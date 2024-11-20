LİV doktorlarından '50 ve ötesi erkekler için gerçek reçeteler'

Hayati ARIGAN

50 yaş üstü er­keklerin kalp, böbrek, karaci­ğer, göz ve prostat sağlığı için pek çok başlıkta önemli bil­giler veren kitap, kaliteli yaş almanın yöntemlerini ele alı­yor. Liv Hospital Grup Ko­ordinatörü Meri İstiroti ev sahipliğinde yapılan tanıtı­ma, şarkıcı Fuat Güner, Ha­luk Levent, oyuncu Mehmet Aslantuğ, Oktay Kaynarca ile iletişim danışmanı Pınar Ho­tiç’in de aralarında bulundu­ğu çok sayıda davetli katıldı.

Meri İstiroti, 50’li yaşların kadınlar için bir değişim ve dönüşüm süreciyse, erkek­ler için de durumun farklı ol­madığını söyledi. Erkekler genelde sorunlarını kendi iç­lerinde halletmeyi tercih et­tiklerinden çözüm bulmakta zorlanabildiğini vurgulayan İstiroti şunları dedi; Bu nok­tada, Liv Hospital’dan uzman hekimlerimizle hazırladığı­mız ‘50 ve Ötesi Erkekler İçin Gerçek Reçeteler’ kitabımız devreye giriyor. Kitabımızda, erkeklerin bu dönemde yaşa­dığı tedirginlikler, endişeler, olası sağlık sorunları ve çö­züm yollarını ele alırken ye­nilenmenin püf noktaları da paylaşıyoruz. 50’li yaşların hakkını vermeyi herkes çok­tan hak etti.”