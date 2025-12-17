11 ayda 4.3 milyar yolcu seyahat etti

China State Railway Group verilerine göre Ocak–Kasım 2025 döneminde ülkede yapılan demiryolu yolculukları 4,28 milyara ulaştı. Bu rakam, demiryollarının artan talebi karşılamada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Günde 11 bin 258 tren çalıştı

Aynı dönemde günlük ortalama 11 bin 258 yolcu treni işletildi. Sefer sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7.1 artarak demiryolu taşımacılığındaki kapasite genişlemesini yansıttı.

Şirket, hizmet tüketimini artırmak amacıyla spor karşılaşmaları, fuarlar ve kültürel etkinlikler gibi yerel organizasyonların yarattığı seyahat talebine yönelik özel tren hizmetleri başlattı. Bu uygulama, esnek ve talep odaklı ulaşım modelinin öne çıktığını gösterdi.

Sınır ötesi taşımacılıkta canlanma

Sınır ötesi yolcu taşımacılığı da ivme kazandı. Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong hızlı tren hattında 29 milyon yolcu, Çin-Laos Demiryolu’nda ise 244 bin yolcu taşındı.

Ocak-Kasım döneminde Çin’in demiryolu sektörüne yönelik sabit sermaye yatırımları yıllık bazda yüzde 5.9 artış gösterdi.