyatı düşük üretici zor durumda”

Mersinli limon üreticisi Mehmet Demir, limon sektöründeki zorluklara dikkat çekerek, düşük fiyatların üreticiyi zarara uğrattığını ifade etti. Limonların alıcı bulmakta güçlük çektiğini ve ihracatın da oldukça düşük seviyelerde olduğunu söyleyen Demir, “İç piyasada talep azalmış durumda.

Alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Bu da fiyatları olumsuz etkiliyor. Üretici olarak bizler, maliyetlerimizi karşılayabilmek ve sürdürülebilir üretim yapabilmek için acil çözüm bekliyoruz” şeklinde konuştu. Limon üreticilerinin zor bir dönemden geçtiğini belirten Mehmet Demir, yetkililerden acil destek ve fiyat düzenlemeleri beklediklerini söyledi. “Üreticinin ayakta kalabilmesi için desteğe ihtiyaç var. Devletin, girdi maliyetlerini düşürme ve fiyat denetimlerini sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, üreticinin bu şartlar altında devam etmesi çok güç” dedi.