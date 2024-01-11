“Lojistik sektörü de turizm kadar döviz üretebilir”

UTİKAD’ın yıllık değerlendirme toplantısında sektörle ilgili bir sunum yapan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Bilgehan Engin, ihracatçının navlun fiyatlarındaki artış konusundaki duyarlılığını anladıklarını belirterek, “Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve navlun fiyatlarındaki artışlar tüm dünyanın sorunu. Aynı sorunlar dünyanın en büyük iki ihracatçı ülkesi Çin ve Almanya için de geçerli. Sanayileşme süreci geliştikçe ve katma değeri yüksek ürünler ihraç ettikçe ihracatçının rekabet gücü de artacaktır” diye konuştu.

Engin, 2023’ün lojistik sektörü için önemli gelişmelere sahne olduğunu belirtirken, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında lojistik koordinasyon faaliyetlerinin öneminin bir kez daha arttığını vurguladı. Ayrıca, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve yılın son çeyreğinde başlayan İsrail-Filistin çatışmasının sektöre olumsuz etkilerine de değinen Engin, jeopolitik krizlerin sektörü daha dayanıklı kılacak tedbirler almaya sevk ettiğini söyledi.

2023’te ortaya çıkan Kızıldeniz'deki güvenlik endişeleri sonrasında deniz taşımacılığı şirketlerinin Süveyş Kanalı'ndan geçişlerini durdurması ve sevkiyat rotalarını değiştirmesiyle ilgili yaşanan krizin navlun maliyetlerini ve teslimat sürelerini artırdığını söyleyen Engin, konuya ilişkin tarafları bilgilendirmek amacıyla paylaşımlara devam edeceklerini belirtti.

“Ara eleman sorunu çözülmeli”

Taşıma modlarına göre dış ticaretin dağılım verilerini de paylaşan Bilgehan Engin, Ocak-Kasım 2023 döneminde dış ticarette değer olarak denizyolunun %59,19, karayolunun %26,18 ve hava yolunun da %13.93’lük bir pay oluşturduğunu söyledi. Engin, aynı dönemde dış ticarette ağırlık bazında denizyolunun % 87.77 ve karayolunun da %11.30’luk bir pay aldığını sözlerine ekledi. UTİKAD Başkanı Engin ana başlıklar altında sektörün beklentilerini şöyle sıraladı;

-Sektördeki ara eleman sorununun giderilmesi.

-Ülkemiz üzerinden geçen transit taşımacılığın geliştirilmesi.

-Demiryolu yük taşımacılığında altyapı yatırımlarının artırılması.

-Karayolu taşımacılığında şoförler için vize alım süreçlerinin iyileştirilmesi

-Geçiş belgesi kotalarının artırılması.

- Sürücü eksikliğinin giderilmesi için çalışmalar yapılması.

-Denizyolu konteyner taşımacılığında rekabetin canlandırılması.

-ICS2 Aşama 3 için sektörün ve kamu kurumlarının hazırlıklı olması.

-Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği başta olmak üzere uluslararası yük taşımacılığı kurallarını belirleyen mevzuatın sektörle uyumlu hale gelmesi.

-Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde kamu idaresi tarafından taşımacılık sektörüne destek ve teşviklerin sağlanması.

-Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süreçlerinin düzenlenmesi.

- E-Ticaretin gelişimi için vergilerde düzenleme yapılması.

- İstanbul dışındaki havalimanlarının ETGB’ye hazır hale getirilmesi.

“Türkiye'nin demiryolu ve karayolu potansiyeli yüksek”

6 Ekim 2023’de FIATA Başkanı seçilen Turgut Erkeskin, o günden bu yana Türkiye’de iki önemli etkinlik gerçekleştirdiklerini, bu toplantıların Türkiye’nin demiryolu ve karayolu için oldukça değerli olduğunu dünyaya göstermek açısından önemli olduğunu söyledi. Erkeskin, “Dünya Bankası’nın açıklamalarına göre son 5 yılda, son 30 yılın en yavaş büyümesi gerçekleşti. 2024’te de %2,4 oranında bir büyüme öngörülüyor. Bu öngörünün arkasında jeopolitik gerçekler, iklim gerçekleri ve ekonomik gerçekler bulunuyor” dedi.

“Pilot çalışmaları Türkiye’de yapacağız”

Erkeskin, Türkiye’nin Orta Koridor’da mutlaka etkin olarak yer alması gerektiğinin altını çizerek, FIATA olarak özellikle Orta Koridor’un dijitalleştirilmesi, sınır geçişlerinin hızlandırılması gibi çalışmalarımız bulunuyor. Özellikle uluslararası küçük tutardaki ödemelerde süreyi kısaltmak ve maliyetleri azaltmak için hazırladığımız Freight Pay ürünümüzün pilot uygulamasını FIATAUTİKAD iş birliğiyle Türkiye’de gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.