Lojistik sektöründe yeni bir işbirliği

Söz konusu işbirliğiyle e-ticaret lojistiğinin çok da fazla dokunulmamış alanlarına yepyeni bakış açıları getiren Octovan’la geçen yıl düzenlenen demoday’de tanıştıklarını belirten Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, "Bugün Octovan Express’in sunduğu XL teslimat hizmetinde onlara tüm depolarımızı açıyor, uygun tüm araçlarımızı operasyona dahil ediyoruz. İşbirliğimizin her iki şirket, lojistik sektörü ve Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yıllık ciromuzun yüzde 2'si AR-GE'ye ayrılıyor

Bir lojistik firması olmanın ötesinde teknoloji firması olma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Dinçer, şunları söyledi: "Dinçer Lojistik olarak dijitalleşmeye çok önem veriyor, tüm dünyada ve tüm sektörlerde en önemli gündem maddesi haline gelen dijitalleşme trendini erken yakaladığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar ikisi TÜBİTAK destekli olmak üzere 30’un üzerinde Ar-Ge projesine imza atan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Dinçer Lojistik Ar-Ge Merkezi’nde yaklaşık 50 Ar-Ge personelimiz çalışıyor. Yıllık ciromuzun yüzde 2’sini AR-GE’ye ayırıyoruz."

Octovan Kurucusu Erhan Güneş de, Octovan Express’in şu anda Türkiye’nin 5 büyük şehrinde sunduğu XL teslimat hizmetini, Dinçer Lojistik’in gücünü de yanına alarak önce 81 kente, daha sonra da yurtdışına yaymayı planladığını aktardı.

Birlikte tüm B2B ve B2C hizmetleri sağlayabileceğiz

Octovan Express’in XL lojistik tarafında daha önce operasyonel hizmet vermiş olduğunu ifade eden Güneş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Octovan Express teknolojisi ile operasyonel tarafta Dinçer Lojistik’in operasyon ağı sayesinde premium lojistik ürünü hizmet ağı genişleyecek. Özetle; Dinçer’in operasyonel alt yapı gücü, esnek yapısı, araç ve depo ağı ile Octovan’ın teknolojisi, müşteri entegrasyonları, müşteri yönetimi ve rota optimizasyon alt yapısı ile kusursuz XL hizmeti ortaya çıkacak. Bu 2 güç, bir müşterinin ihtiyaç duyduğu B2B ve B2C hizmetleri sağlayabilecek yapıyı ortak olarak kurmuş olacak. Bu sayede hem Dinçer Lojistik’in hem de Octovan’ın müşteri portföyü ve hizmet kapasitesi genişleyecek."