LİV doktorlarından '50 ve ötesi erkekler için gerçek reçeteler'
Liv Hospital doktorlarınca yazılan, 50 yaş ve sonrası erkekler için kaliteli aynı zamanda sağlıklı yaşamın püf noktalarını anlatan “50 ve Ötesi Erkekler İçin Gerçek Reçeteler” kitabının tanıtımı yapıldı.
Hayati ARIGAN
50 yaş üstü erkeklerin kalp, böbrek, karaciğer, göz ve prostat sağlığı için pek çok başlıkta önemli bilgiler veren kitap, kaliteli yaş almanın yöntemlerini ele alıyor. Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ev sahipliğinde yapılan tanıtıma, şarkıcı Fuat Güner, Haluk Levent, oyuncu Mehmet Aslantuğ, Oktay Kaynarca ile iletişim danışmanı Pınar Hotiç’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Meri İstiroti, 50’li yaşların kadınlar için bir değişim ve dönüşüm süreciyse, erkekler için de durumun farklı olmadığını söyledi. Erkekler genelde sorunlarını kendi içlerinde halletmeyi tercih ettiklerinden çözüm bulmakta zorlanabildiğini vurgulayan İstiroti şunları dedi; Bu noktada, Liv Hospital’dan uzman hekimlerimizle hazırladığımız ‘50 ve Ötesi Erkekler İçin Gerçek Reçeteler’ kitabımız devreye giriyor. Kitabımızda, erkeklerin bu dönemde yaşadığı tedirginlikler, endişeler, olası sağlık sorunları ve çözüm yollarını ele alırken yenilenmenin püf noktaları da paylaşıyoruz. 50’li yaşların hakkını vermeyi herkes çoktan hak etti.”