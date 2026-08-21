Link Bilgisayar'dan yapay zeka alanında yeni iş birliği

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Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Sistem Global ile Legalmatic platformunun kullanımına yönelik anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Anlaşma kapsamında Link Bilgisayar ekosistemindeki kullanıcılar, yapay zeka tabanlı hukuki teknoloji platformu Legalmatic'in sunduğu hizmetlerden yüzde 15 indirimli yararlanabilecek.

Şirket ayrıca Sistem Global'in STEP uygulamaları kapsamında farklı teknoloji çözümlerini KOBİ'lerle buluşturmaya yönelik ortak projelerin devam edeceğini belirtti. İş birliğinin şirketin ciro ve kârlılığı üzerindeki etkisinin ise henüz netleşmediği kaydedildi.