'Lisanslı Depoculuk, Hububat Piyasaları Kongresi' 16 Ocak'ta başlıyor

Sektör paydaşlarını bir araya getiren ve Lisanslı Depo Şirketleri Derneği tarafından düzenlenen 'Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk, Hububat Piyasaları Kongresi', 16-19 Ocak'ta Antalya'da yapılacak.

Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle düzenlenecek kongrede bin katılımcının yer alması bekleniyor.

Kongre programında, yurt içi ve dışı hububat piyasaları, Türkiye ve dünyada lisanslı depoculuk, lisanslı depoculuk sisteminin güvenceleri, lisanslı depoculukta devlet destekleri, ürün ihtisas borsacılığı ve yetkili sınıflandırıcılık sistemi gibi başlıklarda paneller düzenlenecek. Panellerde, yurt içi ve dışından alanında uzman kişiler sunumlar yapacak.