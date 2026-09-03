12 lojistik kuruluşundan güç birliği

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Yapılan açıklamada, plat­formun temel yaklaşımı; sek­törün ortak sorunlarının ortak akılla ele alınması, İTO nezdin­deki temsil gücünün artırılma­sı ve lojistik sektörü içerisinde daha güçlü bir dayanışmanın oluşturulması olarak ortaya ko­nuldu.

Dernek, birlik ve koope­ratif başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, lo­jistik sektörünün ortak sorun­ları ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda sektörün farklı alanlarını tem­sil eden kurumların ortak akıl etrafında buluşmasının, lojis­tiğin İTO nezdindeki temsil gü­cünü artıracağı vurgulandı.

Katılımcılar, sektörün kar­şı karşıya bulunduğu sorunla­rın çözümünde daha güçlü bir dayanışmaya ve ortak temsil mekanizmasına ihtiyaç duyul­duğu konusunda görüş birli­ğine vardı. Platformun oluşu­munda rol üstlenen Hacı Kut­lar, lojistik sektörünün farklı temsilcilerinin ortak bir vizyon etrafında buluşmasının önemi­ne dikkat çekti.

Kutlar “Sektö­rümüzün karşı karşıya kaldığı tüm sorunlar ortak; dolayısıy­la çözüm de ancak ortak akıl­la ve omuz omuza mücadeley­le mümkündür” dedi. Kutlar, oluşturulan dayanışma plat­formunun derneklere, birlikle­re ve paydaşlara açık olduğunu belirterek, Türkiye lojistiğini daha ileriye taşımak için tek bir çatı altında buluşmaya ve güç birliğini artırmaya devam ede­cekleri mesajını verdi.