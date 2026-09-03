12 lojistik kuruluşundan güç birliği
Türkiye lojistik sektörünün farklı alanlarını temsil eden 12 kuruluş, “Lojistikte Birlik Platformu” çatısı altında buluştu. Kuruluşlar, İTO 24. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi seçimlerinde ortak hareket etme kararı alırken; ortak akıl, güçlü temsil ve dayanışma mesajı verdi.
Yapılan açıklamada, platformun temel yaklaşımı; sektörün ortak sorunlarının ortak akılla ele alınması, İTO nezdindeki temsil gücünün artırılması ve lojistik sektörü içerisinde daha güçlü bir dayanışmanın oluşturulması olarak ortaya konuldu.
Dernek, birlik ve kooperatif başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, lojistik sektörünün ortak sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda sektörün farklı alanlarını temsil eden kurumların ortak akıl etrafında buluşmasının, lojistiğin İTO nezdindeki temsil gücünü artıracağı vurgulandı.
Katılımcılar, sektörün karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde daha güçlü bir dayanışmaya ve ortak temsil mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda görüş birliğine vardı. Platformun oluşumunda rol üstlenen Hacı Kutlar, lojistik sektörünün farklı temsilcilerinin ortak bir vizyon etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti.
Kutlar “Sektörümüzün karşı karşıya kaldığı tüm sorunlar ortak; dolayısıyla çözüm de ancak ortak akılla ve omuz omuza mücadeleyle mümkündür” dedi. Kutlar, oluşturulan dayanışma platformunun derneklere, birliklere ve paydaşlara açık olduğunu belirterek, Türkiye lojistiğini daha ileriye taşımak için tek bir çatı altında buluşmaya ve güç birliğini artırmaya devam edecekleri mesajını verdi.