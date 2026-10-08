Lojistik sektörü yeni ticaret bağlantıları arıyor

7-9 Ekim tarihlerindeki fuarda karayo­lu, denizyolu, demiryolu ve ha­vayolu taşımacılığından liman işletmeciliğine, depolamadan dijital lojistik teknolojilerine kadar sektörün gündemi ele alı­nıyor.

Dijitalleşme ve yapay zeka öne çıkıyor

İzmir’in limanları, sanayi ve ticaret altyapısı ile kara, demir ve hava yolu bağlantılarının lo­jistik sektörü açısından sundu­ğu imkanların öne çıktığı fuar­da, firmalar yeni ticari bağlan­tılar ve iş birlikleri için bir araya geliyor. Fuar kapsamında ger­çekleştirilecek ikili iş görüşme­lerinde ihracatçı firmalar, satın alma karar vericileri ve ulusla­rarası sektör temsilcilerinin bu­luşturulması hedefleniyor.

Lojistik sektörünün dönüşü­münde dijital teknolojilerin ar­tan rolü de fuarın ana başlıkla­rı arasında yer alıyor. Otomas­yon, yapay zeka ve yeni nesil dijital lojistik teknolojilerinin yanı sıra depolama, soğuk zin­cir ve antrepo hizmetleri fuar­da sergilenen başlıca alanları oluşturuyor. LOGISTECH'in uluslararası katılımı da genişli­yor. Japonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Tayland, Vietnam ve Azerbaycan’dan 19 yabancı firma fuarda yer alıyor.

Üç gün boyunca düzenlenecek panellerde lojistik sektörünün mevcut sorunları, gelecek dö­nemdeki dönüşümü ve ulusla­rarası ticaretin lojistik ihtiyaç­ları ele alınacak. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, LOGISTECH’in 2022’de yakla­şık 100 katılımcı ve 6 bin ziya­retçiyle başladığını, beşinci yı­lında fuarın alanının yaklaşık üç kat büyüdüğünü belirtti. Cuma­lıoğlu, fuarın yalnızca katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla değil, ye­ni ticari ilişkiler ve iş birlikleri oluşturma kapasitesiyle değer­lendirilmesi gerektiğini söyledi.