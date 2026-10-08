Lojistik sektörü yeni ticaret bağlantıları arıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen LOGISTECH-5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, lojistik sektörünün farklı alanlarından firmaları Fuar İzmir’de buluşturdu.
7-9 Ekim tarihlerindeki fuarda karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığından liman işletmeciliğine, depolamadan dijital lojistik teknolojilerine kadar sektörün gündemi ele alınıyor.
Dijitalleşme ve yapay zeka öne çıkıyor
İzmir’in limanları, sanayi ve ticaret altyapısı ile kara, demir ve hava yolu bağlantılarının lojistik sektörü açısından sunduğu imkanların öne çıktığı fuarda, firmalar yeni ticari bağlantılar ve iş birlikleri için bir araya geliyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinde ihracatçı firmalar, satın alma karar vericileri ve uluslararası sektör temsilcilerinin buluşturulması hedefleniyor.
Lojistik sektörünün dönüşümünde dijital teknolojilerin artan rolü de fuarın ana başlıkları arasında yer alıyor. Otomasyon, yapay zeka ve yeni nesil dijital lojistik teknolojilerinin yanı sıra depolama, soğuk zincir ve antrepo hizmetleri fuarda sergilenen başlıca alanları oluşturuyor. LOGISTECH'in uluslararası katılımı da genişliyor. Japonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Tayland, Vietnam ve Azerbaycan’dan 19 yabancı firma fuarda yer alıyor.
Üç gün boyunca düzenlenecek panellerde lojistik sektörünün mevcut sorunları, gelecek dönemdeki dönüşümü ve uluslararası ticaretin lojistik ihtiyaçları ele alınacak. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, LOGISTECH’in 2022’de yaklaşık 100 katılımcı ve 6 bin ziyaretçiyle başladığını, beşinci yılında fuarın alanının yaklaşık üç kat büyüdüğünü belirtti. Cumalıoğlu, fuarın yalnızca katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla değil, yeni ticari ilişkiler ve iş birlikleri oluşturma kapasitesiyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.